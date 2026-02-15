Ten DAC kosztuje tyle, co flagowy smartfon. Gra jak sprzęt stacjonarny

Questyle Sigma Pro to przenośny DAC i wzmacniacz słuchawkowy, który w urządzeniu mobilnym ma zapewnić jakość dźwięku rodem z high-endowych systemów stacjonarnych. Jednocześnie pozwoli na napędzenie najbardziej wymagających słuchawek audiofilskich.

Urządzenie wykorzystuje dwa układy ESS ES9069Q pracujące w konfiguracji dual-mono, gdzie każdy kanał obsługiwany jest przez osobny przetwornik. Poprawia to separację kanałów i minimalizuje przesłuchy między nimi.

Szczególną cechą modelu Sigma Pro, jest technologia CMA (Current Mode Amplification), która odróżnia ten DAC od innych na rynku. Zamiast klasycznego wzmocnienia napięciowego, układ pracuje bezpośrednio na sygnale prądowym, co ma zapewniać szersze pasmo, szybsze narastanie sygnału i bardzo niskie zniekształcenia – producent deklaruje THD na poziomie 0,0002%.

Sigma Pro osiąga moc szczytową ponad 8 W – to wartość rzadko spotykana w urządzeniach przenośnych. Na wyjściu 4,4 mm oferuje 1200 mW przy 32 Ω oraz 160 mW przy 300 Ω, co pozwala zasilić zarówno czułe IEM-y, jak i wymagające planary.

Sigma Pro wyróżnia się zestawem złączy rzadko spotykanym w urządzeniach przenośnych. Na wyjściu słuchawkowym dostępne są trzy formaty: 3,5 mm (niezbalansowane), 4,4 mm (zbalansowane) oraz 6,35 mm. Przełącznik wzmocnienia oferuje trzy poziomy (Low, High, Studio) w trybie słuchawkowym oraz dwa poziomy w trybie IEM.

Wejścia cyfrowe obejmują USB-C (UAC 2.0), a także Toslink oraz coaxial S/PDIF (oba do 192 kHz/24-bit). Bluetooth 5.4 obsługuje kodeki SBC, LE Audio, aptX, aptX HD, aptX Adaptive i LDAC, a urządzenie ma certyfikaty Snapdragon Sound i Sony LDAC. Certyfikat Apple MFi gwarantuje pełną zgodność z iPhone’ami i iPadami.

Ten DAC ma też wejścia analogowe

Unikatowym elementem są wejścia analogowe: 3,5 mm i 4,4 mm, umożliwiające podłączenie źródeł analogowych, np. gramofonu z preampem lub przedwzmacniacza mikrofonowego. Wejścia te pozwalają również na nagrywanie – sygnał jest konwertowany do 48 kHz/24-bit i przesyłany przez USB do komputera lub smartfona, z możliwością monitoringu w czasie rzeczywistym.

Obudowę Sigma Pro wykonano z piaskowanego aluminium klasy lotniczej. Przedni i tylny panel chroni szkło optyczne Kunlun z powłoką redukującą zakłócenia RF. Przezroczystość szkła odsłania wewnętrzne komponenty.

Sigma Pro ma w sumie dwa porty USB-C: jeden wyłącznie do transmisji audio, drugi do ładowania. Oddzielenie zasilania od sygnału eliminuje zakłócenia i pozwala korzystać z urządzenia podczas ładowania bez obciążania baterii smartfonu. Akumulator 4300 mAh zapewnia do 12 godzin pracy.