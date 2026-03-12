Sprzęt

Zack zagląda do Galaxy S26 Ultra. Oto zmiany we wnętrzu Samsunga

YouTuber sprawdził budowę nowego flagowca firmy Samsung. Demontaż urządzenia pokazał modyfikacje, o których producent nie wspomniał podczas premiery.

Nowa budowa aparatu

Zack Nelson opublikował na YouTube film z demontażu Samsunga Galaxy S26 Ultra. Jedną z nowości w tym urządzeniu jest przebudowany teleobiektyw. Producent zastosował system o nazwie ALOP. Oznacza to umieszczenie soczewek na pryzmacie.

Dalsza część tekstu pod wideo

W poprzednim modelu pryzmat znajdował się przed soczewkami. Nowe ułożenie dostarcza do matrycy o 37% więcej światła. Zmiana przysłony z f/3.4 na f/2.9 powinno się przełożyć na lepszą jakość zdjęć przy gorszym świetle, a także wpłynąć na inne parametry (np. rozmycie tła). Moduł aparatu jest teraz o 22% krótszy.

Ekran i rysik

Nowy smartfon nie ma powłoki antyrefleksyjnej. Nelson tłumaczy powód tej decyzji. Powłoka zakłócała działanie nowej funkcji Privacy Display, przyciemniającej obraz przy patrzeniu z boku.

Jeśli chodzi o S Pen, to ten w Galaxy S26 Ultra jest cieńszy niż w poprzedniku. Starszy rysik nie pasuje do otworu w nowym telefonie.

Chłodzenie i naprawa

Samsung powiększył komorę parową o 15%, przez co system chłodzenia zajmuje teraz więcej miejsca. Powinno to polepszyć odprowadzanie ciepła. Ma to znaczenie na przykład podczas ładowania, które teraz może działać z mocą zwiększoną do 60 W. O ile szybciej można naładować Galaxy S26 Ultra w porównaniu z poprzednikiem? Tego się dowiesz z naszej recenzji, którą wkrótce opublikujemy na łamach TELEPOLIS.PL.

Nowy telefon demontuje się w prosty sposób. Tylny panel łatwo odchodzi po podgrzaniu kleju. Trudności nie sprawia również wyjęcie baterii o pojemności 5000 mAh. W głośnikach umieszczono kulki z pianki, zmniejszające pogłos. Gniazdo rysika S Pen oddzielono od podzespołów, co zapobiega ich uszkodzeniu pod wpływem wody.

Cały film poniżej.

telepolis
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: JerryRigEverything / YouTube, Android Authority