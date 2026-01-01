Najlepszy telefon 2025 - przyznaliśmy Gorące Telefony!

Podsumowanie 2025 roku

Odchudzanie na siłę, czyli era ultracienkich flagowców

Najważniejszym hasłem 2025 roku była "dieta". Po latach walki o jak największe akumulatory i ogromne wyspy aparatów, niektórzy producenci nagle uznali, że nasze kieszenie mają dość grubych cegieł. A zaczęło się już w styczniu, gdy podczas prezentacji flagowych urządzeń z serii Galaxy S25 Samsung po raz pierwszy pokazał model Galaxy S25 Edge. Smartfon zadebiutował w maju.

Dalsza część tekstu pod wideo

Samsung Galaxy S25 Edge 15 opinii Samsung Galaxy S25 Edge 15 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 3900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung postawił wszystko na jedną kartę. Obudowa ultrasmukłej "Galaktyki" ma zaledwie 5,8 mm. Urządzenie, mimo potężnego Snapdragona 8 Elite i 200-megapikselowej matrycy głównego aparatu, spotkało się jednak z chłodnym przyjęciem. Nasi Czytelnicy w komentarzach zauważyli, że 3900 mAh w 2025 roku to wynik, który przy nowoczesnych procesorach starcza "od śniadania do obiadu". Choć S25 Edge był pierwszy, szybko stał się symbolem trudnego kompromisu między stylem a użytecznością.

Jesienią firma Apple odpowiedziała Koreańczykom modelem iPhone Air. Gigant z Cupertino poszedł jeszcze dalej, schodząc do poziomu 5,6 mm. Amerykański producent nie ustrzegł się jednak problemów. Smartfon z pojedynczym aparatem i zaporową ceną stał się produktem dla tych, którzy bardziej niż funkcje cenią to, jak telefon układa się w ciasnej kieszeni jeansów. Większość miłośników iPhone'ów wybrała jednak bardziej "klasyczne" modele.

Apple iPhone Air 15 opinii Apple iPhone Air 15 opinii Ekran 6.50" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3149mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Moda na smukłe smartfony nie ograniczyła się tylko do Apple'a i Samsunga. W ślady tych dwóch gigantów poszli też inni.

Składaki jeszcze bardziej składane

Trend odchudzania nie ominął również składanych smartfonów. Na przykład Honor wprowadził na rynek model Magic V5, który opisywany jest w reklamach jako najcieńszy składak świata. Dokładne pomiary jednego z testerów wykazały, że nie do końca jest to prawdą.

Honor Magic V5 0 opinii Honor Magic V5 0 opinii Ekran 7.95" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.32 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5820mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Chiński składak w formie złożonej okazał się minimalnie grubszy od Galaxy Z Fold7. Samsung stworzył smartfon, który przyciągnął znacznie więcej nabywców niż jego poprzednicy, prześcigając w popularności Flipa. Fold podczas odchudzania stracił jednak użyteczną funkcję — wsparcie dla rysika S Pen.

To wszystko jednak stało się nudne z powodu potrójnie składanego modelu Huawei Mate XT. To urządzenie pokazało, że 10-calowy tablet można schować do kieszeni. Chińczycy byli w tym pierwsi, ale Samsung poszedł w ich ślady. Tak powstał Galaxy Z TriFold. Co ciekawe, tu odchudzanie było tak mocne, że po złożeniu otrzymujemy smartfon niewiele grubszy od "zwykłych" smartfonów.

Samsung Galaxy Z TriFold 6 opinii Samsung Galaxy Z TriFold 6 opinii Ekran 10.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5600mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Xiaomi gra w "znajdź różnicę"

Ciekawym zjawiskiem w 2025 roku była strategia Xiaomi. Chiński gigant, który kiedyś szukał własnej drogi (często eksperymentując z ceramiką czy zakrzywionymi ekranami), w tym roku postawił na brutalną skuteczność — i kopiowanie. Producent ten specjalnie pominął w nazewnictwie swoich flagowców liczbę "16" i od razu przeszedł do "17", by dorównać do iPhone'ów.

Strategia była brutalnie prosta: Xiaomi 17, 17 Pro oraz 17 Pro Max. Nie chodziło jednak tylko o numery. Design z płaskimi ramkami i nakładka HyperOS, do złudzenia przypominająca iOS, miały jasny cel: przejąć klientów Apple'a, oferując im jednak optykę Leica i znacznie szybsze ładowanie.

Po lewej Xiaomi 17 Pro. Źródło: Mrwhosetheboss.

iPhone 17 rysuje się od patrzenia

Nowy iPhone 17 Pro okazał się dość problematyczny i wzbudził spore kontrowersje. Największą wpadką okazała się obudowa, która rysuje się niemal "od samego patrzenia". Szczególnie ucierpiały nowe kolory, na których widać każdą drobną skazę. Anodowana powłoka na ramkach szybko odpryskuje, odsłaniając surowy metal.

Wersja pomarańczowa (Cosmic Orange) płata użytkownikom jeszcze inne figle. Okazało się, że pod wpływem światła i kontaktu z dłonią telefon samoczynnie zmienia barwę. Zamiast intensywnego pomarańczu, obudowa zaczyna przypominać różowe złoto. Problem ten zyskał już w sieci miano "colorgate".

iPhone 17 Pro jak kameleon (źródło: Reddit / Phone Arena)

Apple nie widzi jednak powodów do niepokoju. Producent oficjalnie zapewnia o wysokiej odporności swoich smartfonów. Według firmy zgłaszane uszkodzenia to wynik zwykłego użytkowania. Gigant z Cupertino sugeruje po prostu zakup solidnego etui.

Nothing, czyli niezależny buntownik

W świecie zdominowanym przez gigantów, którzy zajęli się wzajemnym kopiowaniem swoich projektów, Nothing wyrósł na realną alternatywę dla osób znużonych korporacyjną powtarzalnością. Jako jedyny niezależny gracz na taką skalę, firma Carla Pei udowodniła, że nie musi brać udziału w "wyścigu chudości", by budzić emocje.

Wyrazem tego jest choćby flagowy Nothing Phone (3). Zaprezentowany w połowie roku model przyniósł odświeżony system Glyph Matrix w postaci interaktywnego układ diod LED. Tak powstało oryginalne i funkcjonalne centrum powiadomień.

