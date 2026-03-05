mObywatel nieoczekiwanie dostał nową funkcję. Jedna wizyta w urzędzie mniej
Zwykle nowe funkcje w mObywatelu są wprowadzane dość powoli i ogłaszane z dużym wyprzedzeniem. Tym razem pojawiła się ona dość nagle.
Jest ona skierowana wyłącznie do świeżo upieczonych rodziców. Pozwala ona na zgłoszenie urodzenia dziecka przy pomocy aplikacji. Tym samym nie musimy już osobiście udawać się do Urzędu Stanu Cywilnego ani próbować się do niego dodzwonić w godzinach jego pracy. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, aby zgłosić nowego członka rodziny.
Zgłosisz narodziny dziecka w mObywatelu
Zmiana ta pozwoli zaoszczędzić wiele czasu i nerwów w tym dość newralgicznym momencie. Z własnego doświadczenia wiem, że załatwianie spraw urzędowych to ostatnia rzecz, o której człowiek w tym momencie myśli, z czego na szczęście zdaje sobie sprawę także Ministerstwo Cyfryzacji.
Mimo to do tej beczki miodu muszę dodać szczyptę dziegciu: otóż wedle komunikatu opcja ta już jest dostępna. Sam jednak nie widzę jej w aplikacji mObywatel i to mimo posiadania najnowszej wersji programu na swoim urządzeniu. Możliwe jednak, że wy już ją macie, a do końca dnia pojawi się u wszystkich.