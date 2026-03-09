Aplikacje

Wiadomości Google ze zmianą, na którą wielu czekało. Dużo ułatwia

Google testuje nową funkcję w aplikacji Wiadomości, którą większość użytkowników Androida używa do obsługi SMS-ów. Ta ma ułatwić nam życie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:42
2
Wiadomości Google, czyli aplikacja między innymi do SMS-ów w systemie Android, wkrótce powinna dostać funkcję, na którą wielu użytkowników czekało. Już rozpoczęły się jej testy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowość w Wiadomościach Google

Chodzi o funkcję inteligentnych odpowiedzi (Smart Replay). Od jakiegoś czasu są one dostępne w aplikacji, ale problem polega na tym, że nie da się ich w żaden sposób edytować przed wysłaniem. W wersji beta Wiadomości Google (wersja 20260303_00_RC00) w końcu to zmieniono.

Teraz aplikacja pozwala edytować inteligentne odpowiedzi przed ich wysłaniem. Dzięki temu można poprawić ewentualne błędy, literówki, ale też rozbudować wiadomość o dodatkowe informacje.

Inteligentne odpowiedzi możecie włączyć w ustawieniach aplikacji. W tym celu musicie kliknąć ikonę swojego profilu w prawym, górnym rogu, a następnie wybrać "Ustawienia aplikacji Wiadomości". W dalszej kolejności przechodzicie do zakładki "Sugestie" oraz aktywujecie "Inteligenta odpowiedź".

Pamiętajcie jednak, że nowość, która pozwala edytować wiadomość przed wysłaniem, jest na razie dostępna tylko w wersji beta. Do stabilnego wydania trafi prawdopodobnie w ciągu kilku dni lub tygodni.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: ThomasDeco / Shutterstock
Źródła tekstu: PhoneArena