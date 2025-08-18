Ten smartfon jest tak cienki, że... aż nie ma sensu? Test Honor Magic V5

Czy składane smartfony dotarły w końcu do punktu, w którym mogłyby zastąpić składane konstrukcje? Patrząc na Honor Magic V5 można by pomyśleć, że tak – przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Ultracienka konstrukcja o grubości raptem 4,2 mm po rozłożeniu oraz bezkompromisowa specyfikacja z potężnym Snapdragonem 8 Elite i potrójnym aparatem o wyśrubowanych parametrach sugerują, że mamy do czynienia z flagowcem przez duże „F”.

Żeby jednak nie było zbyt różowo, za taką przyjemność trzeba słono zapłacić. W chwili publikacji tekstu nie znamy jeszcze polskiej ceny urządzenia, jednak w Chinach w chwili premiery trzeba było wydać na nie co najmniej 8999 juanów, czyli ok. 4560 zł. Nad Wisłą będzie się to pewnie przekładało na 5500 zł albo i więcej. Czy w takim razie faktycznie dostajemy produkt, który uzasadnia tę niebotyczną cenę? Miałem okazję to sprawdzić.

Wygląd i wykonanie

Wizualnie Honor Magic V5 nie zmienił się za bardzo względem poprzednika. Powiem więcej: jeśli nie wiemy, czego szukać, łatwo te urządzenia ze sobą pomylić. Podobnie zresztą jak z podobnymi konstrukcjami ze stajni BBK. Najważniejszą różnicą w porównaniu z modelem Magic V3 jest kształt wyspy aparatu. Nadal ma ona formę ośmiokąta, ale już nie tak wyraźnie zarysowanego. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest absolutnie gigantyczna i mocno wystaje poza obręb obudowy.

Nie będę owijał w bawełnę: jeśli pominąć subtelne zmiany względem poprzedniej generacji, to w kontekście wyglądu zbyt wiele ciekawego się nie dzieje. Można wspomnieć o tym, że bryła telefonu jest nieco asymetryczna, ponieważ przedni i tylny panel są lekko zaokrąglone od zewnętrznej strony, ale nie przełamuje to bardzo zachowawczego charakteru konstrukcji.

Dopiero patrząc na telefon od boku zaczyna się robić ciekawie. Choć tu także nie znajdziemy fajerwerków, to sama grubość obudowy robi wrażenie. Mimo składanej konstrukcji cała konstrukcja ma po złożeniu raptem 9 mm, czyli tyle co standardowe smartfony. Po rozłożeniu robi się z tego 4,2 mm i tutaj opad szczęki jest w ogóle murowany.

Jest tylko jeden haczyk – wartości podawane przez producenta nie uwzględniają wyspy aparatu. Razem z nią po złożeniu całość ma ok. 17 mm, co już takie imponujące nie jest.

Warto wspomnieć, że telefon otwiera się na płasko, po złożeniu wszystko do siebie ściśle przylega i nie widać żadnych szczelin, natomiast po rozłożeniu dostajemy płaską powierzchnię z jedynie minimalną fałdą pośrodku. No i na obydwu wyświetlaczach znajdziemy otwory aparatów do selfie – producent nie zdecydował się na zatuszowanie ich pod ekranem.

Jakość wykonania telefonu jest adekwatna do ceny, czyli bardzo dobra. Co prawda producent nie chwali się zastosowaniem wiodących rozwiązań spod szyldu Gorilla Glass, jednak obydwa wyświetlacze chronią autorskie powłoki o zwiększonej odporności. Obudowa to w większości połączenie szkła i aluminium, a spasowanie elementów wypada bez zarzutu. Urządzenie może się także pochwalić wodoodpornością na poziomie IP58/IP59.

Na osobną wzmiankę zasługuje zawias, który pracuje gładko, ale stabilnie. Nie ma tu wyczuwalnych luzów ani żadnych niepokojących dźwięków, a całość możemy ustawić pod dowolnym kątem w zakresie 90-180°.

