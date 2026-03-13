Poczta Polska wydała pilny komunikat. Klientom może nie być do śmiechu
Poczta Polska 12 marca 2026 ogłosiła komunikat, dotyczący nowego zagrożenia, jakie czeka na jej klientów w sieci. Cyberprzestępcy nie próżnują, ale podszywają się pod oficjalną korespondencję, co może prowadzić nie tylko do kłopotów, ale także poważnych konsekwencji finansowych. Oto co warto wiedzieć i w jaki sposób chronić swoje dane.
Poczta Polska: nowy atak cyberoszustów
Tym razem oszuści podszywają się pod oficjalną korespondencję dotyczącą zakładania skrzynek do e-Doręczeń. Atak został przygotowany w sposób szczególnie niebezpieczny - w treści rozsyłanych wiadomości wykorzystano prawdziwy komunikat wysyłany do klientów Poczty Polskiej po aktywacji skrzynki do e-Doręczeń.
e-Doręczenia i wiadomość. Jak wygląda oszustwo?
I choć sama wiadomość faktycznie pochodzi od Poczty Polskiej, to jednak nie wszystko się nam tu zgadza. Użytkownicy są nękani wiadomościami e-mail pochodzącymi z fałszywych adresów, w których aż roi się od dziwnych znaków i literówek.
- Dział Subskrypcji Cloud: [email protected]
- CL0UDStorage: [email protected]
Warto zwrócić także uwagę na tytuły maili, które mogą brzmieć dość groźnie i mało uprzejmie: "Ostatnie ostrzeżenie. Rozpocznie się usuwanie" lub "Abonament Cloud wygasł - przywróć dostęp teraz".
W treści maila oszuści zamieszczają informacje o rzekomo zapełnionej pamięci w chmurze, sugerują utratę zdjęć, dokumentów i danych, a następnie zachęcają w kliknięcie linka "Zwiększ przestrzeń" lub "Ulepsz teraz". Po kliknięciu, jesteśmy przekierowywani na fałszywą stronę, która ma nakłonić nas do podania danych karty płatniczej lub płatności przez PayPal.
Istnieje też wariant kampanii, który informuje użytkownika, że jako "członek programu lojalnościowego" może on otrzymać nielimitowaną przestrzeń w chmurze za jednorazową opłatą 7 zł. Ale cel oszustów jest ten sam - chcą w ten sposób przejąć dane karty płatniczej, nic więcej.
Poczta Polska przypomina:
Przypominamy, że Poczta Polska nie wysyła żadnych komunikatów dotyczących zapełnienia przestrzeni dyskowej, usług przechowywania danych w chmurze, kopii zapasowych ani płatnych pakietów zwiększających miejsce na dane. Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Jeśli wiadomość pochodzi z innego adresu niż [email protected], to jest to próba oszustwa.