Nothing kpi z Apple i zapowiada serię Phone (4a)

Firma Nothing ogłosiła datę premiery serii Phone (4a). Odbędzie się ona w czwartek, 5 marca 2026 roku, o godzinie 11:30 czasu polskiego. Wydarzenie pod hasłem "Nothing Event: Built Different" zostanie zorganizowane w Central Saint Martins w Londynie. Transmisję z pokazu będzie można obejrzeć bezpośrednio na stronie producenta.

Data ta nie jest przypadkowa i stanowi element gry marketingowej. Carl Pei udostępnił w sieci plakat promujący wydarzenie. Grafika wygląda jak zaproszenie na konferencję Apple'a, zaplanowaną na 4 marca, ale została zamazana jaskrawym, różowym sprayem. To wyraźny sygnał rywalizacji z gigantem z Cupertino.

Rodzina Phone (a) bliżej flagowców

Producent chce zmienić pozycjonowanie swojej tańszej serii urządzeń w 2026 roku. Carl Pei stwierdził, że Phone (4a) ma zbliżyć się do poziomu flagowców w niemal każdym aspekcie. Zmiany obejmą materiały, design, ekran oraz aparaty. Firma obiecuje wzniesienie tej najlepiej sprzedającej się linii produktów na wyższy poziom.

Na rynek mają trafić dwa modele, czyli Nothing Phone (4a) oraz Nothing Phone (4a) Pro. Podstawowy wariant pojawił się już w testach wydajnościowych z układem Snapdragon 7s Gen 4. Producent potwierdził też obecność szybkiej pamięci UFS 3.1 w przynajmniej jednym z nadchodzących urządzeń.

Kolorowa ewolucja designu