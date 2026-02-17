Opera ma 30 lat. Wygraj i jedź tam, gdzie wszystko się zaczęło

Podróż w czasie

Opera Web Rewind to cyfrowe archiwum uruchomione z okazji jubileuszu norweskiej przeglądarki. Projekt ma na celu pokazanie ewolucji Internetu na przestrzeni ostatnich dekad. Twórcy zgromadzili tam materiały obrazujące drogę od pierwszych połączeń modemowych po współczesne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.

W ciągu trzech dekad internet przeszedł drogę od niszowego narzędzia naukowego do nieodzownej części całego naszego życia. W Operze spędziliśmy 30 lat na budowaniu szybszego, lepszego i bardziej kreatywnego okna na świat. Web Rewind to nasz hołd dla społeczności, która ukształtowała sieć. Chcemy uczcić memy, przełomy i nawet te dziwactwa, które sprawiły, że Internet jest taki, jaki jest dzisiaj. powiedział Jan Standal, Senior Vice President w Operze

Narzędzie działa bezpośrednio w przeglądarce. Dostępne jest zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych. Obsługa opiera się na prostym mechanizmie przewijania czasu. Użytkownik przytrzymuje spację lub dotyka ekranu, aby przenieść się do minionych lat.

Archiwum zawiera przegląd dawnych układów stron i mediów społecznościowych. Można tam znaleźć informacje o początkach serwisu MySpace oraz ery komunikatorów internetowych. Całość uzupełniają materiały dotyczące viralowych trendów wideo, które kształtowały cyfrową kulturę.

Wycieczka do źródła Internetu

Elementem obchodów jest konkurs dla użytkowników sieci. Organizatorzy szukają najciekawszych wspomnień związanych z korzystaniem z Internetu. Może to być opis ważnej interakcji online, wspomnienie o starej grze przeglądarkowej lub inny moment, który zapadł Ci w pamięć.

Autorzy trzech najlepszych zgłoszeń pojadą do Szwajcarii. Celem podróży jest siedziba CERN. To właśnie w tym miejscu, na początku lat 90., narodziła się usługa World Wide Web. Zwycięzcy zobaczą Wielki Zderzacz Hadronów i odwiedzą miejsce pracy Tima Bernersa-Lee. To współtwórca i jeden z pionierów usługi WWW.