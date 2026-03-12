Telewizja i VoD

YouTube rozsierdził użytkowników. Nowe reklamy to koszmar

YouTube wprowadza nowy format reklam, który już wkurzył użytkowników. Są długie i nie da się ich pominąć, więc zaczynają przypominać reklamy w telewizji.

YouTube wprowadził nowe reklamy dla użytkowników, którzy nie korzystają z płatnej wersji Premium serwisu. Są długie, nie da się ich pominąć i już wkurzyły sporą część użytkowników.

Reklamy na YouTube

YouTube poinformował o wprowadzeniu nowego formatu reklam. Dobra informacja jest taka, że dotyczy on tylko użytkowników, którzy oglądają serwis na telewizorze. Zła natomiast jest taka, że trwają aż 30 sekund i nie da się ich pominąć. 

Co ciekawe, taki format był testowany już przynajmniej od 2023 roku. Jednak dopiero teraz wchodzi w życie u wszystkich użytkowników. Z informacji przekazanych przez Google wynika, że dostępny jest od 2 marca tego roku, więc już mogliście trafić na takie materiały. 

O ile na komputerze są jeszcze sposoby na ominięcie reklam na YouTubie bez korzystania z Premium, o tyle na telewizorze jest to mocno utrudnione. Korzystanie z serwisu bez płacenia abonamentu coraz bardziej zaczyna przypominać reklamy w telewizji. Może nadal nie są one aż tak długie, jak mityczne wręcz bloki na Polsacie, ale z pewnością równie irytujące.

Najlepszym sposobem na ominięcie reklam jest niestety skorzystanie z YouTube Premium. Ceny w Polsce prezentują się następująco:

  • YouTube Premium Lite - 17,99 zł miesięcznie
  • YouTube Premium - 29,99 zł miesięcznie
  • YouTube Premium Family (do 5 osób mieszkających pod tym samym adresem) - 59,99 zł miesięcznie
  • YouTube Premium (plan studencki) - 18,99 zł (wymagana weryfikacja)
YouTube YouTube Premium YouTube bez reklam YouTube reklamy YouTube na telewizorze
