AMD znowu w tyle. Nowe układy będą opóźnione i słabo dostępne

Czerwoni chcą wyszarpać Zielonym jak najwięcej rynku hyperscale, ale to zadanie wcale nie jest proste. Platformy Helios pojawią się dużo później.

Przemysław Banasiak (Yokai)
17:25
Nowy raport rzuca cień na plany AMD. Według analityków z SemiAnalysis kolejne generacja akceleratorów AI, czyli Instinct MI455X, które mają konkurować z układami NVIDIA Vera Rubin, napotykają poważne problemy produkcyjne. W praktyce oznacza to, że premiera i masowa produkcja flagowych rozwiązań AMD może zostać mocno opóźniona, a pierwsze duże dostawy trafią do klientów dopiero w drugiej połowie 2027 roku.

Wygląda na to, że pozycja NVIDII jest niezachwiana

Mówimy tu o kluczowym elemencie strategii Czerwonych w walce o rynek infrastruktury AI klasy hyperscaler. Nowe chipy mają oferować około 2x większą moc obliczeniową w zadaniach inferencyjnych niż obecne oraz przejść na pamięć HBM4 o pojemności aż 432 GB i przepustowości 19,6 TB/s, co ma mocno poprawić wydajność przy modelach AI o niskiej precyzji. Każde GPU ma też zapewniać 300 GB/s do komunikacji w rozproszonych systemach oraz obsługiwać nowe formaty danych AI takie jak FP4.

Problem w tym, że pierwsze egzemplarze inżynieryjne i produkcja niskonakładowa systemów w pełnej konfiguracji z 72 akceleratorami AI oraz procesorami AMD EPYC mają się pojawić w drugiej połowie 2026 roku. Później mają rozpocząć się testy i przygotowanie do produkcji masowej, a formalne potwierdzenia gotowości linii produkcyjnej dla klientów planowane jest dopiero w drugim kwartale 2027 roku.

AMD tłumaczy opóźnienia tym, że platformy Helios to bardzo złożone systemy. Trudności w tak skomplikowanym projekcie nie są niespodzianką, ale firma chce je rozwiązać zanim rozpocznie pełną produkcję. Chociaż to słuszne podejście, to oznacza, że ten rok kolejny raz zdominuje NVIDIA. A po wdrożeniu serii Vera Rubin wiele centrów AI nie będzie już nawet myśleć o AMD, zwłaszcza gdy energia elektryczna staje się głównym hamulcem.

telepolis
AI amd sztuczna inteligencja akcelerator sztucznej inteligencji akcelerator AI AMD Instinct MI455X
Zródła zdjęć: AMD
Źródła tekstu: SemiAnalysis, TechPowerUP, oprac. własne