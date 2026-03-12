ZUS pilnie przypomina. Nie popełnił tego błędu
ZUS przypomina o ważnej zmianie, która nastąpiła 1 stycznia 2026 roku. Popełnienie tego błędu może okazać się kluczowe.
ZUS z ważnym komunikatem
W najnowszym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o zmianie, która zaszła 1 stycznia 2026 roku. Od początku roku osoby fizyczne, firmy oraz podmioty niepubliczne nie mogą już używać do korespondencji z ZUS-em konta ePUAP. Wysłane w ten sposób pisma nie są uznawane za skutecznie wniesione lub doręczone, chociaż do końca 2025 roku była taka możliwość.
Od 1 stycznia tego roku ta forma korespondencji przestaje być równoważna w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
Co w takim razie należy zrobić? W tym momencie pisma do ZUS w formie elektronicznej możemy wysyłać na dwa sposoby. Pierwszym jest adres do doręczeń elektronicznych (eDoręczenia). Druga możliwość to skorzystanie z portalu PUE/eZUS. Tylko w taki sposób mamy pewnośći, że dokument zostanie odpowiednio złożony.