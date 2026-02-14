Najlepszy smartfon do 1500 zł? Nasze TOP5 na luty 2026

Smartfony do 1500 zł to jedna z ciekawszych kategorii, ale z drugiej stanowi też pewną pułapkę. W tej okrągłej kwocie można znaleźć wiele ciekawych telefonów, które kuszą dobrym wykonaniem, wysoką odpornością, ekranami AMOLED, solidnymi układami SoC, niezłymi zestawami aparatów, coraz częściej też pojemnymi akumulatorami. Dla wielu użytkowników będzie to dobra alternatywa dla dwa razy droższych subflagowców, które z użytkowego punktu widzenia wcale nie muszą oznaczać proporcjonalnie większych korzyści. O ile nie szukamy telefonu o bardzo wysokiej wydajności do gier czy z rozbudowaną sekcją fotograficzną, takie średniaki do 1500 zł doskonale sprawdzą się w codziennych zastosowaniach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z drugiej strony czasami wystarczy jednak dołożyć 200-300 zł, by kupić sprzęt o klasę lepszy. Oczywiście nie zawsze ma się te dodatkowe pieniądze, jednak jak się okazuje, półka do 1500 zł to całkiem dobrze działająca zamrażalka cen. Telefony, które opisywałem w takim samym zestawieniu TOP5 niemal rok temu, wciąż trzymają wartość i przez ten czas niewiele staniały. To solidne sprzęty, ale po tylu miesiącach już powinno nastąpić zauważalne odświeżenie oferty. A jednak nie do końca tak się dzieje. Łatwo się więc naciąć na sprzęt już trochę tracący na atrakcyjności, przez nieuwagę pomijając ten ciekawszy. I tu z pomocą przychodzi nasze nowe zestawienie TOP5.

Jak wybieraliśmy?

Wybierając telefony, zawsze kierujemy się kilkoma fundamentalnymi zasadami. Określiliśmy pułap cenowy 1500 zł, z oczywistych względów pomijając jednak czasowe promocje. Druga ważna rzec: priorytetem jest dostępność w oficjalnej dystrybucji. Nie uwzględniliśmy telefonów sprzedawanych innymi kanałami – mimo tego, że często oznacza to niższą cenę. To kusi, ale nie mamy zaufania do firm-krzaków. Oficjalna dystrybucja to gwarancja, że w razie usterki telefon trafi na naprawę do autoryzowanego serwisu.

Wszystkie wybrane przez nas telefony mają swoje mocne punkty, każdy jest na swój sposób ciekawy – co więc ważne, kolejność nie odzwierciedla pozycji na liście, bo telefony ułożone są alfabetycznie.

Motorola Edge 60 Fusion

W ostatnich latach Motoroli udało się stworzyć swój własny, unikatowy styl telefonów – o ciekawym wykończeniu, w żywych kolorach PANTONE, w płaskich, a przy tym bardzo wytrzymałych obudowach. I taka jest też Motorola Edge 60 Fusion, najbardziej przystępny cenowo model z wyżej pozycjonowanej serii Edge.

Smartfon spełnia solidną normę IP69 – co oznacza, że przetrwa nie tylko zanurzenie, ale także kontakt ze strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Zapewnia też zgodność z wymogami testów MIL-STD-810H. Natomiast ekran chroni odporne szkło Gorilla Glass 7i.

Model Edge 60 Fusion ma wykończenie z ekoskóry i dostępny jest w ciekawych kolorach: stalowym, brązowym i turkusowym. Z przodu znalazło się to, czym Motorola mocno plusuje w takich zestawieniach: świetny wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,67 cala w rozdzielczości Super HD (2712 x 1220), z odświeżaniem 120 Hz o jasności sięgającej nawet 4500 nitów.

Sercem Edge 60 Fusion jest układ MediaTek Dimensity 7300, niezbyt wystrzałowy, ale solidny średniak, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM LPDDR4 oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2, rozszerzalnej za pomocą karty microSD do 1 TB. Rakieta to nie jest, ale da radę w codziennych zastosowaniach.

