Nawet 8 punktów karnych z winy pasażera. Wzmożone kontrole od dzisiaj
Dzisiaj, czyli 9 marca 2026 ruszyła wielka akcja policji nie tylko u nas w Polsce, ale w całej Europie. Potrwa całe sześć dni. A lepiej o niej wiedzieć, jeśli jesteśmy kierowcami samochodu osobowego. O co dokładnie chodzi?
Za akcją stoi Roadpol, czyli Europejska Organizacja Policji Ruchu drogowego. Trwa od 9 do 15 marca 2026 roku, a niektórzy mogą kojarzyć ją z nazwy "Operation Seatbelt". Chodzi o zwrócenie uwagi na to, czy kierowcy mają zapięte pasy bezpieczeństwa oraz czy pasażerowie, szczególnie ci najmłodsi są przewożeni w odpowiednich fotelikach. To już druga tego typu akcja przeprowadzona na tak wielką skalę. Pierwsza miała miejsce w lutym i polegała na kontroli kierowców ciężarówek i autobusów. Obecna różni się tym, że jest skoncentrowana głównie na kierowcach samochodów osobowych.
Pasażer zawini, zapłaci kierowca
O co dokładnie chodzi? Jeśli niefrasobliwy pasażer zignoruje obowiązek zapięcia pasów, to konsekwencje poniesie kierowca. Przy jednym "zapominalskim" pasażerze zapłaci on 100 zł mandatu i 5 punktów karnych. Ale jeśli dwóch lub więcej pasażerów zignoruje ten wymóg, policjant może wystawić wyższy mandat i aż 8 punktów karnych.
W przypadku, kiedy kierowcy mają na swoim koncie już jakieś "wykroczenia", może dojść do sytuacji, że stracą oni prawo jazdy.
Kary za brak fotelika dla dziecka - przypomnienie
Przypominamy, że w przypadku przewożenia najmłodszych grozi nam:
- 5 pkt karnych za jedno dziecko przewożone niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 10 pkt karnych za niewłaściwe przewożenie dwójki dzieci.
- 15 pkt karnych za przewożenie więcej niż dwójki dzieci.
- Za przewożenie dziecka o wzroście mniej niż 150 cm na przednim siedzeniu bez fotelika (lub montowanie fotelika tyłem do kierunku jazdy przy aktywnej poduszce powietrznej), można dostać 300 zł kary.
Tego typu wzmożone kontrole skończą się 15 marca. Ale w planach jest już kolejna szeroko zakrojona akcja drogówki, związana z walką z nadmierną prędkością "Operation Speed". Będzie miała miejsce w 13-19 kwietnia 2026.