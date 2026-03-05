Faktury grozy terroryzują Polaków. Nie bądź głupi, sprawdź
W ostatnim czasie wzrosła liczba oszustw polegających na wysyłaniu fałszywych faktur za wodę. Oszuści wymyślili nowy sposób podszywania się pod lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe (ZWiK w Szczecinie, wodociągi w Elblągu) i rozsyłają faktury z jednym podmienionym szczegółem.
Maile z fałszywą fakturą w formacie PDF
Przełom lutego i marca 2026 obfitował wręcz w tego typu próby oszustwa. Jak zatem nie dać się nabrać i na co zwracać uwagę?
Nadesłana faktura do złudzenia przypomina prawdziwą. Główną różnicą jest inny numer rachunku bankowego. Oszuści wymazują oryginalny i wklejają swój - następnie nakłaniają do przelania pieniędzy.
Faktura za wodę. Jak oszuści podrabiają dokument?
Schemat działania jest za każdym razem podobny. Zazwyczaj, przechwytują hasło do skrzynki e-mailowej ofiary, sięgają po oryginalną wiadomość, usuwają ją, a po kilku dniach przesyłają "poprawiony" dokument z własnym numerem rachunku.
Podkreślamy: systemy ZWiK są bezpieczne. Atak nastąpił po stronie poczty elektronicznej klienta, dlatego prosimy Was o szczególną ostrożność!
Dlatego też należy zawsze pamiętać o jednym - aby zweryfikować numer rachunku, nawet jeśli faktura do złudzenia przypomina oryginalną. Można sprawdzić numer konta w wykazie podatników VAT. Tzw. Biała lista VAT jest publikowana na stronach rządowych. Aby go odnaleźć, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki. Jeśli danego numeru tam nie ma, lepiej wstrzymać się z przelewem.
Nie zaszkodzi także za każdym razem sprawdzić, czy e-mail nie pochodzi z podejrzanej domeny (innej niż oficjalna domena danej instytucji). Jeśli mail zawiera ciąg przypadkowych znaków lub błędy - wtedy mamy sprawę jasną - znaleźliśmy się na celowniku oszustów.
W razie jakichkolwiek wątpliwości – prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta przed wykonaniem przelewu! Sprawę fałszywych e-maili zgłosiliśmy już na Policję.