Mocnym atutem Edge 60 Fusion jest obsługa eSIM, czyli kolejna ze specjalności Motoroli. Za łączność odpowiada też 5G, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.4.

Sekcja foto wygląda zachęcająco. Pierwsze skrzypce gra aparat 50 Mpix (Sony LYT-700C) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Uzupełnia go szerokokątny moduł 13 Mpix, który obsługuje również tryb makro. Przedni aparat to matryca 32 Mpix. Smartfon rejestruje wideo w jakości 4K zarówno głównym aparatem, jak i kamerą do selfie.

Energię dostarcza akumulator 5200 mAh. Prawie standardowa pojemność, dziś już bez rewelacji, ale jest pewna zaleta – szybkie ładowanie TurboPower 68 W.

Motorola Edge 60 Fusion po aktualizacji ma już najnowszego Androida 16 i dostanie jeszcze dwie kolejne wersje systemu i trzy lata poprawek bezpieczeństwa. Smartfon będzie więc jeszcze dobrze służył przez długi czas.

Motorola Edge 60 Fusion 3 opinii Motorola Edge 60 Fusion 3 opinii Ekran 6.67" P-OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Motorola Moto G86 Power

Kolejna Motorola w naszym zestawieniu – nie bez powodu. Ten producent najwyraźniej mierzy w półkę do 1500 zł. Należąca do niej seria Moto G cieszy się niesłabnącym powodzeniem, a wprowadzony w zeszłym roku Moto G86 Power to jedna z ciekawszych propozycji, kusząca zwłaszcza solidnym akumulatorem, co podkreśla nazwa tego modelu. Bateria o pojemności 6720 mAh pozwoli na intensywną pracę przez 2 dni. Ładowanie TurboPower 30 W nie jest może rekordowo szybkie, ale wystarczy kilkanaście minut, by zyskać cały dzień pracy.

Moto G86 Power ciekawie wygląda, można przebierać w ciekawych kolorach PANTONE, np. jasnozielonym czy czerwonym, a do tego smartfon wyróżnia się wysoką wytrzymałością zgodnie z normami IP68/IP69 i standardem MIL-STD-810H. Oznacza to odporność na kurz, wodę oraz wymagające warunki użytkowania. Trochę jak pancerniak, ale w obudowie zwykłego telefonu.

Kolejny atut tego modelu to (znów u Motoroli) świetny ekran – matryca pOLED o przekątnej 6,67 cala w wysokiej rozdzielczości Super HD (2712 x 1220), z odświeżaniem 120 Hz. Takie parametry mają wyświetlacze w modelach ze znacznie wyższej półki.

A co pod maską? Sercem Moto G86 power 5G jest układ MediaTek Dimensity 7300, znany z serii Edge 60. Nie jest to co prawda demon szybkości, ale solidny wół roboczy, tu wspierany przez 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Całość będzie działać dobrze.

Na amatorów fotografii czeka zestaw aparatów z głównym sensorem Sony LYTIA 600 (50 Mpix) i wsparciem dla optycznej stabilizacji obrazu OIS oraz sztucznej inteligencji moto ai, która automatycznie dopasowuje ustawienia dla najlepszych efektów. Na pokładzie znalazł się też szerokokątny aparat 8 Mpix i selfiak 32 Mpix.

Smartfon działa pod kontrolą Androida 15 z nakładką Hello UI, wzbogaconą o funkcje Smart Connect ze wsparciem AI.

Motorola Moto G86 Power 5G 9 opinii Motorola Moto G86 Power 5G 9 opinii Ekran 6.67" P-OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6720mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

POCO M8 Pro 5G

To najnowszy model na naszej liście TOP5 – seria POCO M8 zadebiutowała w styczniu 2026. Wariant POCO M8 Pro 5G łączy solidne parametry ze świetną cenną poniżej 1300 zł.

