Wiadomości Google ze zmianą, na którą wielu czekało. Dużo ułatwia
Google testuje nową funkcję w aplikacji Wiadomości, którą większość użytkowników Androida używa do obsługi SMS-ów. Ta ma ułatwić nam życie.
Wiadomości Google, czyli aplikacja między innymi do SMS-ów w systemie Android, wkrótce powinna dostać funkcję, na którą wielu użytkowników czekało. Już rozpoczęły się jej testy.
Nowość w Wiadomościach Google
Chodzi o funkcję inteligentnych odpowiedzi (Smart Replay). Od jakiegoś czasu są one dostępne w aplikacji, ale problem polega na tym, że nie da się ich w żaden sposób edytować przed wysłaniem. W wersji beta Wiadomości Google (wersja 20260303_00_RC00) w końcu to zmieniono.
Teraz aplikacja pozwala edytować inteligentne odpowiedzi przed ich wysłaniem. Dzięki temu można poprawić ewentualne błędy, literówki, ale też rozbudować wiadomość o dodatkowe informacje.
Inteligentne odpowiedzi możecie włączyć w ustawieniach aplikacji. W tym celu musicie kliknąć ikonę swojego profilu w prawym, górnym rogu, a następnie wybrać "Ustawienia aplikacji Wiadomości". W dalszej kolejności przechodzicie do zakładki "Sugestie" oraz aktywujecie "Inteligenta odpowiedź".
Pamiętajcie jednak, że nowość, która pozwala edytować wiadomość przed wysłaniem, jest na razie dostępna tylko w wersji beta. Do stabilnego wydania trafi prawdopodobnie w ciągu kilku dni lub tygodni.