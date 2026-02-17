Karty graficzne podrożały już o 15%. A to dopiero początek

Serwis TechSpot postanowił sprawdzić, jak zmieniały się ceny 14 kart graficznych obecnej generacji w 10 regionach świata. Porównano najtańsze dostępne w magazynach oferty z listopada 2025 roku z aktualnymi cenami z lutego 2026 roku. Nie chodziło o średnie ceny rynkowe ani pojedynczy sklep, lecz o najniższe realnie dostępne oferty w danym kraju.

Największe podwyżki po stronie NVIDII

Na czele zestawienia wzrostów znalazły się modele z rodziny Blackwell. Szczególnie wyróżnia się GeForce RTX 5070 Ti, którego cena wzrosła średnio o 25% względem listopada. W zależności od rynku podwyżki wynosiły od 16 do niemal 40%. I chociaż drożeje także Geforce RTX 5080, to w części krajów różnica cenowa między tymi modelami wyraźnie się zmniejszyła.

Jeszcze mocniej podrożał flagowy GeForce RTX 5090. Według danych TechSpot średnia podwyżka sięgnęła 32% w ciągu trzech miesięcy. W niektórych krajach skala wzrostu była wręcz ekstremalna. W Indiach ceny poszły w górę o 54%, w Polsce o 50%, a w Stanach Zjednoczonych o 40%.

AMD i Intel też drożeją, ale wolniej

Nieco spokojniej wygląda sytuacja w obozie AMD i Intela, choć i tam nie obyło się bez podwyżek. Seria Radeon RX 9070 zanotowała średni wzrost cen na poziomie około 7%, a w większości regionów podwyżki są jednocyfrowe. Jeszcze mniejsze zmiany widać w przypadku kart Intel ARC. W niektórych krajach model ARC B570 był nawet tańszy niż w listopadzie, co czyni go jednym z nielicznych wyjątków na tle ogólnego trendu.

Najważniejszy wniosek z analizy jest jednak szerszy. Wszystkie 14 badanych kart podrożało w ujęciu globalnym. Średni wzrost cen w 10 analizowanych regionach wyniósł około 15% w ciągu zaledwie trzech miesięcy.

USA Australia Niemcy UK Kanada Indie Filipiny Brazylia Polska Holandia Średnia RTX 5050 +4% +7% +14% +5% +12% +21% +6% -5% +15% +8% +8.7% RTX 5060 +3% +8% +11% +16% +13% +36% +12% +12% +10% +8% +12.9% RTX 5060 Ti 8 GB +3% +3% +18% +9% +27% +3% +6% +17% +13% +11% +11.0% RTX 5060 Ti 16 GB +25% +5% +29% +18% +17% +46% +2% +17% +20% +36% +21.5% RTX 5070 +15% +7% +21% +9% +17% +23% +7% +8% +13% +16% +13.6% RTX 5070 Ti +37% +17% +33% +16% +22% +39% +20% +16% +22% +28% +25.0% RTX 5080 +43% +12% +25% +14% +36% +32% +13% +32% +18% +21% +24.6% RTX 5090 +40% +24% +31% +23% +26% +54% +19% +30% +50% +19% +31.6% RX 9060 XT 8 GB +20% +14% +31% +8% +7% +9% 0% +9% +8% +19% +12.5% RX 9060 XT 16 GB +14% +4% +26% +15% +4% +29% +7% -3% +23% +26% +14.5% RX 9070 +6% +8% +13% +12% +1% +2% +5% -6% +10% +19% +7.0% RX 9070 XT +21% +4% +13% +7% +13% +1% +5% -9% +7% +13% +7.5% ARC B570 +25% -8% +19% +18% -6% -2% -

-12% -4% +4% +3.8% ARC B580 +20% +5% +25% +35% +9% +5% +8% -18% +9% +9% +10.7% Średnia dla kraju +19.7% +7.9% +22.1% +14.6% +14.1% +21.3% +8.5% +6.3% +15.3% +16.9% Pokaż więcej