Xiaomi POCO M8 Pro 5G nie jest najsmuklejszą konstrukcją – ma obudowę o grubości 8,31 mm i masie 205,9 g. Spodoba się jednak tym, którzy lubią solidne telefony, a wśród dostępnych kolorów jest ciekawy wariant zielony. Ekran chroni wytrzymałe szkło Gorilla Glass Victus 2, a do tego telefon spełnia wysokie normy odporności IP66 i IP68.

Xiaomi udało się jedno – do smartfonu tak przystępnego cenowo producent dał genialny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,83 cala, wysokiej rozdzielczości 1.5K (2772 x 1280) i jasności szczytowej 3200 nitów. Ekran pozwala na wyświetlanie treści Dolby Vision i HDR10+, finalnie otrzymujemy więc połączenie prawie jak z flagowca.

Sercem urządzenia jest solidy układ średniej klasy – Snapdragon 7s Gen 4. Za wydajność odpowiada też 8 GB RAM pamięci LPDDR4X i 256 GB pamięci masowej UFS 2.2. Choć nie są to wybitne parametry, zapewnią stabilną pracę na co dzień. Za kulturę pracy odpowiada nowy system chłodzenia POCO IceLoop z prawdziwym chłodzeniem cieczą.

Sekcje foto tworzy przede wszystkim główny aparat 50 Mpix Light Fusion 800 ze stabilizacją OIS, któremu pomaga jednostka 8 Mpix. Jest też przedni aparat 32 Mpix do selfie. Smartfon pozwala na nagrywanie w 4K (30fps), a narzędzia AI, takie jak AI Creativity Assistant, ułatwiają edycję zdjęć i tworzenie dynamicznych ujęć (Dynamic Shots 2.0).

Czas pracy to kolejny atut tego modelu. POCO M8 Pro 5G wyposażony jest w akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 6500 mAh, który dzięki bardzo szybkiemu ładowaniu 100 W HyperCharge można do 100% naładować w zaledwie 40 minut.

Urządzenie działa pod kontrolą Xiaomi HyperOS na bazie Androida 15 – ale dostanie nowszą wersję. W systemie nie zabrakło licznych funkcji AI, w tym Google Gemini oraz Circle to Search.

Xiaomi Poco M8 Pro 5G 0 opinii Xiaomi Poco M8 Pro 5G 0 opinii Ekran 6.83" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.7 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Realme 14 Pro 5G

Zeszłoroczny Realme 14 Pro 5G debiutował jako mocny kandydat w segmencie do 2000 zł. Teraz jednak można go upolować już nawet poniżej 1500 zł, choć oferty różnią się w zależności od sklepu – w niektórych telefon kosztuje nieco więcej.

Realme w modelu 14 Pro 5G stawia na efektowną, smukłą konstrukcję, bardzo jasny ekran AMOLED i dużą baterię. Są też kompromisy. Smartfon przede wszystkim wyróżnia się wykonaniem: w droższej (ok. 1700 zł) wersji perłowej plecki potrafią zmieniać barwę pod wpływem niskiej temperatury. Polecany poprzez nas tańszy (poniżej 1600 zł) wariant szary ma matową, zamszową fakturę, pozbawioną już tego fikuśnego efektu, ale za to poprawia chwyt. Telefon jest lekki i cienki (179 g, 7,55 mm), a do tego bardzo odporny – spełnia normy IP66, IP68 i IP69 oraz wymagania testów militarnych MIL‑STD 810H. Czyli kolejny „pancerniak w garniturze”.

Na froncie dostajemy zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,77 cala w rozdzielczości Full HD+ (2412 x 1080) z odświeżaniem 120 Hz i wysoką jasnością (szczytowo w HDR do 4500 nitów, w pomiarach ok. 1350 nitów dla całego panelu).

