Planujesz zakup karty graficznej? Możesz mieć problem
Kupno w najbliższym czasie karty graficznej może być utrudnione, a ceny wyższe. NVIDIA otwarcie to przyznała.
NVIDIA pochwaliła się najnowszymi wynikami finansowymi. Te są oczywiście rewelacyjne, głównie za sprawą sprzedaży układów do AI. Jednak segment gamingowy też radzi sobie dobrze. W ciągu roku dział GeForce urósł o 47 proc., a z kwartału na kwartał o 13 proc. Pomimo tego karty graficzne nadal nie są dla Zielonych priorytetem, a to oznacza gorszą dostępność.
Gorsza dostępność GeForce'ów
W trakcie konferencji z wynikami finansowymi głos zabrała Colette Kress, dyrektor finansowa NVIDII. Przyznała ona, że w najbliższych kwartałach będzie mniej dostaw kart graficznych.
Spodziewamy się, że ograniczenia podaży będą stanowić przeszkodę dla branży gier w pierwszym kwartale roku finansowego 2027 i później. Chociaż bardzo chcielibyśmy mieć większą podaż, uważamy, że przez kilka kwartałów sytuacja będzie bardzo napięta. Jeśli sytuacja poprawi się do końca roku, będzie można pomyśleć o tym w kategoriach wzrostu rok do roku, ale na razie jest jeszcze za wcześnie, aby to stwierdzić.
Warto przy tym zaznaczyć, że kwartał fiskalny, a kalendarzowy to nie to samo. Dla NVIDII pierwszy kwartał finansowego roku 2027 to tak naprawdę początek 2026 roku. Czwarty, fiskalny kwartał zakończył się w firmie pod koniec stycznia, więc aktualnie jesteśmy w pierwszym kwartale 2027.
Mniejsza liczba dostaw oznacza gorszą dostępność w sklepach, a tym samym prawdopodobnie też wyższe ceny. Niestety, najbliższy okres to fatalny moment na modernizację lub zakup nowego komputera.