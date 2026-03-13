Ta komedia kryminalna ma szanse stać się hitem. Netflix da nam 8 odcinków

Jak widać, wiosną będzie nas bawił nie tylko "Rooster" na HBO Max. Ale im więcej powodów do uśmiechu, tym lepiej. "Życiowe błędy" Netflixa zapowiadają się póki co, na całkiem udaną produkcję. Dan Levy to syn znanego komika, aktor i reżyser, który szerszemu gronu dał się zauważyć w roli Davida Rose'a w komediowym serialu "Schitt's Creek". Za ten serial został nagrodzony licznymi nagrodami, w tym 4. Emmy w 2020 roku.

"Życiowe błędy" - premiera na Netflixie 9 kwietnia

Dan Levy powraca i tym razem daje nam całkiem zabawną sagę rodzinną i kryminał w jednym. Premiera serialu na Netflixie odbędzie się już 9 kwietnia 2026 roku. Sądząc po samym zwiastunie, produkcja ta zapowiada się na kompletnie dysfunkcyjną, zabawnie chaotyczną opowieść o dwójce rodzeństwa. Zostaną oni nieoczekiwanie szantażowani i wciągnięci w świat zorganizowanej przestępczości. Jak sobie z tym wszystkim poradzą, skoro na pierwszy rzut oka są kompletnie niezdolni do racjonalnego działania?

Dan Levy to istny człowiek orkiestra. W głównej roli obsadził samego siebie, a jednocześnie jest także showrunnerem oraz producentem wykonawczym serialu. Oprócz niego, na ekranie pojawią się: Taylor Ortega i Laurie Metcalf.

Warto wiedzieć, że ta rodzinna komedia kryminalna to pierwszy serial z ogólnej umowy Levy'ego z Netflixem. Otwiera on nowy rozdział w jego firmie produkcyjnej Not a Real.

Jestem niesamowicie podekscytowany, że mogę ożywić tę prawdziwie chaotyczną historię rodzinną z Netflixem. Jestem też zachwycony zespołem, który budujemy zarówno za kulisami, jak i przed kamerą. mówi Dan Levy.

Tajemnicza kradzież naszyjników ujawniła datę premiery

Data premiery serialu została podana nieco wcześniej (na początku tygodnia) niż został wypuszczony zwiastun. We wtorek, 10 marca, na Sunset Boulevard w Los Angeles pojawił się tajemniczy billboard z diamentowym naszyjnikiem, na którym widniał napis: 4.9.26. Nie podano żadnego kontekstu, ani informacji, do czego miałby się on odnosić. Dopiero wieczorem, na kanałach społecznościowych Netflixa opublikowano film na którym widać "kradzież" naszyjnika z billboardu.

We środę, 11 marca, na kanałach społecznościowych Netflixa opublikowano selfie Danego Levy oraz członków obsady. Każdy z nich miał na sobie "skradziony naszyjnik".