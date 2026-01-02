Od 12 stycznia nowy zakaz. Nie porozmawiasz tak przez telefon

Będzie trzeba używać telefonów w określony sposób

Uchwała, którą przygotowali jakiś czas temu Radni Krakowa, lada moment wejdzie w życie. Dotyczy ona regulacji sposobu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów komunikacji miejskiej. Wszystko wskazuje na to, że już za niespełna dwa tygodnie (12 stycznia 2026 roku) nastąpi poprawa komfortu podróżujących tramwajami i autobusami miejskimi.

Uchwała to nic innego jak zakaz prowadzenia rozmów i odtwarzania muzyki w trybie głośnomówiącym.

Czego dokładnie będą zabraniały nowe przepisy?

Regulacje będą dotyczyły nie tylko smartfonów używanych w pojazdach transportu publicznego, ale także obejmą inne urządzenia nagłaśniające. Wśród objętych restrykcjami działań znalazło się także granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników i to, co nas najbardziej dotyczy — odtwarzanie muzyki i prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym na telefonie.

Ciszej w autobusach i tramwajach

Przypomnijmy, że cały ten zakaz jest odpowiedzią na petycję złożoną przez jednego z mieszkańców Krakowa, który postulował stworzenie szczegółowej listy zachowań zakłócających spokój w autobusie i tramwaju. Już wcześniej mieliśmy zakaz grania na instrumentach i podróżowania z podkręconym na cały regulator radiem. Teraz jednak doszły regulacje odnośnie do telefonów, czyli urządzeń, które mamy zawsze przy sobie, które też mogą być używane w sposób zakłócający ciszę.