Wygoda

Mogłoby się wydawać, że ultracienka obudowa Honor Magic V5 oznacza rewelacyjny komfort obsługi. Poniekąd faktycznie coś jest na rzeczy, jednak znajdziemy tu sporo ergonomicznych potknięć, które niwelują większość korzyści z tego tytułu.

Najpoważniejszym problemem jest mocno wystająca wyspa aparatu, która niemalże uniemożliwia pewny chwyt złożonego urządzenia jedną ręką. Frustrujące bywa także korzystanie z mikroskopijnych przycisków regulacji głośności i zasilania. No i ciężko będzie znaleźć sensowne etui chroniące całe urządzenie bez uszczerbku dla funkcjonalności.

Po rozłożeniu robi się jednak dużo lepiej. Urządzenie jest stosunkowo lekkie, w związku z czym nawet duży moduł aparatu nie zaburza przesadnie balansu. Obsługa urządzenia w tym układzie jest komfortowa i intuicyjna, a oprogramowanie wręcz zachęca, by korzystać z Magic V5 właśnie w ten sposób.

Jednak niezależnie od układu poważnym problemem pozostaje działanie skanera linii papilarnych. Został on zintegrowany z przyciskiem zasilania i choć technicznie wydaje się być całkiem OK, to sprawę komplikują niewielkie rozmiary płytki dotykowej. Potrzeba sporo precyzji, by odcisk został przez telefon poprawnie rozpoznany, co w toku testów okazało się mocno uciążliwe.

Wyświetlacze

Honor Magic V5 wyposażony został w dwa wyświetlacze. W środku czeka na nas panel Foldable LTPO AMOLED o przekątnej 7,95” oraz rozdzielczości 2172x2352. Daje to zagęszczenie pikseli rzędu ok. 403 PPI. Maksymalna częstotliwość odświeżania to 120 Hz.

Z zewnątrz także znajdziemy wyświetlacz LTPO OLED. Ten tutaj ma przekątną 6,43”, rozdzielczość 1060x2375 oraz zagęszczenie pikseli rzędu ok. 404 PPI. Tutaj także maksymalna częstotliwość odświeżania sięga 120 Hz.

Na papierze obydwa ekrany wydają się bardzo podobne – do tego stopnia, że wewnętrzny można by traktować po prostu jako dwa zewnętrzne panele złączone w jedno. Identyczny obraz wyłania się z pomiarów, w których obydwa wyświetlacze wypadają niemalże identycznie.

No dobra, zewnętrzny ekran ma nieznaczną przewagę. Przykładowo, w przypadku maksymalnej jasności w trybie automatycznym osiągnął 916 nitów zamiast 900 nitów odnotowanych przez wewnętrzny ekran. Mniejszy panel może się także pochwalić nieco lepszym odwzorowaniem kolorów (87,9 procent pokrycia DCI-P3 kontra 80,5 procent). Są to jednak różnice znikome w codziennym użytkowaniu. Jeden i drugi panel co do zasady oferuje wrażenia adekwatne do segmentu premium.

Dużo bardziej będzie się dawała we znaki różnica w zastosowanej na obydwu ekranach powłoce, gdzie wewnętrzny ekran znacznie bardziej zbiera odciski palców i mocniej odbija słońce. Generalnie norma dla tej technologii, ale warto mieć to na uwadze, jeśli myślimy o zakupie.

Interfejs i funkcjonalność

Honor Magic V5 pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką MagicOS 9.Producent zadeklarował się, że urządzenie będzie otrzymywało aktualizacje oprogramowania aż siedem lat od daty premiery.

Sam interfejs jest intuicyjny, estetyczny i dopracowany. Wizualnie widać tu inspiracje zarówno iPhonem, jak i pewne zaszłości z czasów pod pieczą Huaweia. Od strony estetycznej z czystym Androidem ma to niewiele wspólnego, ale większość użytkowników i tak powinna się tu bez trudu odnaleźć.

