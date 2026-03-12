Mapy Google z największą zmianą od 10 lat. Zobacz, jak ułatwią jazdę

Google już wcześniej zaczął integrować swoje Mapy z asystentem Gemini, ułatwiając wyszukiwanie adresów czy lokalizacji. Pierwsze funkcje korzystające z AI pojawiły się już na początku 2024, a pod koniec zeszłego roku Google wdrożył do Map asystenta Gemini pozwalającego na wydawanie dłuższych komend głosowych i nawigację po punktach orientacyjnych. Teraz jednak aplikacja doczekała się większej integracji ze sztuczną inteligencją Google, wszystkie dotychczasowe narzędzia zostały zintegrowane i ulepszone, co przybrało formę funkcji Ask Maps, czyli Zapytaj Map. Google przekonuje, że to największa zmiana w Mapach od dekady.

Gadaj z mapą jak z żoną

Ask Maps to nowe, konwersacyjne narzędzie odpowiadające na złożone pytania o rzeczywiste miejsca. Zamiast żmudnie przeszukiwać recenzje, użytkownicy mogą teraz po prostu zapytać o interesujące ich miejsce, tak jakby się pytało drugą osobę. Google podaje takie przykłady zapytań:

Rozładowuje mi się telefon – gdzie mogę go naładować bez czekania w długiej kolejce po kawę?

Czy jest publiczny kort tenisowy z włączonym oświetleniem, na którym mógłbym zagrać dziś wieczorem?

Aplikacja przeanalizuje dane z ponad 300 milionów miejsc oraz opinie od pół miliarda użytkowników, aby udzielić precyzyjnej odpowiedzi i zwizualizować dostępne opcje na dostosowanej mapie. Wcześniej znalezienie tych informacji wymagało wielu poszukiwań i przejrzenia recenzji. Teraz wystarczy kliknąć przycisk Ask Maps, aby uzyskać odpowiedzi na pytania w formie konwersacji.

Narzędzie pozwala też na planowanie całych tras i jest mocno spersonalizowane. Jeśli poprosimy o znalezienie przytulnego miejsca na spotkanie ze znajomymi w połowie drogi, Ask Maps uwzględni nasze wcześniejsze wyszukiwania. Wiedząc na przykład, że preferujemy kuchnię wegańską, podsunie właśnie takie propozycje. Z poziomu wygenerowanej odpowiedzi można od razu zarezerwować stolik, zapisać lokal na liście, udostępnić go znajomym i wyznaczyć do niego trasę.

Funkcja debiutuje właśnie na urządzeniach z Androidem i iOS w USA oraz Indiach, a wkrótce trafi także na komputery osobiste.

Nawigacja immersyjna

Drugą z nowości jest Nawigacja immersyjna, stanowiąca największą metamorfozę interfejsu dla kierowców w najnowszej historii aplikacji. Mapa zyskała szczegółowy widok 3D, który precyzyjnie odwzorowuje budynki, wiadukty i ukształtowanie terenu. Wykorzystując modele Gemini do analizy zdjęć ze Street View oraz fotografii lotniczych, aplikacja wyraźnie podświetla najważniejsze elementy drogi: pasy ruchu, przejścia dla pieszych, sygnalizację świetlną i znaki stopu, znacznie ułatwiając wykonywanie trudnych manewrów.

Aby zredukować stres za kierownicą, Google wprowadził szerszy widok trasy z inteligentnym przybliżaniem i przezroczystymi budynkami, co pozwala lepiej przygotować się z wyprzedzeniem do zmiany pasa. Uaktualnił również komunikaty głosowe, które brzmią teraz bardziej naturalnie i podają konkretne punkty orientacyjne. Ponadto Mapy Google lepiej wizualizują wybór tras alternatywnych. Nawigacja pomoże też na samym końcu podróży, wskazując dokładne wejście do docelowego budynku, właściwą stronę ulicy oraz pobliskie parkingi.