Podczas gdy Samsung i Apple walczyli o przetrwanie dnia na jednym ładowaniu, Nothing postawiło na ogniwo 5150 mAh w technologii krzemowo-węglowej, pokazując, że flagowiec może być nowoczesny i wydajny bez bolesnych kompromisów.

Nothing Phone (3) 6 opinii Nothing Phone (3) 6 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.21 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5150mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Rok 2025 był dla marki Nothing przełomowy także pod kątem finansowym. Firma pozyskała ogromne środki na rozwój własnego ekosystemu AI, który w przeciwieństwie do rozwiązań konkurencji, ma być otwarty i skupiony na prywatności użytkownika.

Rosnąc potęga marek grupy BBK

W 2025 roku marki wywodzące się z kręgu BBK – Oppo, Vivo, Realme oraz OnePlus – ostatecznie przestały być postrzegane jedynie jako ambitni gracze z Chin, stając się rzeczywistymi dyktatorami trendów. Choć formalnie marki te funkcjonują jako niezależne podmioty, ich skumulowany udział w globalnym rynku przewyższał w tym roku wyniki Samsunga czy Apple'a. Uczyniło to tę "niewidzialną potęgę" liderem globalnych dostaw.

Sukces ten był możliwy dzięki bezpardonowemu atakowi na segment premium. Flagowe modele Chińczyków wyznaczyły nowe standardy w dziedzinie mobilnej fotografii i peryskopowych przybliżeń, często wyprzedzając technologicznie zachodnią konkurencję.

Kluczem do dominacji w 2025 roku okazało się narzucanie tempa innowacji, szczególnie w obszarze zasilania i integracji AI. Masowe wdrożenie baterii krzemowo-węglowych pozwoliło markom grupy BBK oferować smartfony o rekordowych pojemnościach (nawet powyżej 7000 mAh). Jednocześnie zachowano smukłe obudowy tych urządzeń.

Stało się to jednym z najważniejszych argumentów sprzedażowych roku. Dzięki synergii w łańcuchu dostaw oraz błyskawicznemu przenoszeniu flagowych funkcji do tańszych linii Realme, grupa ta zdołała zdominować nie tylko rynki wschodzące, ale i ugruntować silną pozycję w Europie.

Co jeszcze zapamiętamy z 2025 roku?

Dominacja segmentu Premium. Na łamach Telepolis.pl regularnie pisaliśmy o rekordach sprzedaży telefonów powyżej 2000 zł. Użytkownicy coraz chętniej wybierają droższe urządzenia, licząc na dłuższe wsparcie. Standardem stało się już 7 lat aktualizacji.





Na łamach Telepolis.pl regularnie pisaliśmy o rekordach sprzedaży telefonów powyżej 2000 zł. Użytkownicy coraz chętniej wybierają droższe urządzenia, licząc na dłuższe wsparcie. Standardem stało się już 7 lat aktualizacji. AI w każdym zakątku. Sztuczna inteligencja przestała być bajerem. Firma Google z serią Pixel 10 pokazała, że AI może realnie pomagać w edycji wideo w czasie rzeczywistym, choć narzekania na "dziwność" niektórych funkcji generatywnych wciąż wypełniają sekcje komentarzy.





Sztuczna inteligencja przestała być bajerem. Firma Google z serią Pixel 10 pokazała, że AI może realnie pomagać w edycji wideo w czasie rzeczywistym, choć narzekania na "dziwność" niektórych funkcji generatywnych wciąż wypełniają sekcje komentarzy. Chińskie "baterie-potwory". Podczas gdy Samsung i Apple walczyli o milimetry, marki takie jak Realme czy Oppo zaczęły montować ogniwa o pojemnościach rzędu 6000-7000 mAh (lub więcej) w niemal standardowych obudowach, stosując technologię krzemowo-węglową.





Podczas gdy Samsung i Apple walczyli o milimetry, marki takie jak Realme czy Oppo zaczęły montować ogniwa o pojemnościach rzędu 6000-7000 mAh (lub więcej) w niemal standardowych obudowach, stosując technologię krzemowo-węglową. Cebulowe dodatki. Chińska marka Realme postanowiła dodać nieco unikalnej świeżości do swojego nowego flagowca, modelu GT 8 Pro, pozwalając na zmianę wyglądu. Wystarczy odkręcić pokrywę wyspy fotograficznej i wstawić w to miejsce inną. Wariant okrągły można w ten sposób zmienić na prostokątny, jednak na tym się nie kończy. Możliwości jest więcej, w tym przygotowane specjalnie z myślą o Polakach cebule czy pierogi.

Rok wielkich zmian i trudnych wyborów

2025 rok pokazał, że branża smartfonów stoi na rozdrożu. Wyścig o jak najcieńszą obudowę boleśnie zderzył się z oczekiwaniami użytkowników, którzy nad smukłość przedkładają solidną baterię i trwałość. Wygląda na to, że era "cegieł" wcale się nie skończyła — po prostu teraz mają one potężniejsze ogniwa, więcej ekranów lub... wymienne nakładki z pierogami i cebulą.

Zasady tworzenia rankingu

W celu uniknięcia głosowania przez osoby niezajmujące się na co dzień tematyką mobilną w tym roku jury zostało ograniczone do 4 osób: Marian Szutiak, Mieszko Zagańczyk, Arkadiusz Bała i Lech Okoń. Głosowanie było jawne, każdy redaktor stworzył swój ranking 10 urządzeń, przyznając od 1 punktu (miejsce 10.) do 10 punktów (miejsce pierwsze).

Podobnie jak w latach wcześniejszych, pod uwagę braliśmy wyłącznie telefony, które oficjalnie trafiły do sprzedaży w Polsce w 2025 roku. Nie jest to jedynie lista urządzeń najlepszych według specyfikacji — braliśmy pod uwagę innowacyjność, stosunek ceny do jakości, ale też solidność sprzętu, stabilność oprogramowania i wygodę codziennego użytkowania. Na liście nie ma urządzeń przypadkowych i właściwie każdy z telefonów możemy polecić, a już top5 to absurdalne hity.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w ankiecie i wyboru Telefonu Roku głosami Czytelników Telepolis.pl — dostępna jest na końcu tekstu.

Zapraszamy też do naszych zestawień z poprzednich lat:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.

Miejsca od 10 do 1

9-10. Oppo Find X9 Pro — Hasselblad i bateria z kryptonitu

sprawdź cenę

Oppo Find X9 Pro to jeden z najmocniejszych smartfonów końca 2025 roku. Producent połączył tu gigantyczny akumulator z topową optyką Hasselblad. Urządzenie zachwyca smukłością, mimo że w jego wnętrzu drzemie rekordowo pojemne ogniwo. To sprzęt dla osób, które oczekują od telefonu pełnej niezawodności przez kilka dni pracy bez sięgania po ładowarkę.

