Asus dogadał się z HiFiManem. Oto studyjne słuchawki gamingowe

Sony utknął na 30 mm, a tu całe 10 cm

Podczas gdy Sony w swoich WH-1000XM6 nadal maluje trawę na zielono, przekonując, że 30 mm przetworniki wystarczą do wszystkiego, Asus ROG Kithara jeńców nie bierze.100‑milimetrowe przetworniki planarne HiFiMAN, pracujące w otwartej konstrukcji nauszników. Taka budowa ma zapewnić bardzo szeroką scenę, precyzyjne pozycjonowanie kroków i strzałów oraz niskie zniekształcenia w całym paśmie od 8 Hz do 55 kHz.

Dalsza część tekstu pod wideo

Planarne membrany są napędzane równomiernie na całej powierzchni, co zmniejsza rezonanse i sprzyja naturalnemu, zbalansowanemu brzmieniu – bliższemu temu, co oferują klasyczne słuchawki audiofilskie niż typowy „V‑ka” gamingowa.

To ma być fuzja bezkompromisowego grania i studyjnego dźwięku

Asus podkreśla, że Kithara mają być gotowe zarówno do grania, jak i odsłuchu muzyki czy filmów, dlatego postawiono na przewodowe połączenie i wysoką kompatybilność. Na kablu znajdziemy pełnopasmowy mikrofon MEMS, a w zestawie są wymienne wtyki: 3,5 mm, 6,3 mm i zbalansowane 4,4 mm, plus adapter USB‑C dla PC, konsol i urządzeń mobilnych.

Dzięki temu słuchawki można podpiąć zarówno do karty dźwiękowej w komputerze, jak i do zewnętrznego DAC/AMP‑a, wyciskając maksimum z planarnych przetworników.

Te słuchawki nie męczą

ROG Kithara to także konstrukcja nastawiona na długie sesje. Otwarty tył muszli pomaga w wentylacji, metalowy pałąk z ośmiostopniową regulacją oraz pianki z pamięcią kształtu mają ograniczać zmęczenie, mimo wagi ok. 420 gramów. W komplecie znajdują się dwa zestawy padów – skóropodobne i welurowe – aby dopasować komfort i charakter brzmienia do własnych preferencji.

Nie jest to sprzęt tani: sugerowana cena w sklepach Asusa to 299,99 dolarów, a na niektórych rynkach, jak Japonia, startuje w modelu crowdfundingu z ceną katalogową 53 980 jenów i progami “early bird”.

ROG Kithara pozycjonowane są więc jako specjalistyczny headset dla entuzjastów, którzy są gotowi zapłacić więcej za wejście w świat planarnych przetworników w wydaniu gamingowym – prosto spod znaku Republic of Gamers i HiFiMAN.