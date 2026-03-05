Sprzęt

Szalona promocja. 64 GB RAM kupisz aż 600 złotych taniej

Szalone ceny RAM biją kolejne rekordy. Na szczęście istnieją promocje, które chociaż trochę zmniejszają ten problem. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:17
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Szalona promocja. 64 GB RAM kupisz aż 600 złotych taniej

Chociaż oczywiście nie całkowicie. Tu mamy obniżkę aż o 600 zł za zestaw 64 GB DDR5. Rzecz w tym, że po jej zastosowaniu jego cena spada do poziomu 2999 zł. Rok temu za takie pieniądze można było złożyć przyzwoitego PC. Może nie do gier i nie z 64 GB RAM, ale bez problemu w budżecie tym znalazłby się zestaw 16 GB RAM i jakaś budżetowa, acz użyteczna karta graficzna.

Dalsza część tekstu pod wideo
Kingston FURY 64GB 600 zł taniej

Kingston FURY 64 GB

Czasy się jednak zmieniają i dziś możemy się cieszyć, że w tej cenie można dorwać taki zestaw. Składają się na niego dwie kości po 32 GB o taktowaniu 5200 MHz przy opóźnieniach CL40. Pamięci mają radiatory, jednak nie oferują podświetlenia RGB, co jednak w dzisiejszych czasach jest już sprawą drugorzędną.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM KINGSTON Fury Impact 32GB (1x32GB) DDR5 4800MT/s CL38
Pamięć RAM KINGSTON Fury Impact 32GB (1x32GB) DDR5 4800MT/s CL38
-99.19 zł
1799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1700.8 zł
Pamięć RAM KINGSTON Fury Impact 32GB (2x16GB) DDR5 4800MT/s CL38
Pamięć RAM KINGSTON Fury Impact 32GB (2x16GB) DDR5 4800MT/s CL38
0 zł
1722.1 zł - najniższa cena
Kup teraz 1722.1 zł
Pamięć RAM KINGSTON Fury Impact 16GB (1x16GB) DDR5 4800MT/s CL38
Pamięć RAM KINGSTON Fury Impact 16GB (1x16GB) DDR5 4800MT/s CL38
0 zł
863.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 863.9 zł
Advertisement
Kingston FURY 64GB 600 zł taniej

W sklepie znajdziemy informację o wsparciu dla profili XMP 3.0. Tym samym możliwe jest proste podkręcenie pamięci na płytach głównych pod Intela. Nie ma jednak mowy o analogicznym rozwiązaniu od AMD. Możliwe, że to niedopatrzenie opisu, lub taki profil nie jest wspierany. Nie oznacza to oczywiście, że nie da się podkręcić RAM-u przy procesorze Czerwonych. Będzie to jednak nieco trudniejsze, o czym warto pamiętać.

Image
telepolis
RAM Kingston Fury DDR5 Kingston FURY 64GB
Źródła zdjęć: Kingston