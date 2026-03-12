Gigant wchodzi do Polski. Ma nietypowy format
Gigant rynku audiobooków wchodzi na polski rynek. Dla będzie ogromna konkurencja dla storytel czy audioteki.
Na Londyńskich Targach Książki pojawił się Bob Carrigan, prezes serwisu Audible, czyli międzynarodowego giganta rynku audiobooków. Zapowiedział on, że usługa wkrótce zawita do kilkunastu nowych krajów. Na liście jest też Polska - informuje Świat Czytników.
Audible debiutuje w Polsce
W sumie Audible pojawi się aż na 11 nowych rynkach. Są to: Belgia, Holandia, Szwecja, Irlandia, Singapur, RPA, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Egipt oraz Polska.
Warto tutaj nadmienić, że Auidble ma dość nietypowy format. W ramach miesięcznego abonamentu użytkownicy mają dostęp do stosunkowo niewielkiego katalogu audiobooków oraz mogą odsłuchać tylko jedną książkę spoza katalogu miesięcznie. Do tego mogą też słuchać nielimitowanych podcastów.
Co ważne, w tańszym pakiecie Standard (8,99 dolarów miesięcznie) tracimy dostęp do plików, gdy przestajemy płacić. W droższym Premium Plus (14,95 dolarów miesięcznie) odsłuchane audiobooki zostają nam na własność, więc możemy ich słuchać, nawet gdy przestaniemy płacić za Audible. W sumie serwis chwali się, że ma w ofercie ponad milion audiobooków.
Jeśli w Polsce serwis zdecyduje się na takim sam model, to wiele będzie zależało od ceny. Dzisiaj audiobooki to koszt najczęściej w granicach 30-45 zł, więc w naszym kraju pakiet Premium Plus nie mógłby być znacznie droższy od tego, bo zwyczajnie traciłby sens. Tymczasem 14,95 dol. daje dzisiaj około 55 zł miesięcznie.