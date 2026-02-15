Xiaomi zmienia zdanie. Civi 6 jednak powstanie
W zeszłym roku wydawało się, że Xiaomi Civi 5 nie doczeka się następcy. Tak wynikało z ówczesnych doniesień z Chin. Najnowsze informacje z Państwa Środka sugerują jednak, że telefon jednak pojawi się na rynku. Wieści pochodzą od ludzi z naprawdę dobrą reputacja w branży, takich jak Digital Chat Station. Dołączył do niego inny specjalista od przecieków, czyli Smart Pikachu.
Xiaomi Civi 6 jednak powstanie. Czego się spodziewać?
Chińczycy zgodnie twierdzą, że nowy telefon jednak się pojawi i będzie miał specjalny przycisk służący wywoływaniu funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. Możemy się też spodziewać układu Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Za warstwę fotograficzną będzie odpowiadać aparat główny 200 Mpix i trzy teleobiektywy. Z przodu będzie pojedynczy sensor 50 Mpix. Wyświetlacz będzie natomiast mieć przekątną 6,59 cala.
Nie wiemy co prawda kiedy na pewno pojawi się nowe urządzenie, ale poprzednik zadebiutował w maju 2025. Wszystko zazębia się w spójną całość. Nie wiemy również czy Xiaomi postanowi wreszcie wypuścić serię poza chiński rynek. Trzymamy kciuki, że wreszcie się to wydarzy.