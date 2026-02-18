Najbardziej chwalony ostatnio serial. Został ostatni odcinek

"Rycerz Siedmiu Królestw" chwalony i podziwiany

Całość liczy sobie sześć odcinków i w poniedziałek obejrzeliśmy już piąty epizod, który nosił tytuł " W imię Matki" i był punktem kulminacyjnym całej historii (przedstawiał bitwę oraz trudne wątki z przeszłości bohatera). Po jego premierze, w mediach zawrzało - okrzyknięto go najlepszym odcinkiem całej serii. Epizod zadebiutował na IMDb z perfekcyjną notą 10/10 – co uznano, za wydarzenie bez precedensu.

Na Rotten Tomatoes widnieje aż 95% pozytywnych recenzji, a sam serial jest na ten moment na drugim miejscu zestawienia najpopularniejszych seriali w globalnym streamingu. Wyprzedził go jedynie "Wonder Man" od Disney+. To wszystko sprawiło, że nie ma obecnie bardziej chwalonego serialu w Polsce i na świecie. A że produkcja składa się tylko z sześciu odcinków, które są pokazywane na HBO Max co tydzień, wygląda na to, że wielki finał czeka na nas już 23 lutego.

Wyjątkiem była tylko emisja odcinka numer 4., który ze względu na finał rozgrywek Super Bowl w USA, została przesunięty na piątek, czyli trzy dni wcześniej.

Może też nie wszyscy wiedzą, że w poniedziałek 19 stycznia o godzinie 20:00 kina Helios wyemitowały za darmo premierowy odcinek "Rycerza Siedmiu Królestw". Był to ten sam dzień, co polska premiera serialu w serwisie HBO.

Co nas czeka po serialu "Rycerz Siedmiu Królestw"?