Nie działa, a dalej musisz płacić. UOKiK wziął się za HBO

Prezes UOKiK postawił HBO Europe zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów za to, że użytkownicy tracili dostęp do serwisu HBO Max na swoich urządzeniach, mimo że nadal musieli płacić abonament.

HBO na celowniku UOKiK

Urząd kwestionuje m.in. jednostronne usuwanie modeli telewizorów i innych sprzętów z listy wspieranych urządzeń oraz niejasne informowanie o wymaganiach technicznych usługi.

Zdaniem UOKiK, po pewnym czasie od zawarcia umowy HBO usuwało część modeli z listy kompatybilnych urządzeń, przez co aplikacja przestawała działać, choć subskrypcja wciąż była aktywna. Problem szczególnie dotyczył klientów, którzy wykupili dostęp do HBO Max za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych – mimo braku możliwości korzystania z usługi na dotychczasowym sprzęcie nadal byli zobowiązani do opłacania abonamentu.

Jednostronne ograniczanie listy urządzeń kompatybilnych z serwisem sprawia, że użytkownicy HBO stawiani są w sytuacji: „chcesz oglądać, kup nowe urządzenie”. Tymczasem urządzenia takie jak np. telewizory kupujemy z myślą, żeby korzystać z nich przez lata. Bez jasnego i precyzyjnego określenia zasad oraz granic tych zmian, konsumenci nie mają możliwości przewidzenia ani zweryfikowania ryzyka utraty dostępu do usługi w momencie zawierania umowy. mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd przygląda się też zapisom regulaminu, w których HBO Europe nie gwarantuje utrzymania kompatybilności z urządzeniami, które były zgodne z serwisem w momencie zawarcia umowy.

Zastrzeżenia budzi również sposób informowania o wymaganiach technicznych – UOKiK wskazuje, że przez długi czas były one dostępne jedynie w regulaminach lub na stronie WWW, a nie na trwałym nośniku (np. w mailu potwierdzającym zawarcie umowy).

Dodatkowo informacje miały często charakter ogólnikowy, odwołując się do „najnowszego systemu operacyjnego lub dwóch poprzednich wersji” albo „modeli z bieżącego roku i dwóch wcześniejszych lat”. To przerzucało na klienta ciężar samodzielnej oceny, czy jego sprzęt nadal będzie wspierany.