Infinix wziął trochę od Xiaomi, trochę od Nothing i wraca do gry
Podczas tegorocznych targów MWC 2026 w Barcelonie firma Infinix zaprezentowała swojego najnowszego flagowca, model NOTE 60 Ultra. Urządzenie, będące najwyższym przedstawicielem nowej serii, przyciąga uwagę przede wszystkim niebanalnym wyglądem.
Infinix NOTE 60 Ultra został zaprojektowany we współpracy z włoskim biurem projektowym Pininfarina, co zaowocowało aerodynamiczną, inspirowaną motoryzacją sylwetką.
Wzrok przyciąga zwłaszcza konstrukcja tylnego panelu, którą producent określa mianem Uni-Chassis. Wykorzystano tu pojedynczą, płaską taflę szkła Gorilla Glass Victus, kojarzącą się z maską samochodu. Szeroki na całą obudowę moduł aparatów został spłaszczony, co również przypomina rajdową stylistykę.
Motoryzacyjny styl podkreśla również ukryty wyświetlacz matrycowy powiadamiający o alertach systemowych oraz specjalny wskaźnik świetlny przypominający tylne światła samochodu. Tu od razu nasuwają się skojarzenia ze smartfonami Nothing, a cała wyspa aparatów stanowi swoista odpowiedź na moduł z wyświetlaczem z Xiaomi 17 Pro Max.
Obudowa ma metalową ramkę i wytrzymałość IP64. Całość dostępna będzie w czterech efektownych wariantach kolorystycznych: czarnym Torino Black, czerwonym Monza Red, niebieskim Amalfi Blue oraz srebrnym Roma Silver.
Całość uzupełnia efektowny zestaw. Urządzenie jest dostarczane w stylizowanym pudełku z dodatkami inspirowanymi motoryzacją. Wśród nich jest ładowarka magnetyczna MagCharge ze stopu cynku, ładowarka indukcyjna MagPad z kevlarowym wzorem czy dodatkowe etui Kevlar MagCase.
A co pod maską?
Pod intrygującą obudową kryje się równie solidna specyfikacja techniczna. Na froncie znalazł się ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1.5K, charakteryzujący się odświeżaniem na poziomie 144 Hz i wysoką jasnością szczytową 4500 nitów.
Sercem modelu Infinix NOTE 60 Ultra jest średniej klasy układ MediaTek Dimensity 8400 Ultimate (4 nm), wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB przestrzeni na dane. Urządzenie pracuje pod kontrolą najnowszego systemu Android 16 z nakładką XOS 16.
Sekcję fotograficzną tworzy potrójny układ tylnych aparatów. Główna jednostka ma rozdzielczość 200 Mpix (Samsung ISOCELL HPE). Towarzyszy jej aparat 50 Mpix z teleobiektywem peryskopowym z zoomem optycznym 3,5x, a zestaw uzupełnia aparat ultraszerokokątny 8 Mpix. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 32 Mpix.
Producent zadbał także o nowoczesne zaplecze komunikacyjne, wyposażając NOTE 60 Ultra w funkcję dwukierunkowej łączności satelitarnej, co wciąż stanowi rzadkość na rynku mobilnym. Za dźwięk odpowiadają głośniki stereo JBL.
Całość zasila potężny akumulator krzemowo-węglowy o pojemności aż 7000 mAh. Baterię naładujemy przewodowo z mocą 100 W lub bezprzewodowo z mocą 50 W. Ciekawostką jest technologia samonaprawy ogniwa, która według deklaracji producenta potrafi zregenerować około 1% kondycji baterii co 200 cykli ładowania.
Infinix NOTE 60 Ultra zadebiutował już na pierwszych rynkach Azji, gdzie wyceniono go na równowartość 2800 zł. Na szczegóły dotyczące pełnej, globalnej dostępności i polskich cen musimy jeszcze chwilę poczekać.