Obudowę wykonano z lotniczego aluminium i matowego szkła. Telefon ma certyfikat odporności IP69, więc nie straszne mu silne strumienie wody czy zanurzenie. Ramki ekranu o szerokości zaledwie 1,15 mm czynią go niemal bezramkowym. 6,78-calowy panel LTPO AMOLED o jasności 3600 nitów gwarantuje idealną czytelność nawet w pełnym, ostrym słońcu.

Największą nowością jest bateria krzemowo-węglowa o pojemności aż 7500 mAh. Pozwala ona nawet na trzy dni pracy, co deklasuje obecną konkurencję. Gdy braknie energii, system SuperVOOC 80 W pozwala sprawnie uzupełnić ogniwo. Dostępne jest też szybkie ładowanie bezprzewodowe AirVOOC o mocy 50 W.

Sercem smartfonu jest flagowy procesor Dimensity 9500 wspierany przez 16 GB RAM-u. Wszystko działa błyskawicznie i bez zacięć, a system ColorOS 16 wprowadza wiele pomocnych funkcji AI. Telefon nie powinien się nadmiernie nagrzewać nawet podczas grania w wymagające tytuły. Do dyspozycji oddano tu też szybki ultrasoniczny czytnik odcisków palców. Łączność Wi-Fi 7 czy Bluetooth 6.0 zapewniają z kolei stabilne połączenia.

Optykę opracowano wspólnie z legendarną marką Hasselblad. Główny aparat 50 Mpix z matrycą Sony LYT-828 robi zdjęcia pełne naturalnych barw. Gwiazdą jest jednak peryskopowy teleobiektyw o rozdzielczości aż 200 Mpix. Oferuje on bezstratną jakość detali przy dużym zbliżeniu i profesjonalne portrety. Całość uzupełnia szeroki kąt 50 Mpix oraz nagrywanie wideo 4K w 120 klatkach na sekundę.

Oppo Find X9 Pro 0 opinii Oppo Find X9 Pro 0 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7500mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

9-10. Honor Magic7 Pro — potężny aparat z magią AI

sprawdź cenę

Honor Magic7 Pro w naszym zestawieniu pojawia się w okolicznościach dość niefortunnych – w Chinach ten model zadebiutował jeszcze w 2024 roku, jednak do nas dotarł w styczniu 2025. W zestawieniu z innymi telefonami, zwłaszcza z końcówki roku, jest więc nieco „przestarzały”, tym bardziej że już narodził się jego następca 8 Pro (ale u nas jeszcze niedostępny).

Honor Magic7 Pro to wręcz definicja flagowca. Szarosrebrny tył obudowy ze wzorami nawiązującymi do powierzchni Księżyca, duża, okrągła wyspa aparatów z nieregularnym obramowaniem, a do tego wysoka odporność na kurz i wodę zgodnie z normami IP68 i IP69. Ten smartfon świetnie wygląda i świetnie się go używa na co dzień.

Nowy flagowiec Honora wyposażony jest w 10-bitowy ekran AMOLED LTPO o przekątnej 6,8 cala w rozdzielczości 1280 x 2800 pikseli i z odświeżaniem 1-120 Hz. Maksymalna jasność sięga podczas odtwarzania treści HDR aż 5000 nitów. Pastylkowe wycięcie w wyświetlaczu pozwala skorzystać też z dodatkowej metody odblokowywania ekranu – czujnika ToF 3D.

Sercem modelu Honor Magic7 Pro jest układ Snapdragon 8 Elite, który przez niemal cały 2025 zajmował pierwsze miejsce w wydajności – aż do czasu, gdy zastąpiła go nowsza generacja, napędzająca już telefony z jesieni. W Polsce smartfon sprzedawany jest niestety tylko w wersji 12 GB RAM LPDDR5X, za to z solidnym zapasem pamięci masowej 512 GB. Mocy pod żadnym względem nie brakuje, choć z kulturą pracy bywa różnie, a w mocnym obciążeniu Magic7 Pro potrafi trochę stracić na wydajności.

Honor w swoich flagowcach zawsze przywiązywał dużą wagę do możliwości fotograficznych i pod tym względem Magic7 Pro dał się poznać jako jeden z najlepszych modeli na naszym rynku. Głowna jednostka to aparat Honor Falcon w rozdzielczości 50 Mpix (OV50H, 1/1.3") ze zmienną przysłoną f/1.4-f/2.0 i stabilizacją OIS. Drugi aparat – szerokokątny 122 ° (f/2.0) z funkcją makro 2,5 cm – również ma 50 Mpix (OV50D), a całość uzupełnia aparat 200 Mpix (ISOCELL HP3) z OIS i peryskopowym teleobiektywem (f/2,6) zapewniający zoom optyczny 3x oraz cyfrowy nawet 100x. Pracę aparatów wspiera zestaw czujników: migotania, ostrości i chromatograf. Z przodu znalazł się aparat do selfie 50 Mpix. Producent zadbał o solidne wsparcie programowe, w tym silnik AI Honor Image, czyli hybrydowy system sztucznej inteligencji łączący aparat w urządzeniu z przetwarzaniem w chmurze, a także portretowy tryb Harcourt.

Aparat w Magic7 Pro potrafi zaskakiwać świetną jakością zdjęć, choć w naszych testach przetwarzanie AI na maksymalnych poziomach zoomów prowadziło niekiedy do dość zabawnych sytuacji, gdy sztuczna inteligencja artystycznie potrafiła dodać coś od siebie, obiekty, których nie było w kadrze. Z drugiej strony smartfon pozwalał uzyskać naprawdę dobre efekty przy zoomie 100x.

Sztucznej inteligencji nie brakuje także w samym systemie MagicOS 9 – to m.in. funkcja Magiczny Portal, tłumaczenie głosowe na żywo, nagrywanie dźwięku z automatyczną transkrypcją czy nawet sterowanie wzrokowe aplikacjami.

Mankamentem globalnej wersji Magica7 Pro okazał się akumulator o pojemności 5270 mAh zamiast 5850 mAh z edycji chińskiej. Szkoda, bo telefon stracił jeden ze swoich atutów. Mimo tego zachował inny – szybkie ładowanie przewodowe SuperCharge 100 W oraz bezprzewodowe 80 W.