Za wydajność odpowiada układ MediaTek Dimensity 7300 Energy (4 nm), któremu w mieszczącym się w naszym budżecie wariancie pomaga 8 GB pamięci RAM (LPDDR4X) i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Bez fajerwerków, osiągi nie aspirują do poziomu flagowców, ale jak wykazał nasz test, w praktyce system działa płynnie. Plusem jest kultura pracy i chłodzenie (komora parowa 6000 mm²), a także bogata łączność: 5G, Dual SIM, eSIM, Wi‑Fi 6 i Bluetooth 5.4 z dobrym zestawem kodeków LDAC, LHDC i aptX.

W sekcji fotograficznej jest skromniej: główny aparat ma 50 Mpix (Sony IMX882) z OIS, pomaga mu jednostka 2 Mpix do głębi, ale cały moduł foto wyróżnia regulowana potrójna lampa MagicGlow, przydatna zwłaszcza w portretach.

Atutem Realme 14 Pro 5G jest akumulator 6000 mAh, który pozwala na ok. 2 dni intensywnej pracy. W razie potrzeby z pomocą przychodzi ładowanie 45 W. Pełne zasilenie zajmuje ok. 70 minut, do szczęścia zabrakło tylko ładowania bezprzewodowego.

Realme 14 Pro 5G 6 opinii Realme 14 Pro 5G 6 opinii Ekran 6.77" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy A56

Seria Galaxy A to coroczny klasyk w zestawieniach TOP5, a w kategorii do 1500 zł należne mu miejsce znalazł Galaxy A56. Co prawda już wkrótce nadejdzie jego następca, ale nie czarujmy się – będzie znacznie droższy, z ceną około 2. tys. zł.

Linia, którą reprezentuje Galaxy A56, to swoisty fenomen – choć nie jest to żaden „zabójca średniaków” i w pewnych aspektach każdy z tych telefonów ustępuje urządzeniom konkurencji, to jako całość się świetnie broni – jest przemyślany, dopracowany i niezawodny. Działa też magia marki – co by nie mówić, smartfony Samsunga można brać w ciemno.

Galaxy A56 z wyglądu mocno przypomina inne smartfony Samsunga – to bezpieczny design, który spodoba się każdemu. Obudowa wyróżnia się odpornością IP67, a na froncie znajdziemy ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340), z odświeżaniem 120 Hz. W standardowym trybie wyświetlacz zapewnia jasność na poziomie 1200 nitów, a ochronę zapewnia szkło Gorilla Glass Victus+. Jakość obrazu jest fantastyczna.

Silnik napędowy Galaxy A56 to układ Exynos 1580 (4 nm) z rdzeniami o taktowaniu do 2,9 GHz oraz grafiką Xclipse 540. Wydajność? Przyzwoita. Słabym punktem jest niestety pamięć RAM o wielkości zaledwie 8 GB, nie zachwyca też masowa 128 GB. Można co prawda wybrać wariant 256 GB, ale oznacza to dopłatę 300 zł. Jak wynika z naszego testu, mimo teoretycznie średnich parametrów w codziennym korzystaniu sprzęt działa szybko, responsywnie i naprawdę trudno go czymś zagiąć.

Sekcja foto to sprawdzony klasyk. Główny aparat 50 Mpix, wspierany jest szerokokątną jednostkę 12 Mpix oraz makro 5 Mpix. Natomiast z przodu znajduje się aparat 12 Mpix. Żadnych szaleństw, ale jakość zdjęć wypada bardzo dobrze jak na ten segment cenowy.

Solidnie przedstawiają się funkcje komunikacyjne. Smartfon zapewnia łączność 5G z obsługą Dual SIM i eSIM. Do tego dostajemy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Całość jest niezawodzona.

Programowa strona Galaxy A56 to jedna z jego z większych zalet. Smartfon obecnie ma już Androida 16 z nakładką One UI 8 i dostanie jeszcze 5 dużych aktualizacji. Nie zabrakło mocnego zestawu funkcji Galaxy AI, które naprawdę potrafią być pomocne.

Akumulator o pojemności 5000 mAh to również standard u Samsunga – nie za dużo, ale czas pracy na jednym ładowaniu wypada bardzo dobrze. Do tego otrzymujemy szybkie ładowanie 45 W.