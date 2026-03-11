Polak trzyma średnio dwa w szufladzie. Może na tym zarobić

Z roku na rok jest wokół nas więcej elektroniki. Już nie tylko używamy smartfonów i laptopów, ale coraz częściej mamy też tablet, smartwatch czy konsolę do gier, nie wspominając już o telewizorach i sprzętach AGD. Jednocześnie nie najlepiej radzimy sobie z pozbywaniem się starych, już nieużywanych urządzeń. Trzymamy je w domu, chociaż można na nich nieźle zarobić.

Elektronikę chomikujemy w domu

Z najnowszego badania OLX wynika, że każdy Polak trzyma średnio w domu aż 2 nieużywane smartfony. Ich łączna wartość to przeciętnie nawet 550 zł, więc to realny zarobek, który tylko czeka, aby po niego sięgnąć.

Z deklaracji Polaków wynika, że tylko 38 proc. rzeczywiście sprzedaje nieużywane telefony. Niemal co piąta osoba (ok. 20 proc.) po prostu trzyma je w domu. Z kolei 11 proc. ankietowanych przekazuje urządzenia członkom rodziny. Z czego to wynika? Wielu z nas nie wie, jak sensownie wycenić używany smartfon. Taki problem zadeklarowało aż 35 proc. osób.

Co ciekawe, okres wiosenno-letni, do którego się zbliżamy, cechuje się największym zainteresowaniem używaną elektroniką. Teraz jest dobry moment, aby pomyśleć o sprzedaży. Niektórzy wymieniają urządzenia po świątecznych wydatkach, a inni szykują się już do wakacji i też chcą mieć inne, lepszy model.

Obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania smartfonami używanymi i odnawianymi. To trend, który trwa od dłuższego czasu i nie wynika wyłącznie z bieżących napięć geopolitycznych. Klienci coraz częściej szukają połączenia rozsądnej ceny, dobrej specyfikacji i mniejszego śladu środowiskowego. mówi Maciej Dolega, rzecznik MediaMarkt Polska.