Rozrywka

Gigant wchodzi do Polski. Ma nietypowy format

Gigant rynku audiobooków wchodzi na polski rynek. Dla będzie ogromna konkurencja dla storytel czy audioteki.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:06
0
Na Londyńskich Targach Książki pojawił się Bob Carrigan, prezes serwisu Audible, czyli międzynarodowego giganta rynku audiobooków. Zapowiedział on, że usługa wkrótce zawita do kilkunastu nowych krajów. Na liście jest też Polska - informuje Świat Czytników.

Audible debiutuje w Polsce

W sumie Audible pojawi się aż na 11 nowych rynkach. Są to: Belgia, Holandia, Szwecja, Irlandia, Singapur, RPA, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Egipt oraz Polska.

Warto tutaj nadmienić, że Auidble ma dość nietypowy format. W ramach miesięcznego abonamentu użytkownicy mają dostęp do stosunkowo niewielkiego katalogu audiobooków oraz mogą odsłuchać tylko jedną książkę spoza katalogu miesięcznie. Do tego mogą też słuchać nielimitowanych podcastów.

Co ważne, w tańszym pakiecie Standard (8,99 dolarów miesięcznie) tracimy dostęp do plików, gdy przestajemy płacić. W droższym Premium Plus (14,95 dolarów miesięcznie) odsłuchane audiobooki zostają nam na własność, więc możemy ich słuchać, nawet gdy przestaniemy płacić za Audible. W sumie serwis chwali się, że ma w ofercie ponad milion audiobooków.

Jeśli w Polsce serwis zdecyduje się na takim sam model, to wiele będzie zależało od ceny. Dzisiaj audiobooki to koszt najczęściej w granicach 30-45 zł, więc w naszym kraju pakiet Premium Plus nie mógłby być znacznie droższy od tego, bo zwyczajnie traciłby sens. Tymczasem 14,95 dol. daje dzisiaj około 55 zł miesięcznie. 

telepolis
Źródła zdjęć: Mar Fernandez . Shutterstock.com
Źródła tekstu: Świat Czytników