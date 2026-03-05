Szalona promocja. 64 GB RAM kupisz aż 600 złotych taniej
Szalone ceny RAM biją kolejne rekordy. Na szczęście istnieją promocje, które chociaż trochę zmniejszają ten problem.
Chociaż oczywiście nie całkowicie. Tu mamy obniżkę aż o 600 zł za zestaw 64 GB DDR5. Rzecz w tym, że po jej zastosowaniu jego cena spada do poziomu 2999 zł. Rok temu za takie pieniądze można było złożyć przyzwoitego PC. Może nie do gier i nie z 64 GB RAM, ale bez problemu w budżecie tym znalazłby się zestaw 16 GB RAM i jakaś budżetowa, acz użyteczna karta graficzna.
Kingston FURY 64 GB
Czasy się jednak zmieniają i dziś możemy się cieszyć, że w tej cenie można dorwać taki zestaw. Składają się na niego dwie kości po 32 GB o taktowaniu 5200 MHz przy opóźnieniach CL40. Pamięci mają radiatory, jednak nie oferują podświetlenia RGB, co jednak w dzisiejszych czasach jest już sprawą drugorzędną.
W sklepie znajdziemy informację o wsparciu dla profili XMP 3.0. Tym samym możliwe jest proste podkręcenie pamięci na płytach głównych pod Intela. Nie ma jednak mowy o analogicznym rozwiązaniu od AMD. Możliwe, że to niedopatrzenie opisu, lub taki profil nie jest wspierany. Nie oznacza to oczywiście, że nie da się podkręcić RAM-u przy procesorze Czerwonych. Będzie to jednak nieco trudniejsze, o czym warto pamiętać.