Z rzeczy, które szczególnie przypadły mi do gustu, na pewno wskazałbym niewielką liczbę preinstalowanych aplikacji. Interfejs wydaje się dzięki temu lżejszy i bardziej przystępny.

Na olbrzymi plus zaliczam także świetnie przemyślaną obsługę dwóch wyświetlaczy. Poszczególne elementy świetnie się skaluję, skutecznie wykorzystując dodatkową przestrzeń roboczą, a jako użytkownicy mamy do dyspozycji sporo narzędzi związanych z wielozadaniowością. Przykładowo, bezpośrednio w docku znajdziemy skrót pozwalający szybko podzielić ekran na dwie lub trzy części. Niby drobiazg, ale właśnie takie drobiazgi sprawiają, że rozkładany ekran przestaje być ciekawostką, a zaczyna być praktycznym narzędziem.

W kontekście funkcji czysto telefonicznych warto mamy obsługę 5G oraz Dual SIM, jak i eSIM. Reszta łączności także prezentuje się standardowo dla tego segmentu cenowego. No dobra, prawie standardowo. Jest Wi-Fi 7 (dwuzakresowe), Bluetooth 6.0, NFC oraz port podczerwieni. Ten ostatni stanowi miłe zaskoczenie – większość producentów pomija go w urządzeniach z segmentu premium. Do tego dostajemy USB-C 3.2 Gen 1 oraz funkcję nawigacji wykorzystującą GPS, GLONASS, BDS i GALILEO.

Podzespoły i wydajność

Sercem Honor Magic V5 jest układ Qualcomm Snapdragon 3 Elite, czyli topowa jednostka, którą znajdziemy także w innych tegorocznych flagowcach. Procesor wykonano w litografii 3 nm i składają się na niego dwa klastry rdzeni: dwóch Oryon V2 Phoenix L o taktowaniu 4,32 GHz oraz sześciu Oryon V2 Phoenix M o taktowaniu 3,53 GHz. Wspiera go układ Adreno 830. Dodatkowo otrzymany przez nas egzemplarz został wyposażony w 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Apple iPhone 15 1456386 2547 6396 - Apple iPhone 15 Pro 1497968 2910 7305 - Apple iPhone 16 1599183 3364 8288 - Apple iPhone 16 Pro Max 1860174 3306 8079 - Apple iPhone 16e 1401162 3385 8192 - Asus ROG Phone 8 Pro 2167000 2309 7314 3296 ASUS Zenfone 10 1597632 2037 5625 2108 Google Pixel 9 1041167 1729 4459 771 Google Pixel 9 Pro XL 1304963 1987 4903 769 Google Pixel 9a 1257023 1757 4551 1151 Honor 