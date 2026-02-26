Zamieszanie z biletami do kasowania. Niektóre stracą ważność 2 marca

Bilety do kasowania w nowej cenie

Niektóre osoby mają zwyczaj kupować większą ilość biletów na zapas. Są i tacy, którzy robią tak celowo, na wypadek podwyżek. Całe szczęście, wydane na nie pieniądze nie przepadną. Przynajmniej, nie przez najbliższe pół roku. Bilety zakupione w dotychczasowym cenniku i niewykorzystane przed wejściem w życie nowej taryfy biletowej można będzie wymienić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kraków. Będzie można wymieniać stare bilety na nowe przez 6 miesięcy

Tego typu wymiana będzie możliwa aż przez pół roku (od 2 marca do 2 września 2026). Co więcej, na wymianę będzie można wybierać dowolne bilety do kasowania z obowiązującej oferty. Jeśli będziemy mieli do czynienia z różnicą w cenie, istnieje możliwość dopłaty za pomocą gotówki. MPK nie przewiduje żadnych zwrotów środków - umożliwia jedynie wymianę starych na nowe.

Tego typu wymiany będzie można dokonać w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów (POP) już od 2 marca.

Przypomnijmy, że w Krakowie wraz z nadejściem marca, rosną ceny biletów pojedynczych (zostaną też wprowadzone nowe bilety np. 15-minutowe, ale i tak wszystko wyjdzie nam nieco drożej niż do tej pory). Prezydent miasta chce jednak nagrodzić tych, którzy korzystają z komunikacji zbiorowej najczęściej, także bilety okresowe mają być najkorzystniejszą opcją cenową dla podróżujących.