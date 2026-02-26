Pekao ostrzega klientów. Od razu wywal do kosza
Bank Pekao jest dość oszczędny, jeśli chodzi o komunikaty bezpieczeństwa umieszczane na swojej stronie. Tym razem jednak postanowił zwrócić uwagę na potwierdzenie transakcji, które od jakiegoś czasu dostają drogą mailową klienci banku oraz inne losowo wybrane osoby. Wyrzuć je do kosza i nie otwieraj załączników.
Pekao z komunikatem, który dotyczy każdego klienta
Cyberprzestępcy podszywają się pod Bank Pekao S.A. i wysyłają fałszywe wiadomości e-mail. Celem ich ataku jest nakłonienie odbiorcy do otworzenia załączonego pliku. Jeden klik wystarczy, aby ich misterny plan się powiódł i osiągnęli to, co chcą. Załącznik ten bowiem zawiera złośliwe oprogramowanie, które jest w stanie wykraść różnego rodzaju dane z urządzenia.
Potwierdzenie zawarcia transakcji
Bardzo często mail jest zatytułowany właśnie w ten sposób. Wygląda niemal identycznie jak oficjalne pismo od banku, ale zdradza je jedynie adres internetowy nadawcy. W tym przypadku mail został wysłany z adresu [email protected]. Mail, aby sprawić wrażenie jeszcze bardziej profesjonalnego, często jest napisany w dwóch językach - polskim i angielskim.
Pekao przypomina:
- Nie otwieraj podejrzanych wiadomości ani załączników. Nawet jeśli sprawiają wrażenie, że przesłał je bank.
- Jeśli otrzymasz taką wiadomość, samodzielnie skontaktuj się z infolinią banku i wyjaśnij sprawę.
Jeśli jednak otworzyłeś podejrzany załącznik, to jak najszybciej zastrzeż kartę i zablokuj dostęp do bankowości elektronicznej. Możesz to zrobić szybko i sprawnie w serwisie Pekao24 lub w aplikacji PeoPay. Następnie, skontaktuj się z infolinią banku i podziel się z pracownikiem banku szczegółami całego zdarzenia.