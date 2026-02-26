Pekao ostrzega klientów. Od razu wywal do kosza

Pekao z komunikatem, który dotyczy każdego klienta

Cyberprzestępcy podszywają się pod Bank Pekao S.A. i wysyłają fałszywe wiadomości e-mail. Celem ich ataku jest nakłonienie odbiorcy do otworzenia załączonego pliku. Jeden klik wystarczy, aby ich misterny plan się powiódł i osiągnęli to, co chcą. Załącznik ten bowiem zawiera złośliwe oprogramowanie, które jest w stanie wykraść różnego rodzaju dane z urządzenia.

Potwierdzenie zawarcia transakcji

Bardzo często mail jest zatytułowany właśnie w ten sposób. Wygląda niemal identycznie jak oficjalne pismo od banku, ale zdradza je jedynie adres internetowy nadawcy. W tym przypadku mail został wysłany z adresu [email protected]. Mail, aby sprawić wrażenie jeszcze bardziej profesjonalnego, często jest napisany w dwóch językach - polskim i angielskim.

Pekao przypomina:

. Nawet jeśli sprawiają wrażenie, że przesłał je bank. Jeśli otrzymasz taką wiadomość, samodzielnie skontaktuj się z infolinią banku i wyjaśnij sprawę.