Całość, mimo paru mankamentów, stanowi definicję flagowca niemal bliskiego ideałowi.

Honor Magic7 Pro 3 opinii Honor Magic7 Pro 3 opinii Ekran 6.80" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.32 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5270mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

7-8. OnePlus 15 — mocarz wydajności i czasu pracy

sprawdź cenę

OnePlus 15 to jeden z najciekawszych smartfonów roku, choć jego wejście na rynek wywołało wiele kontrowersji. Jeszcze przed premierą smartfon był krytykowany za wygląd nieprzypominający flagowca, za mniejszą rozdzielczość ekranu, za usunięcie suwaka Alert Slider i wreszcie – za osłabioną sekcję fotograficzną, z gorszymi matrycami i bez wsparcia marki Hasselblad. W tych narzekaniach jest sporo racji, ale… w sumie to wszystko nie ma wielkiego znaczenia, bo OnePlus 15 broni się pod prawie każdym względem, a do tego przynosi nowe zalety.

OnePlus 15 nie ma już charakterystycznej, okrągłej wyspy aparatów, wygląda mniej spektakularnie, ale za to kusi solidnymi normami wytrzymałości IP66, IP68 i IP69, a także nowym, oryginalnym piaskowym kolorem obudowy (choć do nas trafił na testy fikuśny Ultra Violet). To się może podobać.

Ekran w OnePlus 15 jest nieco mniejszy niż u poprzednika, ale nie zmienia to faktu, że to fantastyczny panel AMOLED LTPO z wąskimi ramkami 1,15 mm. Przekątna 6,78 cala i rozdzielczość 1,5K (2772 x 1272) sprawdzają się w każdym zastosowaniu, a wisienką na torcie jest maksymalna częstotliwość odświeżania aż 165 Hz.

Sercem flagowca OnePlus 15 jest oczywiście układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspierany przez nawet 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X i do 512 GB pamięci masowej UFS 4.1. Za kulturę pracy odpowiada rozbudowany system chłodzenia 360 Cryo-Velocity. Wszystko to daje bardzo dobrą wydajność, a nasze testy wykazały, że wbrew niektórym opiniom z sieci, OnePlus 15 nie przegrzewa się, zachowując sensowną temperaturę pracy (choć całkiem chłodny też nie jest).

A co z tymi aparatami? OnePlus już nie współpracuje z marką Hasselblad, za to wprowadza nowy silnik fotografii obliczeniowej DetailMax Engine. Zastosowane matryce faktycznie są nieco słabsze niż w OnePlus 13, ale wciąż trzymają wysoki poziom. W OnePlus 16 główny aparat 50 Mpix (Sony IMX906) i OIS uzupełniony jest przez jednostkę 50 Mpix (OV50D) z obiektywem ultraszerokokątnym oraz aparat 50 Mpix (ISOCELL JN5) z OIS i peryskopowym teleobiektywem zapewniającym zoom optyczny 3,5x, a także 7-krotny zoom bezstratny. Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix.

Silnik DetailMax w dużej mierze rekompensuje to, czego zabrakło w połączeniu matryc. Wprowadza kilka ciekawych funkcji, jak na przykład tryb Ultra Clear, który robi zdjęcia HDR w wysokiej rozdzielczości 26 Mpix. DetailMax wspiera też fotografa podczas robienia zdjęć obiektów w ruchu, w nocy czy z wysokim zoomem.

Bazujący na Androidzie 16 system OxygenOS 16 wprowadza solidny zestaw funkcji AI, przede wszystkim Plus Mind, cyfrowy notatnik wspierany przez Gemini. Dzięki niemu można jednym przyciśnięciem przycisku zapisywać obrazy, wychwytywać teksty, nagrywać dźwięk, a później to wszystko organizować, transkrybować i podsumowywać. Przydatne narzędzie do nauki i do pracy.

OnePlus 15 mocno też plusuje za potężny akumulator 7300 mAh, który można ładować z mocą 120 W przewodowo lub 50 W bezprzewodowo. W praktyce oznacza to nawet 3 dni intensywnej pracy i błyskawiczne odzyskiwanie energii. To jeden z najlepszych telefonów na rynku, jeżeli chodzi o czas pracy.

OnePlus 15 6 opinii OnePlus 15 6 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.608 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

7-8. Apple iPhone 17 — jabłko, na które czekaliśmy

sprawdź cenę

Postawmy sprawę jasno – nadążanie za trendami i innowacyjność nie są mocną stroną dzisiejszego Apple. Tym bardziej warto wyróżnić tegoroczne iPhone’y, które doczekały się kilku naprawdę istotnych zmian. Przede wszystkim zyskał na tym podstawowy iPhone 17, który wreszcie nie musi się wstydzić na tle budżetowych smartfonów z Androidem.

Piszę to z pewną dozą sarkazmu, ale generalnie wprowadzenie nowego wyświetlacza Super Retina XDR OLED o odświeżaniu 120 Hz do podstawowego wariantu iPhone’a to olbrzymia wygrana dla użytkowników. Producent wyeliminował jedną z najpoważniejszych wad, która od lat trapiła tanie modele jabłek i która z roku na rok skłaniała do coraz większych refleksji nad tym, czy faktycznie są one warte swojej ceny. W przypadku iPhone’a 17 można śmiało powiedzieć, że tak – to doskonały smartfon z górnej półki, który śmiało można postawić w jednym rzędzie z Samsungiem Galaxy S25 czy Google Pixel 10.

Bo cała reszta to po prostu stary dobry iPhone. Mamy wysoką wydajność nowego procesora Apple A19. Mamy system iOS 26, który może zmienił się wizualnie, ale pod powłoką Liquid Glass czai się ten sam sprawdzony interfejs, który kochają miliony użytkowników. Mamy świetną jakość wykonania, która objawia się m.in. w zastosowaniu szkła Ceramic Shield 2. Wszystko to czyni z podstawowej siedemnastki takiego „pewniaczka”, który wiele osób kupi w ciemno i – jestem przekonany – będzie nim absolutnie zachwycona.

iPhone 17 jest zachowawczy. Ba, wręcz wtórny. To jednak trochę klucz do jego sukcesu – dzięki trzymaniu się sprawdzonej formuły i naprawieniu największego potknięcia poprzedników stanowi on idealną odtrutkę na niekoniecznie udane eksperymenty pokroju iPhone’a Air oraz iPhone’a 16e. Kiedy inni gonią innowacje, co chwila zmieniają design i pakują do swojego sprzętu fajerwerki, tutaj znajdziemy najlepszy dowód na to, że czasem nie ma sensu zmieniać tego, co po prostu działa.

