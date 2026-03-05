mObywatel nieoczekiwanie dostał nową funkcję. Jedna wizyta w urzędzie mniej

Jest ona skierowana wyłącznie do świeżo upieczonych rodziców. Pozwala ona na zgłoszenie urodzenia dziecka przy pomocy aplikacji. Tym samym nie musimy już osobiście udawać się do Urzędu Stanu Cywilnego ani próbować się do niego dodzwonić w godzinach jego pracy. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, aby zgłosić nowego członka rodziny.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zgłosisz narodziny dziecka w mObywatelu

Zmiana ta pozwoli zaoszczędzić wiele czasu i nerwów w tym dość newralgicznym momencie. Z własnego doświadczenia wiem, że załatwianie spraw urzędowych to ostatnia rzecz, o której człowiek w tym momencie myśli, z czego na szczęście zdaje sobie sprawę także Ministerstwo Cyfryzacji.