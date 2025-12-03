Założyła konto i zrobiła 40 przelewów. Nie takiego finału oczekiwała

Inwestowanie w internecie jest ryzykowne

Mieszkanka Ostrołęki, skuszona wizją szybkiego zarobku, dała się namówić na inwestycję w złoto. Ogłoszenie dotyczące szybkiego i bezpiecznego inwestowania pieniędzy, zobaczyła sama na jednym z portali społecznościowych. Reklama, w której występowały znane osoby, obiecywała duże zyski w krótkim czasie, co wzbudziło zainteresowanie kobiety.

Kobieta kliknęła reklamę i zrobiła wszystko, zgodnie z instrukcjami w niej zawartymi. Założyła konto na wskazanej platformie inwestycyjnej i podała tam swoje dane. Wkrótce potem, skontaktował się z nią dedykowany doradca inwestycyjny, który objaśnił jej od a do z cały proces inwestowania. "Doradca" zapewnił kobietę, że będzie ją wspierał przez cały proces inwestowania, dzięki czemu jej transakcje będą trafne i zapewnią jej zysk w stosunkowo szybkim czasie.

Gdzie się podział obiecany zarobek?

Namówiona kobieta przelała w 40 przelewach znaczną sumę pieniędzy, która to miała być podstawą przyszłych inwestycji. I wszystko działało bez zarzutu, do momentu, kiedy postanowiła wypłacić część ulokowanych środków. Wtedy to kontakt z "doradcą" nagle się urwał. Cała sprawa wylądowała na policji.