Metoda na Kaufland grasuje w sieci. Internauci masowo tracą konta

"Metoda na Kaufland" - nie daj się nabrać

Zaczyna się niepozornie. Przychodzi do nas wiadomość na Messengerze, a kończy się wszystko wyłudzeniem danych oraz wyczyszczeniem konta bankowego. Oszuści przejmują konta na serwisie Facebook i wykorzystują rzekomy konkurs sklepu Kaufland. Oto, na czym polega cały mechanizm i co zrobić, aby nie dać się nabrać.

Mieszkańcy padają ofiarami oszustów, działających tzw. metodą na Kaufland. alarmuje łódzka Policja.

To nic innego jak wersja oszustwa "na konkurs", w którym przestępcy posługują się powtarzalnym schematem działania oraz wykorzystują zaufanie między znajomymi. Osoba wzięta na cel otrzymuje wiadomość za pośrednictwem Messengera od znajomego, z prośbą o numer telefonu. Jest on rzekomo potrzebny do udziału w konkursie Kauflanda. W rzeczywistości, wiadomość pochodzi z konta, przejętego przez oszustów. Tak naprawdę, nasz znajomy nic nie ma z nią wspólnego.

SMS i prośba o jego odesłanie

Po tym, jak podamy nasz numer, otrzymujemy na niego SMS. Oszust prosi o przesłanie go na Messengera, "w celu potwierdzenia udziału". W rzeczywistości, jest to kod do logowania, który umożliwia przestępcom przejęcie konta.

Ale to nie koniec. Po przejęciu w ten sposób konta, oszuści proszą kolejnych znajomych o to samo. W ten sposób, oszustwo rozprzestrzenia się bardzo szybko, zataczając coraz szersze kręgi. Następnie, oszuści w dowolny sposób wykorzystują przejęte konta, najczęściej prosząc o pomoc finansową i przesłanie kodu BLIK. Preteksty mogą być różne, ale wszystkie równie pilne - od awarii auta, po brak karty płatniczej podczas zakupów.

Policja radzi, jak uniknąć przykrych skutków finansowych: