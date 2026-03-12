ZUS pilnie przypomina. Nie popełnił tego błędu

ZUS przypomina o ważnej zmianie, która nastąpiła 1 stycznia 2026 roku. Popełnienie tego błędu może okazać się kluczowe.

ZUS z ważnym komunikatem

W najnowszym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o zmianie, która zaszła 1 stycznia 2026 roku. Od początku roku osoby fizyczne, firmy oraz podmioty niepubliczne nie mogą już używać do korespondencji z ZUS-em konta ePUAP. Wysłane w ten sposób pisma nie są uznawane za skutecznie wniesione lub doręczone, chociaż do końca 2025 roku była taka możliwość.

Od 1 stycznia tego roku ta forma korespondencji przestaje być równoważna w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. informuje ZUS.