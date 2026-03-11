Masz konto w mBanku? Możesz się nieźle zdziwić 14 i 15 marca

mBank przerwa w weekend 14-15 marca 2026

mBank informuje swoich klientów o tym, że zaplanował przerwę na rozwój swoich technologii. Aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie, bank musi systematycznie modernizować swoje systemy. Najlepiej tego typu prace planować na weekend (optymalnie na godziny nocne), aby jak w najmniejszym stopniu narażać klientów na niedogodności.

W weekend z 14 na 15 marca 2026 wyłączymy na kilka godzin bank. informuje w komunikacie mBank.

mBank - co nie będzie działało i w jakich godzinach?

Przerwa potrwa od godziny 2:30 do 9:00 i w tym czasie klienci mBanku nie będą mogli skorzystać z serwisu transakcyjnego oraz aplikacji mobilnej. To ważna informacja, o której warto wiedzieć z wyprzedzeniem. W tym czasie, zalogowanie się na nasze konto będzie niemożliwe. Nie uda nam się ani wykonać przelewu, ani także złożyć żadnego wniosku.

Jeśli chodzi o płatności kartą to nie będą możliwe w internecie (także od 2:30 do 9:00). Ale przez całą noc, będziemy mogli zapłacić nimi w sklepach stacjonarnych, restauracjach oraz skorzystać z bankomatu.

mLinia także nie będzie czynna. Powód? Podczas przerwy pracownicy nie mają wglądu w dane klienta związane z bankiem, dlatego też realizacja jakiejkolwiek operacji będzie niemożliwa.

Jak się przygotować do przerwy?

mBank radzi jedno - jeśli to możliwe, warto zlecić wszystkie ważne przelewy wcześniej.

I trudno się z tym nie zgodzić.