Nowy Nothing Phone (4a) Pro przykozaczył. Lepszego w 2026 nie będzie

Firma Nothing oficjalnie zaprezentowała dwa nowe smartfony ze średniej półki, zapowiadane już od dawna Nothing Phone (4a) oraz Nothing Phone (4a) Pro. Jednocześnie producent potwierdził rezygnację z tegorocznej premiery modelu flagowego, więc jego miejsce zajmie tymczasowo (4a) Pro.

Smartfony mają typowy dla marki wygląd i zdecydowanie będą wyróżniać się na ulicy. Wyżej pozycjonowany model Pro przypomina trochę Nothing Phone’e (3), choć może się też kojarzyć z telefonami Apple.

Zmianom uległ charakterystyczny interfejs świetlny na tylnym panelu. Phone (4a) Pro ma okrągły ekran Glyph Matrix złożony ze 137 diod. W podstawowym Phone (4a) całkowicie zrezygnowano z oświetlenia na wyspie aparatów na rzecz nowego paska Glyph Bar zlokalizowanego po prawej stronie obudowy. Składa się on z 63 diod LED podzielonych na 6 segmentów, które osiągają jasność do 3500 nitów i pełnią funkcję wskaźników postępu między innymi dla ładowania, połączeń i minutników.

Solidne średniaki z układami Qualcomma

Droższy wariant Pro wyróżnia się metalową obudową, której grubość zredukowano do 7,95 mm z 8,4 mm w poprzedniku. Mimo zastosowania metalu zamiast plastiku waga urządzenia pozostała bez zmian. Smartfon ma certyfikat IP65, co według deklaracji firmy pozwala na zanurzenie telefonu na nietypową głębokość 25 cm przez 20 minut. Wyświetlacz to panel OLED o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 1260 x 2800 pikseli, chroniony szkłem Gorilla Glass 7i. Ekran ten obsługuje odświeżanie z częstotliwością 144 Hz oraz osiąga imponującą jasność szczytową na poziomie 5000 nitów.

Podstawowy Nothing Phone (4a) otrzymał grubszą, plastikową obudowę 8,55 mm oraz normę odporności IP64, przy zachowaniu tych samych parametrów testu zanurzeniowego. Zastosowano w nim ekran OLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1224 x 2720. Panel wspiera odświeżanie 120 Hz i osiąga jasność do 4500 nitów. Przed uszkodzeniami chroni go również szkło Gorilla Glass 7i, oferujące dwukrotnie wyższą odporność na zarysowania względem szkła Panda Glass z poprzedniej generacji.

Sercem modelu Pro jest układ Snapdragon 7 Gen 4. Jednostkę połączono z 8 GB lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5X, 128 GB lub 256 GB pamięci masowej UFS 3.1 o zauważalnie szybszym odczycie oraz komorą parową o powierzchni 5300 milimetrów kwadratowych.

Model Phone (4a) napędza skromniejszy Snapdragon 7s Gen 4. Wersja ta wykorzystuje wolniejszą pamięć RAM LPDDR4X (8/12 GB), 256 GB pamięci UFS 3.1 i jest pozbawiona komory parowej.

W obu urządzeniach zastosowano akumulatory o pojemności 5080 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 50 W. Zoptymalizowany system zarządzania energią ma pozwolić na zachowanie co najmniej 90 procent fabrycznej pojemności po 1200 cyklach ładowania. Wyjątkiem będą urządzenia przeznaczone na rynek indyjski, gdzie pojemność ogniw wyniesie 5400 mAh.

Aparaty coraz lepsze

Możliwości fotograficzne wariantu Pro opierają się na głównym aparacie 50 Mpix z matrycą Sony Lytia 700c (1/1,56 cala), przysłoną f/1.88 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Smartfon ma również aparat 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem (Samsung JN5) z OIS, gwarantujący 3,5-krotne zbliżenie optyczne oraz 7-krotny zoom matrycowy. Zestaw uzupełnia aparat ultraszerokokątny 8 Mpix z matrycą Sony IMX355. Na froncie znalazł się mniejszy niż rok temu aparat do selfie 32 Mpix.

Aparat główny w tańszym wariancie (4a) wykorzystuje inną matrycę – też 50 Mpix, ale sensor Samsung GN9 (1/1,57 cala) z OIS. Jednostka z peryskopowym teleobiektywem, moduł ultraszerokokątny i selfie pozostały identyczne jak w modelu Pro.

Oba nowe modele debiutują z systemem Nothing OS 4.1 bazującym na Androidzie 16, oferującym między innymi skalowalne szybkie ustawienia i udoskonalone powiadomienia na ekranie blokady. Producent deklaruje udostępnienie trzech dużych aktualizacji systemu operacyjnego oraz zapewnienie sześciu lat wsparcia w zakresie poprawek bezpieczeństwa.

Dostępność i ceny

Przedsprzedaż modelu Nothing Phone (4a) rusza 5 marca, a regularna sprzedaż rozpocznie się 13 marca. Urządzenie dostępne będzie w kolorach czarnym, białym, niebieskim i różowym, w dwóch konfiguracjach:

8+128 – 1599 zł,

12+256 – 1899 zł.

Z kolei Phone (4a) Pro, oferowany w odcieniach czarnym, srebrnym i różowym, trafi do przedsprzedaży 13 marca i na sklepowe półki 27 marca, w dwóch konfiguracjach: