Karty graficzne podrożały już o 15%. A to dopiero początek
Sztuczna inteligencja coraz mocniej odbija się czkawką zwykłym konsumentom. To już nie tylko moduły RAM i SSD, a różnice w cenach potrafią być kolosalne.
Serwis TechSpot postanowił sprawdzić, jak zmieniały się ceny 14 kart graficznych obecnej generacji w 10 regionach świata. Porównano najtańsze dostępne w magazynach oferty z listopada 2025 roku z aktualnymi cenami z lutego 2026 roku. Nie chodziło o średnie ceny rynkowe ani pojedynczy sklep, lecz o najniższe realnie dostępne oferty w danym kraju.
Największe podwyżki po stronie NVIDII
Na czele zestawienia wzrostów znalazły się modele z rodziny Blackwell. Szczególnie wyróżnia się GeForce RTX 5070 Ti, którego cena wzrosła średnio o 25% względem listopada. W zależności od rynku podwyżki wynosiły od 16 do niemal 40%. I chociaż drożeje także Geforce RTX 5080, to w części krajów różnica cenowa między tymi modelami wyraźnie się zmniejszyła.
Jeszcze mocniej podrożał flagowy GeForce RTX 5090. Według danych TechSpot średnia podwyżka sięgnęła 32% w ciągu trzech miesięcy. W niektórych krajach skala wzrostu była wręcz ekstremalna. W Indiach ceny poszły w górę o 54%, w Polsce o 50%, a w Stanach Zjednoczonych o 40%.
AMD i Intel też drożeją, ale wolniej
Nieco spokojniej wygląda sytuacja w obozie AMD i Intela, choć i tam nie obyło się bez podwyżek. Seria Radeon RX 9070 zanotowała średni wzrost cen na poziomie około 7%, a w większości regionów podwyżki są jednocyfrowe. Jeszcze mniejsze zmiany widać w przypadku kart Intel ARC. W niektórych krajach model ARC B570 był nawet tańszy niż w listopadzie, co czyni go jednym z nielicznych wyjątków na tle ogólnego trendu.
Najważniejszy wniosek z analizy jest jednak szerszy. Wszystkie 14 badanych kart podrożało w ujęciu globalnym. Średni wzrost cen w 10 analizowanych regionach wyniósł około 15% w ciągu zaledwie trzech miesięcy.
|USA
|Australia
|Niemcy
|UK
|Kanada
|Indie
|Filipiny
|Brazylia
|Polska
|Holandia
|Średnia
|RTX 5050
|+4%
|+7%
|+14%
|+5%
|+12%
|+21%
|+6%
|-5%
|+15%
|+8%
|+8.7%
|RTX 5060
|+3%
|+8%
|+11%
|+16%
|+13%
|+36%
|+12%
|+12%
|+10%
|+8%
|+12.9%
|RTX 5060 Ti 8 GB
|+3%
|+3%
|+18%
|+9%
|+27%
|+3%
|+6%
|+17%
|+13%
|+11%
|+11.0%
|RTX 5060 Ti 16 GB
|+25%
|+5%
|+29%
|+18%
|+17%
|+46%
|+2%
|+17%
|+20%
|+36%
|+21.5%
|RTX 5070
|+15%
|+7%
|+21%
|+9%
|+17%
|+23%
|+7%
|+8%
|+13%
|+16%
|+13.6%
|RTX 5070 Ti
|+37%
|+17%
|+33%
|+16%
|+22%
|+39%
|+20%
|+16%
|+22%
|+28%
|+25.0%
|RTX 5080
|+43%
|+12%
|+25%
|+14%
|+36%
|+32%
|+13%
|+32%
|+18%
|+21%
|+24.6%
|RTX 5090
|+40%
|+24%
|+31%
|+23%
|+26%
|+54%
|+19%
|+30%
|+50%
|+19%
|+31.6%
|RX 9060 XT 8 GB
|+20%
|+14%
|+31%
|+8%
|+7%
|+9%
|0%
|+9%
|+8%
|+19%
|+12.5%
|RX 9060 XT 16 GB
|+14%
|+4%
|+26%
|+15%
|+4%
|+29%
|+7%
|-3%
|+23%
|+26%
|+14.5%
|RX 9070
|+6%
|+8%
|+13%
|+12%
|+1%
|+2%
|+5%
|-6%
|+10%
|+19%
|+7.0%
|RX 9070 XT
|+21%
|+4%
|+13%
|+7%
|+13%
|+1%
|+5%
|-9%
|+7%
|+13%
|+7.5%
|ARC B570
|+25%
|-8%
|+19%
|+18%
|-6%
|-2%
|-
|-12%
|-4%
|+4%
|+3.8%
|ARC B580
|+20%
|+5%
|+25%
|+35%
|+9%
|+5%
|+8%
|-18%
|+9%
|+9%
|+10.7%
|Średnia dla kraju
|+19.7%
|+7.9%
|+22.1%
|+14.6%
|+14.1%
|+21.3%
|+8.5%
|+6.3%
|+15.3%
|+16.9%
Oznacza to, że nawet jeśli konkretne modele w danym kraju zdrożały tylko symbolicznie, ogólna baza cenowa jest dziś wyraźnie wyższa niż jesienią 2025 roku. Dodając do tego ceny modułów RAM i SSD, złożenie nowego PC jest wyjątkowo drogie. A wszystko z powodu AI i nic nie zapowiada poprawy.