200 Pro 1294964 1729 4640 108 Honor Magic5 Pro 1482913 1931 5171 2014 Honor Magic6 Pro 2018784 2176 6747 3124 Honor Magic7 Pro 2631061 3052 9314 10438 Honor Magic V2 1136558 1488 4242 2339 Honor Magic V5 1667566 1242 4762 12237 Huawei Pura 70 Pro 959352 1427 4322 126,6 Huawei Pura 70 Ultra 988023 1420 4309 128,7 Motorola Edge 50 Neo 694308 1061 3002 408 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 555 Motorola Edge 60 653522 1045 2969 577 Motorola RAZR 2022 1106935 - 4162 1726 Motorola RAZR 40 649827 1027 2963 511 Motorola RAZR 60 Ultra 1709972 2801 6617 11081 Nothing Phone (2) 1199738 1375 4015 1752 Nothing Phone (3) 1941229 2095 6758 5639 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 Nothing Phone (3a) 796988 1174 3288 1253 Nothing Phone (3a) Pro 819910 1174 3288 1248 Nubia Redmagic 8 Pro 1563376 1918 5544 1989 Nubia Redmagic 8S Pro 1644584 2012 5746 2027 Nubia Redmagic 9 Pro 2152931 2271 7190 3152 Nubia Redmagic 10 Pro 2620653 3081 9627 12112 OnePlus 12 1999690 2192 6648 3138 OnePlus 13 2631122 3040 9388 10709 OnePlus Open 1541410 1982 5280 2051 Oppo Find X8 Pro 2324903 2500 7599 9667 Realme GT 6 1539284 1954 5039 187 Realme GT 7 2225997 2276 7486 9502 Realme GT 7 Pro 2844283 3069 9329 818 Samsung Galaxy A56 902046 1359 3879 301 Samsung Galaxy S24 FE 1658371 2119 6644 589 Samsung Galaxy S24 Ultra 1950701 2310 7201 3193 Samsung Galaxy S25 Edge 2453806 3177 9998 12642 Samsung Galaxy S25 Ultra 2398401 3150 10088 10969 Samsung Galaxy Z Flip5 1332225 - - - Samsung Galaxy Z Flip7 FE 1199415 1424 5988 799 Samsung Galaxy Z Flip7 1811139 2416 8153 1058 Samsung Galaxy Z Fold5 1486849 2008 5249 2095 Samsung Galaxy Z Fold6 1776772 2259 6623 3243 Samsung Galaxy Z Fold7 1879650 2442 8752 11656 Sony Xperia 1 V 1280111 2021 5250 1981 Sony Xperia 1 VI 1621033 2175 6559 3125 Sony Xperia 1 VII 2315497 3048 9309 12692 Vivo X200 FE 1929468 1975 6924 9437 Xiaomi 13 - 1951 5277 2063 Xiaomi 13 Pro - 2004 5194 2054 Xiaomi 13T Pro 1502016 1925 4630 1732 Xiaomi 14 2024302 2143 6909 3179 Xiaomi Poco F5 Pro 1295589 - 4007 1732 Pokaż więcej

