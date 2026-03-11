Netflix stawia na sensację. Nowa odsłona kultowego hitu już za chwilę

"Człowiek w ogniu" po raz drugi

Netflix nie ukrywa faktu, że jego najnowszy serial "Człowiek w ogniu" powstał na podstawie tej samej książki co słynny film z Denzelem Washingtonem z 2004 roku. I trzeba przyznać, że sam zwiastun już obiecuje, że działo się będzie bardzo dużo, a gra będzie toczyła się o najwyższą stawkę. Czy będzie w stanie podbić nasze serca ponownie, po niemal 20 latach? Po obejrzeniu zwiastuna, można śmiało stwierdzić, że nawet jeśli fabuła nas jakoś nie przekona, to ma szansę porwać nas muzyka. O tym, jak bardzo damy jej się ponieść, przekonamy się już 30 kwietnia 2026.