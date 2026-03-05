Fintech

Rząd majstruje w ordynacji podatkowej. Fiskus ogłasza zmiany

Rada Ministrów przyjęła zmiany w ordynacji podatkowej. Dzięki temu obywatele mają mieć ułatwiony dostęp do interpretacji podatkowych.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:36
1
Rząd przyjął zmiany w ustawie o ordynacji podatkowej. Chociaż wejdą one w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia, czyli chwilę jeszcze poczekamy, to z perspektywy obywateli są ważne.

Dostęp do interpretacji podatkowych

Według nowych przepisów wszystkie interpretacje podatkowe, które będą wydawane przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, będą publikowane w jednej, ogólnopolskiej bazie. Chodzi konkretnie o system Informacji Celno-Skarbowej EUREKA.

Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy z całej Polski będą mogli łatwiej sprawdzić, jak samorządy stosują przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych.

informuje fiskus.

W ten sposób ułatwiony ma być dostęp do indywidualnych interpretacji podatkowych, czyli stanowiska organu podatkowego, który wyjaśnia stosowanie przepisów w konkretnej sytuacji.

Dzięki centralnej publikacji podatnicy będą mogli w prosty sposób sprawdzić, jak podobne sprawy zostały rozstrzygnięte w innych gminach i powołać się na utrwaloną praktykę. Nowe rozwiązanie zwiększy także przejrzystość działania administracji.

zapewnia Krajowa Administracja Skarbowa.

Aktualnie wszystkie interpretacje były publikowane osobno w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych gmin. Teraz trafią do jednej bazy. Co ważne, dokumenty będą pozbawione danych, które pozwoliłyby zidentyfikować wnioskodawcę lub inne osoby wskazane w interpretacji.

Poza tym w bazie EUREKA znajdą się nie tylko interpretacje podatkowe, ale również informacje o ich zmianie, uchyleniu czy wygaśnięciu.

