PKO BP ma nową aplikację. Nie taką, jak myślisz

PKO Bank Polski planuje uruchomienie nowej aplikacji mobilnej o nazwie Kropka. Ta ma być dostępna dla każdego, a nie tylko klientów banku, chociaż ci drudzy będą mieli z tego tytułu dodatkowe benefity. Na razie trwają testy, które właśnie zostały rozszerzone.

Aplikacja PKO BP Kropka

Aplikacja Kropka początkowo testowana była przez wybranych pracowników PKO BP. Teraz testy zostały rozszerzone o wszystkich pracowników grupy kapitałowej. Przy okazji udostępniono bardziej szczegółowe informacje, w tym między innymi regulamin usługi oraz nową akcję promocyjną, która ruszyła 16 lutego.

Aplikacja ma pozwolić użytkownikom na zbieranie punktów, czyli Kropek. Te będziemy otrzymywać między innymi za włączenie apki, skanowanie paragonów za zakupy, za które zapłaciliśmy BLIKIEM lub kartą dowolnego wydawcy. Dodatkowe punkty można zdobyć za zgody marketingowe, uzupełnienie profilu lub włączenie powiadomień. W sumie każdego dnia można zdobyć standardowo 4 Kropki - 1 za uruchomienie aplikacji i 3 za paragony.

Poza tym dostępne mają być też misje specjalne, za które również będziemy dostawać bonusowe Kropki, ale ich szczegóły nie są jeszcze znane.

Pracownicy grupy kapitałowej PKO BP, którzy testują aplikację, mogą wziąć udział w najnowszej akcji promocyjnej. W niej bank rozdaje nagrody pieniężne oraz konsole do gier, vouchery i karty podarunkowe. Pierwszy etap polega na zbieraniu Kropek, a drugi to już odpowiedź na kilka pytań. Te później będą oceniane przez komisję konkursową.

Co ważne, zwycięzca nagrody pieniężnej musi mieć konto w PKO BP. Bez tego nie otrzyma przelewu. Główna nagroda to 20 tys. zł. W sumie bank rozda 400 nagród.