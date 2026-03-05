Szalona promocja. 64 GB RAM kupisz aż 600 złotych taniej

Chociaż oczywiście nie całkowicie. Tu mamy obniżkę aż o 600 zł za zestaw 64 GB DDR5. Rzecz w tym, że po jej zastosowaniu jego cena spada do poziomu 2999 zł. Rok temu za takie pieniądze można było złożyć przyzwoitego PC. Może nie do gier i nie z 64 GB RAM, ale bez problemu w budżecie tym znalazłby się zestaw 16 GB RAM i jakaś budżetowa, acz użyteczna karta graficzna.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kingston FURY 64 GB

Czasy się jednak zmieniają i dziś możemy się cieszyć, że w tej cenie można dorwać taki zestaw. Składają się na niego dwie kości po 32 GB o taktowaniu 5200 MHz przy opóźnieniach CL40. Pamięci mają radiatory, jednak nie oferują podświetlenia RGB, co jednak w dzisiejszych czasach jest już sprawą drugorzędną.