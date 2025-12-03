Bezpieczeństwo

Założyła konto i zrobiła 40 przelewów. Nie takiego finału oczekiwała

55-letnia kobieta chciała szybko zarobić, inwestując w złoto w internecie. I choć postępowała zgodnie z instrukcjami doradcy, to ta historia nie miała szczęśliwego zakończenia.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:33
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Założyła konto i zrobiła 40 przelewów. Nie takiego finału oczekiwała

Inwestowanie w internecie jest ryzykowne

Mieszkanka Ostrołęki, skuszona wizją szybkiego zarobku, dała się namówić na inwestycję w złoto. Ogłoszenie dotyczące szybkiego i bezpiecznego inwestowania pieniędzy, zobaczyła sama na jednym z portali społecznościowych. Reklama, w której występowały znane osoby, obiecywała duże zyski w krótkim czasie, co wzbudziło zainteresowanie kobiety. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Kobieta kliknęła reklamę i zrobiła wszystko, zgodnie z instrukcjami w niej zawartymi. Założyła konto na wskazanej platformie inwestycyjnej i podała tam swoje dane. Wkrótce potem, skontaktował się z nią dedykowany doradca inwestycyjny, który objaśnił jej od a do z cały proces inwestowania. "Doradca" zapewnił kobietę, że będzie ją wspierał przez cały proces inwestowania, dzięki czemu jej transakcje będą trafne i zapewnią jej zysk w stosunkowo szybkim czasie. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Zielony
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Zielony
0 zł
3549 zł - najniższa cena
Kup teraz 3549 zł
Smartfon HUAWEI Mate X6 12/512GB 6.45" 120Hz Czerwony
Smartfon HUAWEI Mate X6 12/512GB 6.45" 120Hz Czerwony
0 zł
7099 zł - najniższa cena
Kup teraz 7099 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro 5G 512GB 6.3" 120Hz Tytan czarny
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro 5G 512GB 6.3" 120Hz Tytan czarny
0 zł
6499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499.99 zł
Advertisement

Gdzie się podział obiecany zarobek?

Namówiona kobieta przelała w 40 przelewach znaczną sumę pieniędzy, która to miała być podstawą przyszłych inwestycji. I wszystko działało bez zarzutu, do momentu, kiedy postanowiła wypłacić część ulokowanych środków. Wtedy to kontakt z "doradcą" nagle się urwał. Cała sprawa wylądowała na policji.

Policja ostrzega przed próbami tego typu oszustw i zaleca szczególną ostrożność przy inwestowaniu środków za pośrednictwem giełd internetowych. Pamiętajmy, że nikt nie da nam niczego za darmo. A zazwyczaj za "szybkim zarobkiem" kryje się oszustwo, nic więcej. 

Image
telepolis
fałszywa reklama oszustwo na inwestycje szybki zarobek oszustwo na doradcę
Zródła zdjęć: Andrii Medvediuk / Shutterstock
Źródła tekstu: mazowiecka.policja.gov.pl