W teorii dostajemy potężny telefon, który mógłby się bić z każdym innym flagowcem. W teorii nie jest tak różowo. W benchmarkach bohaterowi testu bliżej do modeli sprzed roku albo dwóch niż tegorocznej czołówki. Prawdopodobnie winna jest cieniutka obudowa, która wymusiła bardziej agresywne skalowanie wydajności. Nie sądzę jednak, by w codziennym używaniu było to odczuwalne – w codziennych zastosowaniach telefon jest bardzo szybki i powinien sobie radzić nawet z najcięższymi grami.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Apple iPhone 15 2932 78,50% 2511 5435 43,7 Apple iPhone 15 Pro 3172 64,40% 2910 6255 46,8 Apple iPhone 16 3981 72,80% 3337 6881 45,7 Apple iPhone 16 Pro Max 4761 65,30% 4541 7419 42,9 Apple iPhone 16e 3389 71,90% 2325 5045 40,5 Asus ROG Phone 8 Pro 5242 92,70% 6035 9488 63,5 ASUS Zenfone 10 Maxed out 45,80% 3978 7703 46,8 Google Pixel 9 2570 76,80% 2835 5115 42 Google Pixel 9 Pro XL 2619 74,60% 2841 5072 54,1 Google Pixel 9a 2651 68,50% 2868 5338 46,5 Honor 200 Pro 3102 71,00% 3419 6080 42 Honor Magic5 Pro 3663 35,20% 4301 7426 47 Honor Magic6 Pro 5183 48,50% 5981 9614 51 Honor Magic7 Pro 6541 46,90% 7355 11166 45 Honor Magic V2 3292 65,40% 2963 3485 - Honor Magic V5 5866 53,60% 5413 8012 50,7 Huawei Pura 70 Pro 1570 40,90% 1954 3321 52,3 Huawei Pura 70 Ultra 1577 76,50% 1933 3318 49,6 Motorola Edge 50 Neo 863 99,60% 964,7 1964 40,5 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Motorola Edge 60 852 99,30% 945,7 1963 38 Motorola RAZR 2022 2790 50,30% 2524 4804 46,4 Motorola RAZR 40 835 99,50% 991 2249 47,6 Motorola RAZR 60 Ultra 5457 69,50% 5483 8985 59,2 Nothing Phone (2) 2811 60,40% 2938 4514 42 Nothing Phone (3) 4578 87,00% 4860 7848 52 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 Nothing Phone (3a) 1055 99,70% 1369 2034 37 Nothing Phone (3a) Pro 1057 99,60% 1272 2037 37 Nubia Redmagic 8 Pro 3690 98,00% 4293 7353 41 Nubia Redmagic 8S Pro 3783 97,60% 4531 7823 42 Nubia Redmagic 9 Pro 5238 98,40% 6018 9562 43 Nubia Redmagic 10 Pro 6514 84.7% 7761 12163 50 OnePlus 12 4931 55,80% 5638 8910 48 OnePlus 13 6786 65,10% 7607 12146 51,6 OnePlus Open 3707 66,40% 4440 6477 49,5 Oppo Find X8 Pro 6298 48,30% 5256 10019 45 Realme GT 6 3095 52,30% 3440 6090 45 Realme GT 7 5549 64,2%% 6326 8939 55,1 Realme GT 7 Pro 6374 72,40% 6883 10492 49 Samsung Galaxy A56 1319 99,40% 1663 2743 41,5 Samsung Galaxy S24 FE 4150 58,40% 5057 8013 47,9 Samsung Galaxy S24 Ultra 5073 57,40% 5762 9436 47,8 Samsung Galaxy S25 Edge 6928 46,20% 7617 11030 47,3 Samsung Galaxy S25 Ultra 7230 48,90% 7704 11672 45,7 Samsung Galaxy Z Flip5 - - 4517 6274 - Samsung Galaxy Z Flip7 FE 4243 42,20% 2243 3439 46,1 Samsung Galaxy Z Flip7 5401 44,20% 6967 8695 46,8 Samsung Galaxy Z Fold5 3720 52,70% 3894 3726 48,4 Samsung Galaxy Z Fold6 5054 81,30% 5863 8529 47,3 Samsung Galaxy Z Fold7 5009 52,60% 6079 10225 43 Sony Xperia 1 V 3649 56,40% 4371 7378 46,9 Sony Xperia 1 VI 4846 51,00% 5424 8312 46,5 Sony Xperia 1 VII 6603 65,80% 7337 10764 51,3 Vivo X200 FE 4661 46,30% 5356 7549 51,1 Xiaomi 13 3652 95,10% 4184 7092 45,5 Xiaomi 13 Pro 3779 97,80% 4402 7529 49,5 Xiaomi 13T Pro 3451 84,50% 4044 6515 52,5 Xiaomi 14 5032 75,30% 5560 8903 51,5 Xiaomi Poco F5 Pro 2150 66,30% 3299 6022 44 Pokaż więcej

