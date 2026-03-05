Olej pranie i nie myj już okien. On zaraz będzie nad Polską

Oczywiście, lekki, wiosenny wiatr i coraz mocniejsze promienie Słońca zachęcają do porządków. Zwłaszcza że zbliża się ciepły i słoneczny weekend, który wręcz zachęca do takich aktywności. Problem w tym, że wraz z jego nadejściem nad Polską znajdzie się także pył znad Sahary.

Pył znad Sahary zmierza nad Polskę

Czekają nas bardzo intensywne wschody i zachody Słońca, a niebo przybierze dość przyblakły i lekko żółtawy kolor. Natomiast na samochodach pojawi się cienka warstwa pyłu. Odwiedziny myjni również nie będą najlepszym pomysłem. Zwłaszcza że taki stan rzeczy ma się utrzymać przez cały weekend.