Nowy hit Cobena lada moment wleci na Netflixa. Zanotuj datę premiery
Harlana Cobena nikomu przedstawiać nie trzeba. Doskonale wie o tym sam Netflix. Każda nowa ekranizacja thrillera staje się niemal z miejsca hitem. Platforma wypuściła właśnie nowy zwiastun i zdradziła datę premiery kolejnego dzieła tego poczytnego autora.
Mówiąc Coben, mamy na myśli całkiem wciągające seriale, których akcja przenosi nas do różnych krajów. Większość tych miniseriali to całkiem udane produkcje, które z miejsca stają się prawdziwą obsesją widzów. Jak widać, maszyna napędzana twórczością Cobena nie zwalnia ani na chwilę. "O krok za daleko" to najnowsza propozycja, powstała w ramach długiej serii ekranizacji thrillerów Cobena dla Netflixa. Wielu widzów z pewnością ucieszy fakt, że obok takich pozycji jak "Już mnie nie oszukasz" (najchętniej oglądany serial platformy w 2024) oraz "Tęsknię za tobą" pojawi się nowa propozycja. Coben stworzył także całkiem niedawno Lazarusa dla Prime Video.
"O krok za daleko" o czym opowiada nowa ekranizacja Cobena?
To historia Simona, w którego wcielił się aktor James Nesbitt. Jego najstarsza córka Paige, ucieka z domu i to jest właśnie ten moment, kiedy całkiem poukładane dotychczasowe życie bohatera, zaczyna rozpadać się na drobne kawałki. Simon w końcu odnajduje córkę, ale został z niej właściwie cień człowieka - bezbronna i wyniszczona narkotykami. Okazuje się jednak, że sprowadzenie córki do domu to nie jest wcale łatwe zadanie. Jej dalsze poszukiwania wciągają go w niebezpieczny półświatek i odkrywają szereg mrocznych sekretów.
W rolach głównych: James Nesbitt, Ruth Jones, Minnie Driver i Alfred Enoch.
Premiera "O krok za daleko" na Netflixie została zaplanowana na 1 stycznia 2026 rok.