Nie da się natomiast ukryć, że problemy z kulturą pracy sięgają znacznie dalej niż tylko do tabelek porównawczych. W testach obciążeniowych pod wpływem temperatury telefony tracił blisko połowę swojej standardowej wydajności. Co więcej, nawet mimo tak radykalnego throttlingu obudowa potrafiła się nagrzać do 50,7 °C. W skrajnych przypadkach Magica praktycznie nie da się utrzymać w dłoniach.

Aparat

Honor Magic V5 został wyposażony w potrójny aparat. Główna jednostka to standardowy moduł szerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix z obiektywem o przysłonie f/1.6. Oprócz tego dostajemy aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix, który może pełnić rolę modułu makro, oraz peryskopowe tele o ogniskowej odpowiadającej 70 mm dla pełnej klatki i rozdzielczości 64 Mpix.

Jakość zdjęć, które możemy zrobić takim zestawem, jest bardzo dobra. Przede wszystkim widać, że świetną robotę robią sensor oraz oprogramowanie. Zdjęcia są szczegółowe i charakteryzują się świetnym zakresem dynamiki tonalnej. Nie ma problemu ani zrobieniem zdjęć prosto w słońce, ani w mocnym, sztucznym oświetleniu, ani w nocy.

Zdjęcia przykładowe - aparat główny

Szczególnie w tym ostatnim scenariuszu bohater testu potrafi wywołać opad szczęki, robiąc zupełnie używalne fotki w niemal absolutnej ciemności. Fakt, miejscami są aż za bardzo rozjaśnione, ale można im to wybaczyć, biorąc pod uwagę, że stawiałem telefon w naprawdę ekstremalnych sytuacjach.

Zdjęcia przykładowe - aparat ultraszerokokątny

Ale nie martwcie się, jeśli chcecie pomarudzić, to też jest na co! Przede wszystkim moduły główny oraz ultraszerokokątny charakteryzują się sporymi zniekształceniami w pobliżu krawędzi kadru. Te same w sobie wyglądają mało atrakcyjnie, ale zastosowane przez producenta mocne wyostrzanie dodatkowo pogarsza sprawę. Oprócz tego główny aparat ma bardzo długi minimalny dystans ostrzenia, modułowi ultraszerokiemu zdarza się spudłować z ostrością, a tele miewa problemy z odblaskami.

Zdjęcia przykładowe - aparat tele

Każdy z tych problemów bywa irytujący podczas codziennego fotografowania, ale trzeba przyznać, że do ideału zabrakło niewiele. Jakość zdjęć zrobionych Honorem jest tak dobra, że prawie jestem gotów wybaczyć tę koszmarną wyspę aparatu. Prawie.

Zdjęcia przykładowe - aparat przedni zewnętrzny

„Przednie” aparaty po zewnętrznej i wewnętrznej stronie mają praktycznie te same parametry, tj. 20 Mpix i przysłonę f/2.2. Jakościowo uzyskane rezultaty także wyglądają podobnie: za dnia jest sporo szczegółów, w miarę naturalne, choć nieco przesycone kolory i zaskakująco dobrze wyglądające rozmycie w trybie portretowym. Niestety po zmroku niewielkie matryce psują efekt, fundując nam wypłowiałe, mało atrakcyjne kadry.

Zdjęcia przykładowe - aparat przedni wewnętrzny

Tryb wideo pozwala na nagrywanie w 4K i 60 kl./s. dla wszystkich trzech aparatów. Dodatkowo możemy się między nimi płynnie przełączać także w trakcie samego nagrywania. Same filmy wyglądają dobrze, ale zdecydowanie nie jest to czołówka branży. W ciągu dnia możemy liczyć na niezłą szczegółowość i dobrze działającą stabilizację obrazu. Niestety kuleje nieco dynamika, szczególnie w jaśniejszych partiach kadru. Nie ma też co liczyć na płynne przejścia między obiektywami jak u Apple – tutaj przeskok między modułami jest bardzo wyraźny.

