Koniec z Messengerem w tym wydaniu. Skorzystamy, ale nieco inaczej

Meta potwierdziła oficjalnie, że wkrótce zamknie serwis Messenger.com, który jest webową wersją lubianego komunikatora. Zmiana oznacza głównie to, że funkcje czatu zostaną przeniesione na Facebooka. Warto zanotować datę kwiecień 2026. Wtedy zmiany wejdą w życie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:39
Messenger.com przestanie działać w kwietniu 2026

Meta poinformowała właśnie użytkowników popularnego komunikatora, że od połowy kwietnia 2026 nie będą oni mogli już korzystać z serwisu Messenger.com, co oznacza że nie wymienią już ze sobą wiadomości na komputerze z poziomu przeglądarki internetowej. Ale wcale to nie oznacza, że Meta kończy z Messengerem w ogóle. Komunikator nadal będzie działał, ale każda próba wejścia na stronę Messenger.com skończy się przekierowaniem do Facebooka. Użytkownik po kliknięciu automatycznie wyląduje w sekcji facebook.com/messages. Tam znajdzie swoje rozmowy, ale dopiero po zalogowaniu na konto Facebooka.

Wszystkie drogi prowadzą na Facebooka

Meta chce w ten sposób zakończyć pewien etap - nie potrzebuje już oddzielnej witryny dla Messengera. Od połowy kwietnia, komunikacja będzie odbywała się w ramach portalu społecznościowego. 

Strona Messenger.com wystartowała 2020 roku i szybko zdobyła uznanie użytkowników, poszukujących prostego komunikatora, bez paywalla i reklam. Ale Meta postanowiła zrobić porządek. Decyzja o zamknięciu witryny nie nastąpiła wcale nagle. Były już przygotowania do tego w momencie, kiedy w grudniu 2025 firma zakończyła wsparcie dla desktopowej aplikacji Messengera. Wymusiła w ten sposób przesiadkę na Messenger.com, albo skłoniła od razu do bezpośredniego skorzystania z Facebooka. 

Na dobrą sprawę, zmianę tę odczują głównie osoby korzystające z Messengera bez konta na Facebooku. Jednak Meta zapewnia, że wszyscy, którzy nie posiadają konta na Facebooku, będą mogli nadal komunikować się za pomocą aplikacji mobilnej Messengera (nikt nie wymusza na nich zakładania konta).

Od kwietnia, wszyscy ci, którzy będą chcieli otworzyć Messenger.com zostaną automatycznie przekierowani do Facebooka lub aplikacji mobilnej komunikatora. Zatem, dla osób komunikujących się na desktopie może to oznaczać powrót do platformy, z której kiedyś z jakichś powodów zrezygnowały. 

telepolis
Facebook Messenger messenger Messenger nie działa faceboook Messenger aplikacja
Zródła zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock
Źródła tekstu: Meta, GMA Network