Apple iPhone 17 27 opinii Apple iPhone 17 27 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3692mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

4-6. Samsung Galaxy S25 Ultra — tytanowy król z rysikiem

sprawdź cenę

Samsung Galaxy S25 Ultra przyniósł odważne zmiany w designie, które nie każdemu przypadły do gustu. Smartfon jest zauważalnie lżejszy, a jego narożniki zostały wyraźnie zaokrąglone. Płaski przód i tytanowa ramka mocno upodabniają go do stylistyki najnowszych iPhone’ów. Krawędzie są teraz bardziej ostre, co bezpośrednio wpływa na chwyt urządzenia. Mimo to konstrukcja pozostaje luksusowa, solidna i wykonana z materiałów najwyższej jakości.

Z przodu znajdziemy ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej urosłej do 6,9 cala. Wyświetlacz zachwyca nasyceniem kolorów i płynnym odświeżaniem do 120 Hz. Nowe szkło Gorilla Glass Armor 2 niemal całkowicie eliminuje uciążliwe refleksy świetlne. Sprawia to, że obraz pozostaje idealnie czytelny nawet w pełnym słońcu. To bez wątpienia jeden z najlepszych paneli dostępnych na rynku.

W tym roku Samsung postawił wszystko na sztuczną inteligencję. System One UI jest przepełniony funkcjami Galaxy AI, które mogą pomóc w pracy. Telefon tłumaczy rozmowy na żywo, streszcza teksty i inteligentnie formatuje notatki. Integracja z Google Gemini pozwala na błyskawiczne zarządzanie kalendarzem. To osobisty asystent, którego zawsze mamy pod ręką w kieszeni.

Użytkownicy wciąż mają do dyspozycji kultowy rysik S Pen ukryty w obudowie. To niezastąpione narzędzie do precyzyjnej pracy i tworzenia odręcznych szkiców. Warto jednak wiedzieć, że w tym modelu rysik nie ma już łączności Bluetooth. Nie wykorzystamy go zatem jako zdalnego pilota do sterowania migawką aparatu. Wygoda pisania po płaskim ekranie pozostaje jednak na wysokim poziomie.

Pod maską drzemie specjalnie podkręcony Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Mocy nie zabraknie nikomu nawet w najbardziej wymagających grach. Smartfon błyskawicznie reaguje na polecenia i świetnie radzi sobie z wielozadaniowością. Producent obiecuje aż siedem lat aktualizacji systemu i poprawek bezpieczeństwa. Sprawia to, że telefon jest doskonałą inwestycją na bardzo długi czas.

Aparaty to sprawdzona, światowa czołówka fotografii mobilnej. Główny sensor 200 Mpix generuje szczegółowe i ostre ujęcia. Ważną nowością jest aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, idealny do makrofotografii. Do dyspozycji mamy dwa teleobiektywy z zoomem optycznym 3x i 5x oraz potężne przybliżenie cyfrowe. Jakość filmów i zdjęć nocnych jest wysoka niemal w każdych warunkach.

Bateria o pojemności 5000 mAh pozwala na maksymalnie dwa dni pracy przy normalnym użytkowaniu. Nowoczesny procesor oszczędnie zarządza energią, co widać w testach wytrzymałości. Ładowanie 45 W napełnia akumulator do pełna w niecałą godzinę. To wynik lepszy niż wcześniej, choć chińska konkurencja bywa znacznie szybsza. Mamy też ładowanie bezprzewodowe i funkcję zwrotnego zasilania innych gadżetów.

Samsung Galaxy S25 Ultra 75 opinii Samsung Galaxy S25 Ultra 75 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

4-6. Realme GT 8 Pro — wydajna bestia ze śrubokrętem w zestawie

sprawdź cenę

Realme GT 8 Pro to bez wątpienia jedna z najciekawszych premier końcówki 2025 roku. Smartfon trafił na rynek z bardzo nietypowym dodatkiem, czyli śrubokrętem w pudełku. Producent postawił na unikalną personalizację i pozwolił użytkownikom na samodzielną wymianę osłony aparatów. Możemy wybierać między modułem okrągłym a prostokątnym, ale na tym się nie kończy, o czym już wcześniej wspomnieliśmy. To rzadko spotykany powiew świeżości w świecie powtarzalnych konstrukcji.

Urządzenie wykonano z eleganckiego, matowego szkła oraz solidnego aluminium. Dzięki takiemu wykończeniu obudowa nie zbiera odcisków palców i świetnie leży w dłoni. Przód zajmuje rewelacyjny ekran AMOLED o przekątnej 6,79 cala. Panel ten oferuje rekordową jasność szczytową na poziomie 7000 nitów. Obraz jest ostry jak brzytwa i zachwyca soczystymi kolorami w każdej sytuacji.

Wewnątrz wodoszczelnej obudowy pracuje topowy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Wspiera go 16 GB pamięci RAM oraz szybka pamięć masowa UFS 4.1. Taka konfiguracja sprawia, że telefon jest prawdziwym demonem prędkości. Wszystkie aplikacje i najbardziej wymagające gry działają bardzo płynnie. Trzeba jednak pamiętać, że przy ekstremalnym obciążeniu obudowa potrafi się rozgrzać.

Wielkim atutem modelu GT 8 Pro jest akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 7000 mAh. Pozwala on na dwa dni intensywnej pracy bez sięgania po ładowarkę. W naszych testach odtwarzania wideo urządzenie wytrzymało imponujące 23,5 godziny. Gdy braknie energii, z pomocą przychodzi ładowanie SuperVOOC o mocy 120 W. Pełna bateria jest gotowa w zaledwie 40 minut. Smartfon obsługuje też szybkie ładowanie bezprzewodowe.

Zaplecze fotograficzne obejmuje potężny zestaw trzech aparatów z tyłu. Mamy tu dwa sensory 50 Mpix oraz peryskopowy teleobiektyw o rozdzielczości aż 200 Mpix. Zdjęcia zachwycają szczegółowością i szeroką dynamiką zarówno w dzień, jak i w nocy. Bardzo ciekawie prezentuje się tryb Ricoh GR, który nadaje ujęciom unikalny klimat. Całość wspiera zaawansowana sztuczna inteligencja.

