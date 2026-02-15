Xiaomi zmienia zdanie. Civi 6 jednak powstanie

Sprzęt

W zeszłym roku wydawało się, że Xiaomi Civi 5 nie doczeka się następcy. Tak wynikało z ówczesnych doniesień z Chin. Najnowsze informacje z Państwa Środka sugerują jednak, że telefon jednak pojawi się na rynku. Wieści pochodzą od ludzi z naprawdę dobrą reputacja w branży, takich jak Digital Chat Station. Dołączył do niego inny specjalista od przecieków, czyli Smart Pikachu.