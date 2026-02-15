Sprzęt

W Action za 69,95 zł. Wszystko będziesz miał pod kontrolą

Action ruszył z promocją na sprzęt, który przyda się każdemu, kto chce mieć kontrolę nad tym, co dzieje się w jego domu.

Dominik Krawczyk (dkraw)
09:59
W Action za 69,95 zł. Wszystko będziesz miał pod kontrolą

Kamera obrotowa LSC Smart Connect w Action

Action ruszył w tym tygodniu z promocją na kamerę obrotową LSC Smart Connect 1296p, która ma być tanim sposobem na domowy monitoring z obsługą przez aplikację mobilną. Urządzenie zasilane z sieci współpracuje z Wi‑Fi i aplikacją LSC Smart Connect, pozwalając zdalnie sterować obrotem głowicy i podglądać obraz w czasie rzeczywistym.

W Action za 69,95 zł. Wszystko będziesz miał pod kontrolą

Kamera rejestruje wideo w rozdzielczości 2304 × 1296, oferuje kąt widzenia obiektywu 100° oraz możliwość obrotu w poziomie do 355° i pochyłu do 90°. Dzięki temu jest w stanie objąć praktycznie całe pomieszczenie. Wbudowany moduł nocnego widzenia zapewnia zasięg do 5 metrów, a dzięki czujnikowi ruchu urządzenie potrafi automatycznie obracać się w stronę wykrytej aktywności.

W Action za 69,95 zł. Wszystko będziesz miał pod kontrolą

LSC Smart Connect obsługuje dwukierunkową komunikację audio (mikrofon i głośnik) oraz głośny alarm aż do 100 dB, co pozwala nie tylko podglądać, ale też reagować na zdarzenia w domu. Nagrania można zapisywać na karcie microSD (do 128 GB), którą trzeba dokupić oddzielnie. Konfiguracja odbywa się wyłącznie przez Wi‑Fi – bez potrzeby stosowania dodatkowego huba. Producent obiecuje też co najmniej 5 lat aktualizacji oprogramowania.

Model dostępny w Action to wariant wewnętrzny, przeznaczony do pracy w środku budynków. To idealna propozycja dla osób, które szukają prostego i budżetowego rozwiązania do monitoringu mieszkania czy biura.

telepolis