Smartfon działa pod kontrolą najnowszego Androida 16 z nakładką Realme UI 7.0. System jest przejrzysty i oferuje sporo nowoczesnych funkcji AI. Znajdziemy tu również najnowsze standardy łączności, w tym Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0.

To kompletny flagowiec, który łączy bezkompromisową moc z odważnym podejściem do designu.

Realme GT 8 Pro 6 opinii Realme GT 8 Pro 6 opinii Ekran 6.79" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.6 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

4-6. Apple iPhone 17 Pro/Pro Max — wypas w nowych szatach

sprawdź cenę: iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max

Czasem jest tak, że im rzeczy bardziej się zmieniają, tym bardziej pozostają takie same. To hasło niemal perfekcyjnie opisuje iPhone’a 17 Pro i Pro Max. Choć z zewnątrz nowe modele przeszły największy lifting co najmniej od czasu iPhone’a 13 Pro, to pisząc o ich zaletach moglibyśmy niemal słowo w słowo przekopiować tekst z zeszłorocznej edycji Gorących Telefonów. Apple ma swoją sprawdzoną formułę i dopóki działa, ewidentnie nie zamierza z niej rezygnować.

Oczywiście iPhone 17 Pro i Pro Max są lepsze od swoich poprzedników. Nie wiem, czy do tej „lepszości” zaliczyłbym nowy design z przeprojektowaną wyspą aparatu i przesuniętym logo producenta, bo ten może budzić pewne kontrowersje. Pod maską dostaliśmy jednak sporo usprawnień, w tym jeszcze szybszy procesor Apple A19 Pro, 12 GB RAM oraz nowy układ chłodzenia z komorą parową. Urósł nieco akumulator, który teraz ma 3998 lub 4823 mAh (zależnie czy mówimy o Pro, czy Pro Max).

Mocno zmienił się także system operacyjny, pod kontrolą którego wszystko to pracuje. Nowy iOS 26 po raz pierwszy od lat doczekał się gruntownego liftingu, jeśli chodzi o zastosowany język wizualny. Czy Liquid Glass stanowi krok w dobrą stronę, to już każdy musi ocenić sam. Na pewno natomiast jest to spora zmiana jak na zachowawczą politykę giganta z Cupertino. Funkcjonalnie jednak niewiele zmienił i każdy, kto miał wcześniej kontakt z iPhonem, poczuje się tu jak w domu.

Aha, no i wspomnieć by wypadało o aparatach, które doczekały się wielu ulepszeń. Nowy model w obydwu wariantach korzysta z tej samej konfiguracji trzech modułów o rozdzielczości 48 Mpix. Dodatkowo peryskopowe tele dorobiło się stabilizacji matrycy, choć w zamian oferuje nieco mniejsze przybliżenie (4x zamiast 5x w iPhonie 16 Pro). Ulepszeń doczekał się także aparat przedni, który teraz ma 18 Mpix i nieco szerszy kąt widzenia.

Czy dzięki tym wszystkim ulepszeniom nowe iPhone’y Pro ponownie mogą rywalizować o tytuł najlepszych smartfonów fotograficznych na rynku? Niekoniecznie – konkurencja z Androidem mocno im odskoczyła. W dalszym ciągu stanowią jednak absolutnie niedościgniony top, jeśli chodzi o nagrywanie wideo.

Apple iPhone 17 Pro 42 opinii Apple iPhone 17 Pro 42 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3998 / 4252mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Apple iPhone 17 Pro Max 66 opinii Apple iPhone 17 Pro Max 66 opinii Ekran 6.90" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 4832 / 5088mAh Pamięć wbudowana 2000 GB Zobacz więcej

3. Google Pixel 10 Pro/Pro XL — Android w najlepszej postaci

sprawdź cenę: Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL

Zachwyt. Tak w skrócie mogę opisać swoje (Lech Okoń) doświadczenia z Google Pixel 10 Pro XL, ale też Damiana Jaroszewskiego, który na co dzień korzysta z Google Pixel 10 Pro. Oba urządzenia oferują identyczne aparaty i wydajność, dając użytkownikowi wolność wyboru w kwestii wielkości urządzenia. Tutaj jednak drobna uwaga, mniejszy wariant ładuje się nieco wolniej.

To właśnie Google Pixel 10 Pro XL był tym telefonem, który sprawił, że porzuciłem w 2025 roku iPhone'a w charakterze głównego telefonu, o czym szczegółowo i z konkretnymi argumentami piszę szerzej w tym tekście. Jak się okazuje „goły Android” w wersji od Google'a jest jednocześnie w pełni kompletnym systemem. Nie mamy tutaj żadnego niepotrzebnego dublowania aplikacji, niepotrzebnych zgód na transfer naszej prywatności do Chin, ani obciążania procesora i pamięci RAM.

Mniejszy Google Pixel 10 Pro oferuje dokładnie te same potężne aparaty co jego większy brat

Zamiast tego dostajemy lata wsparcia najnowszymi wersjami systemu Android, jako pierwsi otrzymujemy też wszystkie najnowsze funkcje Androida — zarówno te systemowe, jak i drobne udogodnienia w aplikacjach. Gratis do każdego Pixela Google dorzuca Gemini Pro na 1 rok i 2 TB chmury Google, a to prawie 1200 zł oszczędności oraz doskonałe wejście w świat sztucznej inteligencji.

Google Pixel 10 Pro / 10 Pro XL to telefony absolutnie kompletne, bez jakichkolwiek udziwnień, które polecić mogę każdemu. Sam mam przy tym wyśrubowane wymagania dotyczące możliwości foto i wideo, a te pierwsze zdecydowanie przewyższają iPhone'y, drugie im z kolei dorównują. Szczególnie Pixele docenią osoby, które robią dużo zdjęć bliskim — tryb portretowy wymiata. Z kolei zgodność ogromem akcesoriów fotograficznych MagSafe zapewnia wbudowany w obudowę pierścień magnetyczny Qi2.

Nie można też odmówić telefonom Google'a powściągliwej elegancji, tak potrzebnej w natłoku tandety. Wiecie, że według DxOMark Google Pixel 10 Pro XL ma najlepszy ekran w świecie smartfonów? Nie? To teraz już wiecie — Google nie robił z tego niepotrzebnego szumu. Tutaj nie ma krzyku „patrzcie na mnie, mam telefon X”, Pixele po prostu robią swoje i robią to bardzo dobrze.

