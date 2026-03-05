Nauka

Olej pranie i nie myj już okien. On zaraz będzie nad Polską

Jest coraz cieplej i przyroda budzi się do życia. Można by więc uznać, że to idealny czas na zrobienie prania pościeli po zimie i umycia okien. Warto się jednak jeszcze wstrzymać.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
Olej pranie i nie myj już okien. On zaraz będzie nad Polską

Oczywiście, lekki, wiosenny wiatr i coraz mocniejsze promienie Słońca zachęcają do porządków. Zwłaszcza że zbliża się ciepły i słoneczny weekend, który wręcz zachęca do takich aktywności. Problem w tym, że wraz z jego nadejściem nad Polską znajdzie się także pył znad Sahary.

Pył znad Sahary zmierza nad Polskę

Czekają nas bardzo intensywne wschody i zachody Słońca, a niebo przybierze dość przyblakły i lekko żółtawy kolor. Natomiast na samochodach pojawi się cienka warstwa pyłu. Odwiedziny myjni również nie będą najlepszym pomysłem. Zwłaszcza że taki stan rzeczy ma się utrzymać przez cały weekend. 

Co ciekawe, chociaż sam pył leci do nas z południowego zachodu, to wedle modeli wykonanych przez Copernicus ECMWF dotrze on do nas z północnego zachodu z powodu zawirowań powietrza. To dobra wiadomość, ponieważ wydłuży to drogę, która musi pokonać, przez co jego stężenie będzie wyraźnie mniejsze. 

telepolis
pogoda Pył znad Sachary
Źródła zdjęć: martin.dlugo / shutterstock
Źródła tekstu: Copernicus ECMWF / X