Pekao odpaliło niezłą promocję. Można skorzystać do 17 kwietnia
Początek roku to wysyp atrakcyjnych ofert w różnych bankach. Jak widać, Pekao goni Santandera i także przygotował dla swoich klientów korzystną lokatę. Bank właśnie ogłosił na swojej stronie promocję dla klientów nowych z saldami do 5 tysięcy złotych.
Pieniądz robi pieniądz, czyli całkiem niezła lokata od Pekao
Bank Pekao wie, jak zachęcić nowych klientów do założenia konta oraz tych z saldami do 5 tysięcy złotych do ulokowania środków. Warunki promocji nie są jakieś skomplikowane - należy założyć lokatę z oprocentowaniem stałym: 3,3% w skali roku na 3 miesiące, na kwotę od 5000 zł do 100 000 zł. Prościej być nie może.
3,3% w skali roku na lokacie promocyjnej.
Bank już ma na swoim koncie tego typu oferty. To najlepsza rekomendacja i jasny sygnał, że się sprawdzają. To promocja o nazwie "Lokuj z nami - edycja IV".
Można skorzystać tylko do 17 kwietnia 2026
Jak to bywa przy tego typu ofertach, jest to promocja ograniczona czasowo. Dlatego też lepiej nie przegapić terminów, ustalonych przez bank.
Pekao . Jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do promocji?
Ta promocja jest dla ciebie, jeśli:
- od 1 listopada 2025 do 5 marca 2026 nie miałeś konta w banku Pekao,
- lub miałeś rachunki, na których średnie miesięczne saldo w każdym miesiącu w tym okresie nie było wyższe niż 5000 złotych,
- masz konto osobiste lub je otworzysz w PLN, w Pekao,
- wyrazisz zgody marketingowe na działania promocyjne.
Założona lokata będzie dostępna w serwisie Pekao24, w aplikacji PeoPay oraz oddziałach banku do 30 kwietnia 2026 roku. Można ją otworzyć zdalnie lub u doradcy w placówce. Środki z lokaty można wypłacić kiedy zajdzie taka potrzeba - możesz wycofać je zamykając lokatę. Wtedy otrzymasz wpłacony kapitał bez odsetek. Jednak należy mieć na uwadze, że regulamin zabrania otwierania kolejnej lokaty na warunkach tej promocji.