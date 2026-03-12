Wiosenne porządki nie muszą być koszmarem. Znamy prosty sposób

Wiosna to bardzo fajna pora roku: słońce świeci, ptaszki ćwierkają, alergie ponownie dają o sobie znać...

Dalsza część tekstu pod wideo

No dobra, to ostatnie takie fajne może nie jest, ale wiecie – bilans zdecydowanie na plus. Niestety wiosna to także ten moment, kiedy wypadałoby pomyśleć o jakichś większych porządkach. Nie jest to może równie uciążliwe co wspomniane już alergie, ale w dalszym ciągu temat raczej z tych mniej przyjemnych.

Na całe szczęście tu z pomocą wkracza marka MOVA, która uruchomiła wyjątkową promocję na swoje produkty. Do 31 marca 2026 kupicie taniej większość urządzeń z oferty producenta, w tym roboty sprzątające, odkurzacze pionowe, mopy automatyczne i wiele więcej. Nie wiem, jak dla Was, ale dla mnie brzmi to jak idealne wsparcie dla każdego, kto chciałby ogarnąć swoje mieszkanie i za bardzo się przy tym nie przemęczać.

Pełną listę sprzętów objętych promocją znajdziecie w dalszej części materiału. Poniżej łapcie natomiast kilka spośród przecenionych urządzeń, na które naszym zdaniem warto zwrócić szczególną uwagę.

MOVA P50 Ultra

Zawsze i wszędzie będę powtarzał, że robot sprzątający to jeden z bardziej przydatnych gadżetów, który każdy powinien w domu mieć. To olbrzymia oszczędność i energii, i czasu. Jeśli natomiast myślicie o zakupie tego typu sprzętu, to w aktualnej promocji firmy MOVA macie do tego świetną okazję. Przecenionych zostało kilka różnych modeli, choć gdybym miał wskazać swojego faworyta, to byłby to MOVA P50 Ultra.

Żeby była jasność – nie jest to stricte najlepszy model w ofercie producenta. Jest to natomiast fajny złoty środek, w którym bez przepłacania czekają na Was wszystkie najbardziej przydatne w tego typu sprzęcie rozwiązania. Robot radzi sobie i z odkurzaniem, i z myciem na mokro. W pierwszym przypadku jego niewątpliwym atutem jest duża siła ssania, która wynosi aż 19 000 Pa. Jeśli natomiast chodzi o mopowanie, dostajemy sprawdzony system z wysuwanymi obrotowymi podkładkami, które wjadą w większość zakamarków i skutecznie usuną brud, zamiast jedynie zwilżyć podłogę, jak ma to miejsce w niektórych modelach budżetowych.

Prawdziwą gwiazdą jest natomiast tutejsza stacja bazowa, dzięki której bieżąca obsługa robota jest ograniczona praktycznie do minimum. Nie dość, że ładuje odkurzacz, to jeszcze sama zbiera kurz, pierze mopy w wysokiej temperaturze (75 °C) i nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Taki zestaw jest zdecydowanie wart swojej ceny – zwłaszcza tej promocyjnej.

MOVA G70

Jeśli wolicie brać sprawy we własne ręce, to warto zaopatrzyć się w porządny odkurzacz pionowy. Tutaj bardzo ciekawą propozycją jest MOVA G70, czyli pierwsze takie urządzenie w ofercie marki wyposażone w robotyczne ramię.

Brzmi to trochę jak gadżet z filmu science fiction, ale tak naprawdę to po prostu sprytny mechanizm wysuwania szczotki, dzięki któremu odkurzacz potrafi dojechać jeszcze bliżej ścian i krawędzi mebli. Ot, nowoczesna technologia w starciu z prozą codzienności.

Nie zmienia to natomiast faktu, że to jeden z wielu elementów układanki, dzięki którym MOVA G70 jest w swojej cenie tak dobrym wyborem. Oprócz tego dostajemy m.in. dużą moc ssania (225 AW), funkcjonalną szczotkę OptiInsight z podświetleniem czy długi czas pracy na jednym ładowaniu sięgający nawet 90 minut.

MOVA I10

A skoro przy odkurzaczach pionowych jesteśmy, to koniecznie muszę wspomnieć o moim faworycie w tej kategorii, czyli modelu MOVA I10. Wygląda niepozornie, kosztuje niewiele, a potrafi zawstydzić niejednego konkurenta z segmentu premium.

To kompaktowy odkurzacz, który waży raptem 1,35 kg. Łatwo go unieść, łatwo nim manewrować, a po wysprzątaniu mieszkania nie czujemy się jak po przymusowej wizycie na siłowni. Brzmi kusząco, prawda? Gdzie w takim razie jest haczyk?

No właśnie o to chodzi, że za bardzo go nie ma. No, może czas pracy na baterii i pojemność pojemnika na kurz są nieco mniejsze niż u większych rywali. Generalnie jednak pod względem parametrów MOVA I10 nie odstaje za bardzo od innych odkurzaczy pionowych na rynku. Maksymalna siła ssania sięga 120 AW, co nie jest może rekordem, ale na pewno nie daje powodów do wstydu. Do tego znajdziemy tu praktyczne rozwiązania pokroju szczotki z podświetleniem czy wygodnej stacji ładującej, która nie wymaga wiercenia w ścianie. Doskonały sprzęt, szczególnie na mniejsze metraże.

MOVA Puris P10

Wracając natomiast na chwilę do tematu wiosennych alergii, to i na nie znajdzie się sposób w ofercie firmy MOVA. W promocji znajdziemy nowy oczyszczacz powietrza MOVA Puris P10 i choć nie gwarantuję, że pozbędziecie się dzięki niemu wszystkich wiosennych dolegliwości, to na pewno przyniesie nieco ulgi w tym trudnym dla wielu osób czasie.

Szczególnie osoby z uczuleniem na sierść zwierząt powinny postawić go w swoim salonie, ponieważ jest to pierwszy model zaprojektowany specjalnie z myślą o domach, w których mieszkają czworonogi. Tutejszy podwójny system filtracji posiada warstwę przeznaczoną do wyłapywania sierści, natomiast filtr HEPA H13 skutecznie ogranicza ilość alergenów krążących w powietrzu. Dodatkowo urządzenie wyposażono w technologię neutralizowania zapachów Solid Alkali, która powinna poradzić sobie z zapachami dochodzącymi czy to z kuwety, czy też z niefortunnego incydentu na dywanie.

A czy wspomniałem już, że obudowa oczyszczacza MOVA Puris P10 została zaprojektowana tak, by jej górna część mogła służyć za legowisko dla kota? Jak dla mnie jest to wystarczający argument do zakupu 😉

Wiosenna promocja MOVA

Jak wspomniałem, to tylko niewielka część produktów objętych promocją, a pełna lista okazji jest znacznie dłuższa. Przecenione urządzenia znajdziecie na oficjalnej stronie producenta oraz w większości dużych sklepów. Także jeśli potrzebujecie pomocy przy wiosennych porządkach, to nie trzeba daleko szukać – sprzęt marki MOVA tylko czeka, by trafić do Waszych domów.