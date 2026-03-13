Poczta Polska wydała pilny komunikat. Klientom może nie być do śmiechu

Poczta Polska: nowy atak cyberoszustów

Tym razem oszuści podszywają się pod oficjalną korespondencję dotyczącą zakładania skrzynek do e-Doręczeń. Atak został przygotowany w sposób szczególnie niebezpieczny - w treści rozsyłanych wiadomości wykorzystano prawdziwy komunikat wysyłany do klientów Poczty Polskiej po aktywacji skrzynki do e-Doręczeń.

e-Doręczenia i wiadomość. Jak wygląda oszustwo?

I choć sama wiadomość faktycznie pochodzi od Poczty Polskiej, to jednak nie wszystko się nam tu zgadza. Użytkownicy są nękani wiadomościami e-mail pochodzącymi z fałszywych adresów, w których aż roi się od dziwnych znaków i literówek.

Warto zwrócić także uwagę na tytuły maili, które mogą brzmieć dość groźnie i mało uprzejmie: "Ostatnie ostrzeżenie. Rozpocznie się usuwanie" lub "Abonament Cloud wygasł - przywróć dostęp teraz".

W treści maila oszuści zamieszczają informacje o rzekomo zapełnionej pamięci w chmurze, sugerują utratę zdjęć, dokumentów i danych, a następnie zachęcają w kliknięcie linka "Zwiększ przestrzeń" lub "Ulepsz teraz". Po kliknięciu, jesteśmy przekierowywani na fałszywą stronę, która ma nakłonić nas do podania danych karty płatniczej lub płatności przez PayPal.

Istnieje też wariant kampanii, który informuje użytkownika, że jako "członek programu lojalnościowego" może on otrzymać nielimitowaną przestrzeń w chmurze za jednorazową opłatą 7 zł. Ale cel oszustów jest ten sam - chcą w ten sposób przejąć dane karty płatniczej, nic więcej.

