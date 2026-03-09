Nawet 8 punktów karnych z winy pasażera. Wzmożone kontrole od dzisiaj

Za akcją stoi Roadpol, czyli Europejska Organizacja Policji Ruchu drogowego. Trwa od 9 do 15 marca 2026 roku, a niektórzy mogą kojarzyć ją z nazwy "Operation Seatbelt". Chodzi o zwrócenie uwagi na to, czy kierowcy mają zapięte pasy bezpieczeństwa oraz czy pasażerowie, szczególnie ci najmłodsi są przewożeni w odpowiednich fotelikach. To już druga tego typu akcja przeprowadzona na tak wielką skalę. Pierwsza miała miejsce w lutym i polegała na kontroli kierowców ciężarówek i autobusów. Obecna różni się tym, że jest skoncentrowana głównie na kierowcach samochodów osobowych.

Pasażer zawini, zapłaci kierowca

O co dokładnie chodzi? Jeśli niefrasobliwy pasażer zignoruje obowiązek zapięcia pasów, to konsekwencje poniesie kierowca. Przy jednym "zapominalskim" pasażerze zapłaci on 100 zł mandatu i 5 punktów karnych. Ale jeśli dwóch lub więcej pasażerów zignoruje ten wymóg, policjant może wystawić wyższy mandat i aż 8 punktów karnych.

W przypadku, kiedy kierowcy mają na swoim koncie już jakieś "wykroczenia", może dojść do sytuacji, że stracą oni prawo jazdy.

Kary za brak fotelika dla dziecka - przypomnienie

Przypominamy, że w przypadku przewożenia najmłodszych grozi nam:

5 pkt karnych za jedno dziecko przewożone niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

przewożone niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 10 pkt karnych za niewłaściwe przewożenie dwójki dzieci .

. 15 pkt karnych za przewożenie więcej niż dwójki dzieci.

Za przewożenie dziecka o wzroście mniej niż 150 cm na przednim siedzeniu bez fotelika (lub montowanie fotelika tyłem do kierunku jazdy przy aktywnej poduszce powietrznej), można dostać 300 zł kary.