Google Pixel 10 Pro 18 opinii Google Pixel 10 Pro 18 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor - Aparat 50 Mpix Bateria 4870mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Google Pixel 10 Pro XL 0 opinii Google Pixel 10 Pro XL 0 opinii Ekran 6.80" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor - Aparat 50 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

2. Samsung Galaxy Z Fold7 — rozkładany prawie ideał

sprawdź cenę

Samsung należy do pionierów rozkładanych telefonów ze zginanym ekranem, ale w ciągu kilku lat rozwoju serii Galaxy Z Fold trochę się pogubił. Kolejne modele przyciągały dużym ekranem wewnętrznym, ale zniechęcały klockowatą obudową po złożeniu i niepraktycznym zewnętrznym ekranem-jamnikiem. Jednak Galaxy Z Fold7 to już zupełnie inna rozmowa.

Galaxy Z Fold7 to najcieńszy rozkładany smartfon marki, który może już bez kompleksu stanąć obok chociażby smuklej serii Honor Magic V. Siódemka po złożeniu ma tylko 8,9 mm (zamiast wcześniejszego 12.1 mm), a po rozłożeniu 4,2 mm. W połączeniu z masą zredukowaną do 215 g daje to już komfort codziennego używania porównywalny do tego, co oferują modele z rodziny Galaxy S.

Na okładce Galaxy Z Folda7 znalazł się panel Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,5 cala, w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2520), z odświeżaniem 1-120 Hz. Istotną zmianą w porównaniu do starszych generacji są nowe, już mniej wydłużone proporcje ekranu – 21:9. Nowy kształt obudowy oraz zewnętrzny wyświetlacz jak z tradycyjnego smartfonu okazały się tym, na co długo czekali fani serii Galaxy Z Fold.

Jest też druga strona medalu. Zmiany konstrukcyjne spowodowały, że Galaxy Z Fold7 nie obsługuje rysika S-Pen. Cóż, nie jest to duża cena za wygodniejsze proporcje.

Po otwarciu Galaxy Z Fold7 czaruje świetnym ekranem Dynamic AMOLED 2X, powiększonym aż do 8 cali, o rozdzielczości QXGA+ (1968 x 2184), z odświeżaniem 1-120 Hz. Słynna linia zgięcia na środku wyświetlacza wciąż jest widoczne, ale nie rzuca się w oczy tak jak kiedyś.

Silnikiem napędowym Galaxy Z Folda7 jest układ Snapdragon 8 Elite for Galaxy, któremu pomaga 12 lub 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X. Na swoje dane użytkownicy otrzymali 256 GB, 512 GB lub nawet 1 TB pamięci masowej. To solidne połączenie, zapewniające bardzo dobrą wydajność i dużo frajdy, gdy na pełnym ekranie odpaliło się mobilne gry.

Aparaty wcześniej nie były atutem koreańskich foldów, ale tym razem producent się bardziej postarał, a sekcja foto zaczęła przypominać flagowce Galaxy S. Z tyłu znajdziemy trzy aparaty z główną jednostką 200 Mpix (f/1,7), aparatem szerokokątnym 12 Mpix (f/2,2) z AF i trybem makro oraz aparatem telefoto 10 Mpix (f/2,4, zoom 3x). Całość jest więc bardzo podobna do tego, co znamy z Galaxy S25 i Galaxy S25+. Użytkownik może też skorzystać z dwóch aparatów selfie 10 Mpix (f/2,2), umieszczonych w wycięciach każdego z ekranów.

Wszystkim zarządza Android 16 z interfejsem One UI 8.0 i bogatym zestawem funkcji sztucznej inteligencji Galaxy AI. Interfejs doczekał się też ulepszeń opracowanych z myślą o rozkładanym telefonie – strony ekranu zewnętrznego po otwarciu wyświetlają się dokładnie w takiej samej formie na dużym ekranie. Samsung ulepszył też funkcje wielozadaniowości, by w pełni można było korzystać z zalet 8 cali.

Wady Galaxy Z Folda7? Bez zmian pozostała krytykowany w poprzednich generacjach akumulator o skromnej pojemności. Bateria 4400 mAh z ładowaniem przewodowym 25 W i bezprzewodowym 15 W to nie są parametry, które określają flagowca.

Mimo pewnych kompromisów Samsung Galaxy Z Fold7 okazał się jednym z najlepszych rozkładanych smartfonów, dostępnych na rynku, a jednocześnie bez kompleksów może konkurować z tradycyjnymi konstrukcjami. Gdyby tylko nie ta cena...

Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Ekran 8.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 4400mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

1. Vivo X300 Pro — nowy król fotografii mobilnej

sprawdź cenę

Vivo X300 Pro to kawał solidnego sprzętu, który od razu rzuca się w oczy. Telefon jest wykonany z materiałów wysokiej jakości i czuć, że producent przyłożył się do detali. Jedną z nowości jest całkowicie płaski ekran. To duża zmiana, która wielu użytkownikom może przypaść do gustu.

Szczególnie elegancko prezentuje się wersja w kolorze jasnobrązowym. Tylny panel jest matowy, więc nie widać na nich odcisków palców. Z tyłu znajduje się jednak ogromna, okrągła wyspa z aparatami. Ten wielki garb sprawia, że telefon jest trochę źle wyważony. Na lewym boku znajdziemy przycisk skrótu, do którego można przypisać różne funkcje. Cała konstrukcja ma certyfikat IP69, co oznacza dużą odporność na wodę i pył.

Ekran, który daje radę w słońcu

Wyświetlacz to panel AMOLED o przekątnej 6,78 cala. Obraz na nim jest bardzo ostry, a kolory wyglądają naturalnie. Nie można również narzekać na czytelność, również w pełnym słońcu. To zasługa wysokiej jasności oraz doskonałego kontrastu.

Czytnik linii papilarnych jest schowany pod ekranem i działa ultradźwiękowo. Rozpoznaje palec bardzo szybko i rzadko się myli. Do dyspozycji mamy też głośniki stereo, które grają głośno i czysto. Słuchanie muzyki czy oglądanie filmów na tym telefonie to duża przyjemność.

Żegnaj Funtouch, witaj OriginOS

Ogromna zmiana zaszła w oprogramowaniu. Zamiast starej nakładki Funtouch, teraz dostaliśmy system OriginOS 6. Bazuje on na Androidzie 16 i działa bardzo płynnie. Wszystko jest dopracowane, ale jednocześnie widać tu mocny wpływ systemu iOS Apple'a.

