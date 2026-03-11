Alior Bank wydał pilny komunikat. Dotyczy wszystkich, bez wyjątku

Pracownik banku prosi Cię kartę, ale lepiej go nie słuchaj

Oszuści stają się coraz bardziej bezczelni i nachalni. Podszywają się za osoby, którymi nie są, po to, aby podstępnie okraść uczciwych posiadaczy bankowych kont internetowych. Najczęściej podczas rozmowy wzbudzają niepokój, albo strach, próbując wmówić, że naszepieniądze są zagrożone. Aby uwiarygodnić taką sytuację, często wysyłają na nasz telefon SMS, który do złudzenia imituje wiadomość od prawdziwego banku. Wykazują w nim, że kontakt, który wykonują jest prawdziwy, np. przesyłając wymyślone nazwisko i imię.