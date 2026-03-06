Metoda na Kaufland grasuje w sieci. Internauci masowo tracą konta
Jesteśmy już przyzwyczajeni do różnego rodzaju oszustw, które mają na celu wyłudzenie od nas pieniędzy. W województwie łódzkim mamy do czynienia z prawdziwą plagą oszustwa metodą na Kaufland. Mieszkańcy zgłaszają coraz to nowsze przypadki. W jaki sposób działają oszuści?
"Metoda na Kaufland" - nie daj się nabrać
Zaczyna się niepozornie. Przychodzi do nas wiadomość na Messengerze, a kończy się wszystko wyłudzeniem danych oraz wyczyszczeniem konta bankowego. Oszuści przejmują konta na serwisie Facebook i wykorzystują rzekomy konkurs sklepu Kaufland. Oto, na czym polega cały mechanizm i co zrobić, aby nie dać się nabrać.
Mieszkańcy padają ofiarami oszustów, działających tzw. metodą na Kaufland.
To nic innego jak wersja oszustwa "na konkurs", w którym przestępcy posługują się powtarzalnym schematem działania oraz wykorzystują zaufanie między znajomymi. Osoba wzięta na cel otrzymuje wiadomość za pośrednictwem Messengera od znajomego, z prośbą o numer telefonu. Jest on rzekomo potrzebny do udziału w konkursie Kauflanda. W rzeczywistości, wiadomość pochodzi z konta, przejętego przez oszustów. Tak naprawdę, nasz znajomy nic nie ma z nią wspólnego.
SMS i prośba o jego odesłanie
Po tym, jak podamy nasz numer, otrzymujemy na niego SMS. Oszust prosi o przesłanie go na Messengera, "w celu potwierdzenia udziału". W rzeczywistości, jest to kod do logowania, który umożliwia przestępcom przejęcie konta.
Ale to nie koniec. Po przejęciu w ten sposób konta, oszuści proszą kolejnych znajomych o to samo. W ten sposób, oszustwo rozprzestrzenia się bardzo szybko, zataczając coraz szersze kręgi. Następnie, oszuści w dowolny sposób wykorzystują przejęte konta, najczęściej prosząc o pomoc finansową i przesłanie kodu BLIK. Preteksty mogą być różne, ale wszystkie równie pilne - od awarii auta, po brak karty płatniczej podczas zakupów.
Policja radzi, jak uniknąć przykrych skutków finansowych:
- Nie podawaj numeru telefonu w odpowiedzi na "konkursy" przesłane na Messengerze.
- Nie przekazów kodów SMS - to są kody do logowania, lub autoryzacji.
- Nie udostępniaj kodów BLIK przez komunikatory, weryfikuj telefonicznie osoby, proszące w ten sposób o przelew.