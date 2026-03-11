Bezpieczeństwo

Alior Bank wydał pilny komunikat. Dotyczy wszystkich, bez wyjątku

Alior Bank na bieżąco informuje swoich klientów o najnowszych zagrożeniach, jakie na nich czyhają. A to, o którym mowa, może dotknąć każdego z nas. Oszuści podszywają się pod pracowników banków oraz policjantów. Po to tylko, aby podstępnie wykraść nam nasze oszczędności.

Pracownik banku prosi Cię kartę, ale lepiej go nie słuchaj

Oszuści stają się coraz bardziej bezczelni i nachalni. Podszywają się za osoby, którymi nie są, po to, aby podstępnie okraść uczciwych posiadaczy bankowych kont internetowych. Najczęściej podczas rozmowy wzbudzają niepokój, albo strach, próbując wmówić, że naszepieniądze są zagrożone. Aby uwiarygodnić taką sytuację, często wysyłają na nasz telefon SMS, który do złudzenia imituje wiadomość od prawdziwego banku. Wykazują w nim, że kontakt, który wykonują jest prawdziwy, np. przesyłając wymyślone nazwisko i imię.

Często nakazują działać we współpracy tylko z nimi, twierdząc że inni pracownicy banku są zamieszani w oszustwo. 

Pracownik banku prosi Cię, abyś oddał mu swoją kartę? Sprawdź, czego nigdy nie zrobi pracownik banku.

taki komunikat wydał Alior Bank na swojej stronie internetowej.

Alior Bank radzi. Jak rozpoznać oszusta?

Oszust w trakcie rozmowy prawdopodobnie nakaże Ci:

  • przekazać sobie, często za pośrednictwem kuriera, twoją kartę płatniczą do zniszczenia,
  • zainstalować aplikację, którą podeśle ci w linku,
  • wypłacić pieniądze na "bezpieczne konto",
  • dokonać przelewu albo podać kod BLIK, aby pieniądze trafiły na "bezpieczne konto".

Bank ostrzega, że w przypadku tego typu poleceń, najlepiej natychmiast zakończyć rozmowę. Następnie, samodzielnie połączyć się z bankiem, w celu wyjaśnienia całej sytuacji. 

 

