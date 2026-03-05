Bezpieczeństwo

Faktury grozy terroryzują Polaków. Nie bądź głupi, sprawdź

W ostatnim czasie wzrosła liczba oszustw polegających na wysyłaniu fałszywych faktur za wodę. Oszuści wymyślili nowy sposób podszywania się pod lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe (ZWiK w Szczecinie, wodociągi w Elblągu) i rozsyłają faktury z jednym podmienionym szczegółem.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:40
Maile z fałszywą fakturą w formacie PDF

Przełom lutego i marca 2026 obfitował wręcz w tego typu próby oszustwa. Jak zatem nie dać się nabrać i na co zwracać uwagę?

Nadesłana faktura do złudzenia przypomina prawdziwą. Główną różnicą jest inny numer rachunku bankowego. Oszuści wymazują oryginalny i wklejają swój - następnie nakłaniają do przelania pieniędzy. 

Faktura za wodę. Jak oszuści podrabiają dokument?

Schemat działania jest za każdym razem podobny. Zazwyczaj, przechwytują hasło do skrzynki e-mailowej ofiary, sięgają po oryginalną wiadomość, usuwają ją, a po kilku dniach przesyłają "poprawiony" dokument z własnym numerem rachunku.

Podkreślamy: systemy ZWiK są bezpieczne. Atak nastąpił po stronie poczty elektronicznej klienta, dlatego prosimy Was o szczególną ostrożność!

czytamy na oficjalnym profilu FB, ZWiK Szczecin. 

Dlatego też należy zawsze pamiętać o jednym - aby zweryfikować numer rachunku, nawet jeśli faktura do złudzenia przypomina oryginalną. Można sprawdzić numer konta w wykazie podatników VAT. Tzw. Biała lista VAT jest publikowana na stronach rządowych. Aby go odnaleźć, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki. Jeśli danego numeru tam nie ma, lepiej wstrzymać się z przelewem. 

Nie zaszkodzi także za każdym razem sprawdzić, czy e-mail nie pochodzi z podejrzanej domeny (innej niż oficjalna domena danej instytucji). Jeśli mail zawiera ciąg przypadkowych znaków lub błędy - wtedy mamy sprawę jasną - znaleźliśmy się na celowniku oszustów. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości – prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta przed wykonaniem przelewu! Sprawę fałszywych e-maili zgłosiliśmy już na Policję.

- zapewnia ZWiK Szczecin. 
telepolis
maile oszustwo mail oszustwo fałszywe faktury podrobiony numer konta
Źródła zdjęć: Inside Creative House / Shutterstock
Źródła tekstu: ZWiK Szczecin, FB, eKurier