Będą instalować Disney+ na potęgę. Platforma da kontynuację wielkiego hitu

Serial "Testamenty" narobi zamieszania

Dystopijny dramat, oparty na bestsellerowej powieści Margaret Atwood był największym hitem i fenomenem w historii seriali ostatnich czasów. Doczekał się aż sześciu sezonów, z których ostatni zadebiutował 8 kwietnia 2025 roku na HBO Max. Jego główna bohaterka, grana przez Elisabeth Moss została nagrodzona za rolę w serialu Złotym Globem.

"Testamenty" to nic innego, jak kontynuacja "Opowieści podręcznej". Produkcja skupia się na nowym pokoleniu kobiet, ukazując upadek Gileadu około 15 lat po wydarzeniach z oryginalnej serii. Przypomnijmy, że Republika Gileadzka to było państwo, w którym płodne kobiety były przymuszane do płodzenia dzieci z obywatelami o najsilniejszej pozycji w ramach Ceremonii. Margaret Atwood wydała swoją książkę o tytule "Testamenty" w 2019 roku, czyli zaraz po emisji trzeciego sezonu serialu "Opowieści podręcznej".

"Testamenty" - o czym opowiada nowy serial?

Serial przedstawia historię dwóch nastolatek Agnes (Chase Infiniti) oraz Daisy (Lucy Halliday). Pierwsza z nich wychowała się w Gileadzie jako posłuszna i religijna dziewczynka, a druga pochodzi spoza państwa i jest to jej pierwsze zetknięcie się z absurdalnymi zasadami panującymi w tym świecie. Losy obu nastolatek splotą się za sprawą ciotki Lydii (Ann Dowd), która jest nauczycielką w elitarnej szkole dla młodych dziewcząt.

Spójność z oryginałem raczej gwarantowana, bowiem za produkcję odpowiada Bruce Miller, showrunner "Opowieści podręcznej". W rolach głównych tym razem zobaczymy Chase Infiniti, Lucy Halliday oraz Ann Down (ta wcieli się w postać ciotki Lydii).