Bateria

Nowy składak marki Honor wyposażony został w ogniwo krzemowo-węglowe o pojemności 5820 mAh. Pojemność zupełnie przyzwoita, która w praktyce przekłada się na bardzo dobry czas pracy na jednym ładowaniu. Telefon w naszym teście bez trudu wytrzymał ponad 15 godzin na wewnętrznym wyświetlaczu. Dla zewnętrznego ten rezultat jest o dodatkowych kilka godzin lepszy. Dwa, a nawet trzy dni pracy są więc jak najbardziej w zasięgu.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Apple iPhone 16 Pro Max 4685 6,9" 1320 x 2868 120 1078 Google Pixel 9 4700 6,3" 1080 x 2424 120 832 Google Pixel 9 Pro XL 5060 6,8" 1008 x 2244 120 769 Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Honor Magic7 Lite 6600 6,78" 1224 x 2700 120 950 Honor Magic7 Pro 5270 6,8 1280 x 2800 120 1153 Honor Magic V2 5000 7,92" 2156 x 2344 120 717 Honor Magic V5 5820 7,95" 2172 x 2352 120 906 Huawei Pura 70 Pro 5050 6,8" 1260 x 2844 120 795 Huawei Pura 70 Ultra 5200 6,8" 1260 x 2844 120 799 Motorola Edge 50 Neo 4310 6,36" 1200 x 2670 120 709 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola Edge 60 5200 6,67" 1220 x 2712 120 906 Motorola RAZR 60 Ultra 4700 7" 1224 x 2992 120 1 093 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Nothing Phone (3) 5150 6,67" 1260 x 2800 120 1014 Nothing Phone (3a) 5000 6,77" 1080 x 2392 120 851 Nothing Phone (3a) Pro 5000 6,77" 1080 x 2392 120 808 Nubia Redmagic 10 Pro 7050 6,85" 1216 x 2688 144 1167 OnePlus 13 6000 6,82" 1080 x 2376 120 1331 OnePlus Nord 5 5200 6,83" 2800 x 1272 144 1149 Oppo Find X8 Pro 5910 6,78" 1264 x 2780 120 1122 Realme GT 6 5500 6,78" 1264 x 2780 120 1004 Realme GT 7 7000 6,78" 1264 x 2780 120 1353 Realme GT 7 Pro 6500 6,78" 1264 x 2780 120 1393 Samsung Galaxy S24 FE 4700 6,7" 1080 x 2340 120 851 Samsung Galaxy S25 Edge 3900 6,7" 1080 x 2340 120 832 Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 6,9" 1080 x 2340 120 1113 Samsung Galaxy Z Flip6 4000 6,7" 1080 x 2640 120 773 Samsung Galaxy Z Flip7 FE 4000 6,7" 1080 x 2640 120 869 Samsung Galaxy Z Flip7 4300 6,9" 1080 x 2520 120 993 Samsung Galaxy Z Fold6 4400 7,6" 1856 x 2160 120 821 Samsung Galaxy Z Fold7 4400 8,0" 1968 x 2184 120 872 Sony Xperia 1 VI 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1090 Sony Xperia 1 VII 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1277 Vivo X200 FE 6500 6,31" 1216 x 2640 120 1127 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934 Pokaż więcej

Honor Magic V5 obsługuje szybkie ładowanie przewodowe mocą 66 W. Dodatkowo dostajemy ładowanie bezprzewodowe mocą 50 W.

Podsumowanie

Honor Magic V5 to niesamowity popis możliwości inżynierów firmy Honor. Problem w tym, że w pogoni za ultracienką konstrukcją z rewelacyjnym aparatem ktoś odrobinę przedobrzył. Czy naprawdę nie można było poświęcić tego milimetra lub dwóch grubości, byle zmieścić normalny skaner linii papilarnych? Albo podmienić aparat na podobny do tego z Magic V2, byle się dało ten telefon normalnie chwycić? Już nie mówiąc o tym, że bezsensem wydaje się pakowanie flagowego procesora, jeśli przez większość czasu i tak będzie pracował na pół gwizdka z powodu temperatur.

No ale co by nie mówić, gdybym miał kupować któregoś z tegorocznych składaków, to byłby to mocny kandydat. Szczególnie że tutejszy software w parze z rozkładanym ekranem to prawdziwa poezja, a i sensowny czas pracy na jednym ładowaniu to spory atut. No ale kupować pewnie nie kupię – przewidywana cena urządzenia w dalszym ciągu skutecznie zniechęca.