Vivo obiecuje, że system będzie działał sprawnie nawet po pięciu latach. Użytkownik może personalizować ekran blokady na wiele sposobów. Bardzo ciekawie wyglądają trójwymiarowe tapety, które reagują na ruch telefonu. System pozwala też na łatwe przesyłanie plików na komputer. Cały interfejs jest schludny i bardzo funkcjonalny.

Aparaty, które zawstydzają konkurencję

Zaplecze fotograficzne to najważniejsza część tego modelu. Mamy tu trzy aparaty po 50 Mpix i jeden, który ma aż 200 Mpix. To teleobiektyw do robienia zbliżeń z bardzo daleka. Zdjęcia są rewelacyjne i pełne detali, nawet gdy robimy je w nocy.

Optyka marki Zeiss robi świetną robotę i usuwa brzydkie odblaski. Portrety mają bardzo ładne i naturalne rozmycie tła. Do zestawu można dokupić Photo Kit z dodatkową soczewką i uchwytem. Ten uchwyt ułatwia trzymanie telefonu jak prawdziwego aparatu i ma własną baterię. We wszystkim pomaga sztuczna inteligencja, która poprawia jakość zdjęć i daje świetne efekty nawet w bardzo trudnych warunkach.

Duża moc i gorąca obudowa

Sercem telefonu jest MediaTek Dimensity 9500, wspierany przez 16 GB RAM-u. Taki zestaw daje ogromną wydajność w grach i aplikacjach. Wszystko działa błyskawicznie i bez żadnych zacięć.

Trzeba jednak wiedzieć, że przy dużym obciążeniu telefon mocno się nagrzewa. Obudowa potrafi osiągnąć wtedy ponad 47 stopni Celsjusza. Wydajność procesora potrafi wtedy spaść nawet o połowę, ale wciąż zostaje dużo mocy. Łączność, w tym 5G i Wi-Fi 7, działają bez żadnych problemów.

Bateria z długą gwarancją

Akumulator w polskiej wersji ma pojemność 5440 mAh. To mniej niż w modelu na rynek chiński, ale czas pracy jest przyzwoity. Przy normalnym używaniu energii starcza na dzień lub dwa.

Jeśli tylko robimy zdjęcia, energii może wystarczyć nawet na trzy dni. Ładowanie z mocą do 90 W uzupełnia zapas energii w mniej niż godzinę. Vivo daje aż 5 lat gwarancji na baterię. Jeśli jej kondycja spadnie poniżej 80%, producent wymieni ją za darmo. Szkoda tylko, że w pudełku nie ma ładowarki i trzeba ją dokupić osobno. To niestety stało się już europejską normą.

Vivo X300 Pro to świetny telefon dla każdego, kto stawia na fotografię i szybkość działania.

Vivo X300 Pro 9 opinii Vivo X300 Pro 9 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5440mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Telefon roku głosami Telepolis.pl

Zwycięstwo o włos

W tym roku walka o palmę pierwszeństwa była wyjątkowo zacięta i do końca nie było wiadomo, kto zostanie numerem jeden. Każdy kolejny głosujący całkowicie zmieniał układ sił, aż na koniec poznaliśmy zwycięzcę. Wynik jest dość zaskakujący.

Warte odnotowania jest to, że zwycięski Vivo X300 Pro nie dostał ani jednej dziesiątki. Żaden z redaktorów nie postawił go na pierwszym miejscu, ale i tak to właśnie ten telefon wygrał. Z kolei Pixel 10 Pro/Pro XL od jednego głosującego dostał okrągłe zero, a mimo to zmieścił się na podium.

Model telefonu Głosy Udział 1 Vivo X300 Pro 30 13,64% 2 Samsung Galaxy Z Fold7 29 13,18% 3 Google Pixel 10 Pro/Pro XL 21 9,55% 4 Apple iPhone 17 Pro/Pro Max 14 6,36% 5 Realme GT 8 Pro 14 6,36% 6 Samsung Galaxy S25 Ultra 14 6,36% 7 Apple iPhone 17 13 5,91% 8 OnePlus 15 13 5,91% 9 Honor Magic7 Pro 12 5,45% 10 Oppo Find X9 Pro 12 5,45% 11 Xiaomi 15 10 4,55% 12 Samsung Galaxy A56 5G 9 4,09% 13 Xiaomi POCO F8 Ultra 6 2,73% 14 Apple iPhone 16e 5 2,27% 15 Sony Xperia 1 VII 5 2,27% 16 Honor Magic V5 4 1,82% 17 OnePlus Nord 5 3 1,36% 18 Samsung Galaxy Z Flip7 3 1,36% 19 Apple iPhone Air 1 0,45% 20 Google Pixel 10 1 0,45% 21 Samsung Galaxy S25 Edge 1 0,45% Pokaż więcej

W tym roku redakcja TELEPOLIS.PL doceniła zmiany i innowacje. To one pozwoliły zająć miejsca na podium między innymi składanemu Samsungowi, który w końcu jest taki, jaki powinien być od początku. Z kolei Ultra spadła na jeszcze niższe miejsce jako model bez istotnych nowości.

Jest to również kolejne zestawienie, w którym żaden smartfon Xiaomi nie znalazł się w TOP10, choć zabrakło niewiele. Co ciekawe, Xiaomi 15 dostało od jednego redaktora "dyszkę". Na tym się jednak skończyło.

Smartfony warte polecenia

W pierwszej dziesiątce znalazły się smartfony, które spokojnie możemy polecić naszym Czytelnikom. Vivo X300 Pro to niewątpliwie jeden z najlepszych wyborów, jeśli chodzi o fotografię mobilną. Podobnie jak Pixel 10 Pro, który dodatkowo oferuje najczystszą wersję Androida. Galaxy Z Fold7 to pierwszy naprawdę dojrzały składak Samsunga, a iPhone 17 Pro czy tańszy iPhone 17 biją na głowę całą resztę swoim doskonałym wideo.

Realme oraz OnePlus 15 to jedne z pierwszych smartfonów ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5, oferujące dzięki temu ogromną wydajność, której nikomu nie zabraknie. Samsung Galaxy S25 Ultra to model dla miłośników rysika S Pen, który wiele zmienia w obsłudze tego urządzenia. Swoje zalety mają też Honor Magic7 Pro oraz Oppo Find X9 Pro, zapewniając świetne wyposażenie i możliwości.

Głosowanie Czytelników