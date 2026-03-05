Zaktualizuj aplikację PKO BP. Sporo zaoszczędzisz

W App Store i Google Play dostępna jest już nowa wersja aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego. W niej pojawiła się nowa funkcja, z której mogą skorzystać już wszyscy klienci.

Aktualizacja aplikacji PKO BP

Nowa funkcja to możliwość blokady transakcji zagranicznych z wykorzystaniem DCC (Dynamic Currency Conversion). To mechanizm, który polega na przewalutowaniu transakcji w obcej walucie po kursie oferowanym przez operatora terminala płatniczego lub bankomatu, który - nie ma co się oszukiwać - rzadko bywa korzystny.

Aktywowanie jej sprawi, że taka niepomyślna finansowo dla nas operacja zostanie automatycznie zablokowana. Jak to zrobić? Wystarczy w aplikacji mobilnej IKO przejść do zakładki "moje produkty -> karty -> zarządzaj -> usługi walutowe". Tam dostępna jest opcja włączenia blokady transakcji z wykorzystaniem DCC.