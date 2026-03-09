HBO z odważnym serialem. Tego typu intrygi wciągają jak żadne inne

Francuski serial hotelowy - czyżby powiew świeżości w ofercie HBO Max?

"Przywileje" to serial, który zadebiutuje na platformie pod koniec bieżącego miesiąca, a dokładnie 27 marca 2026 roku. Jak to w przypadku produkcji nieanglojęzycznych, możemy liczyć na niebanalną fabułę i pomysł realizacji. I to dokładnie otrzymujemy - tajemniczą opowieść o o zagadkach i hotelowych intrygach. To serial psychologiczny, z elementami thrillera. Wybrany do oficjalnego konkursu Series Mania w kategorii seriali francuskich, który ilustruje strategię platformy polegającą na tworzeniu odważnych, lokalnie produkowanych treści. To także nawiązanie do społecznej satyry w stylu "Białego lotosu" oraz "Sukcesji". Wszystko wskazuje zatem na to, że jest na co czekać.

Dalsza część tekstu pod wideo

To francuska produkcja, która opowie widzom historię osadzonej Adele Charki (w tej roli Manon Bresch), która w ramach programu przepustek dziennych, podejmuje pracę jako boy hotelowy. Hotel Citadel, paryski pałac, w którym elita ekonomiczna spotyka się z niewidzialną kadrą i wpływowymi sieciami, okaże się jednak prawdziwym polem bitwy. Nim się obejrzy, bohaterka zostanie wciągnięta w różnego rodzaju walki o wpływy między personelem a hotelowymi gośćmi. Szybko przekona się też na własnej skórze, że każda wyświadczona przysługa ma swoją cenę. Ale to nie koniec napięć, aby widz się nie nudził ani przez chwilę, został dodany wątek relacji z dyrektorem hotelu Citadel, który wraz z rozwojem akcji, zaczyna stawać się coraz bardziej mroczny.

Hotel Citadel - intrygi i walka o władzę

To ten typ serialu, w którym akcja raczej nie będzie wykraczała poza hotelowe mury. Ale opowie o świecie, w którym wszystkie chwyty są dozwolone i wcale nie jest łatwo w nim przetrwać. Młoda kobieta szybko stanie się nieprzewidywalnym graczem w systemie, do którego trafiła.