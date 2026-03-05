Lepiej wypłać gotówkę, apelują duże banki. Ile na osobę?

Wszyscy wiemy, że sytuacja na świecie jest napięta. W związku z tym europejskie banki apelują do obywateli, aby w razie czego mieli gotówkę na tak zwaną czarną godzinę. Nie chodzi od razu o konflikt zbrojny, ale np. możliwe ataki na infrastrukturę, które mogą zakłócić działanie elektrowni czy systemów płatniczych. Taki apel wydał między innymi Centralny Bank Szwecji, który podał konkretną kwotę na osobę.

Ile gotówki na osobę?

Centralny Bank Szwecji zaapelował do obywateli, aby ci byli gotowi na każdą ewentualność. W tym celu powinni mieć między innymi wypłaconą gotówkę na tzw. czarną godzinę, czyli nieprzewidziane sytuacje. Bank sugeruje, aby każde gospodarstwo domowe zabezpieczyło na ten cel co najmniej 1000 koron, czyli około 93 euro na dorosłą osobę. W Polsce przełożyłoby się to na około 400 zł.

Podobne zalecenia niedawno wydał Europejski Bank Centralny. Sugerował się tutaj rekomendacjami banków w Holandii, Austrii oraz Finlandii.

Banki centralne, ministerstwa finansów i agencje ochrony cywilnej w kilku krajach zalecają obecnie, aby gospodarstwa domowe posiadały kilkudniowy zapas gotówki na niezbędne zakupy. Przykładowo, władze w Holandii, Austrii i Finlandii sugerują posiadanie kwoty ok. 70-100 euro na członka gospodarstwa domowego lub wystarczającej na pokrycie podstawowych potrzeb przez ok. 72 godziny. czytamy w zaleceniach EBC z 2025 roku.

Gotówka może być jedynym rozwiązaniem w sytuacji blackoutu, który spotkał już między innymi Hiszpanię oraz Portugalię. Z kolei w Danii doszło do awarii jednej z firm obsługujących płatności cyfrowe, przez co wiele osób nie było w stanie zapłacić kartą lub telefonem. Właśnie w takich sytuacjach jedynym ratunkiem będzie fizyczny pieniądz.

Poza tym banki - oprócz gotówki - sugerują też posiadanie co najmniej dwóch kart płatniczych różnych dostawców, bo na wypadek awarii jednego, zawsze będziemy mogli skorzystać z drugiej.