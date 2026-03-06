Będą instalować Disney+ na potęgę. Platforma da kontynuację wielkiego hitu
"Opowieści podręcznej" z pewnością zasłużyły na kontynuację. Serial "Testamenty" pojawi się na platformie Disney+ już 8 kwietnia 2026 roku. Pierwszy zwiastun właśnie pojawił się w sieci. Nie tylko umila oczekiwanie, ale także ujawnia wiele istotnych szczegółów.
Serial "Testamenty" narobi zamieszania
Dystopijny dramat, oparty na bestsellerowej powieści Margaret Atwood był największym hitem i fenomenem w historii seriali ostatnich czasów. Doczekał się aż sześciu sezonów, z których ostatni zadebiutował 8 kwietnia 2025 roku na HBO Max. Jego główna bohaterka, grana przez Elisabeth Moss została nagrodzona za rolę w serialu Złotym Globem.
"Testamenty" to nic innego, jak kontynuacja "Opowieści podręcznej". Produkcja skupia się na nowym pokoleniu kobiet, ukazując upadek Gileadu około 15 lat po wydarzeniach z oryginalnej serii. Przypomnijmy, że Republika Gileadzka to było państwo, w którym płodne kobiety były przymuszane do płodzenia dzieci z obywatelami o najsilniejszej pozycji w ramach Ceremonii. Margaret Atwood wydała swoją książkę o tytule "Testamenty" w 2019 roku, czyli zaraz po emisji trzeciego sezonu serialu "Opowieści podręcznej".
"Testamenty" - o czym opowiada nowy serial?
Serial przedstawia historię dwóch nastolatek Agnes (Chase Infiniti) oraz Daisy (Lucy Halliday). Pierwsza z nich wychowała się w Gileadzie jako posłuszna i religijna dziewczynka, a druga pochodzi spoza państwa i jest to jej pierwsze zetknięcie się z absurdalnymi zasadami panującymi w tym świecie. Losy obu nastolatek splotą się za sprawą ciotki Lydii (Ann Dowd), która jest nauczycielką w elitarnej szkole dla młodych dziewcząt.
Spójność z oryginałem raczej gwarantowana, bowiem za produkcję odpowiada Bruce Miller, showrunner "Opowieści podręcznej". W rolach głównych tym razem zobaczymy Chase Infiniti, Lucy Halliday oraz Ann Down (ta wcieli się w postać ciotki Lydii).
"Testamenty" pojawią się na Disney+ 8 kwietnia 2026 roku. Platforma da widzom od razu trzy odcinki, a kolejne będą publikowane co tydzień.