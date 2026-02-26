Planujesz zakup karty graficznej? Możesz mieć problem

Spodziewamy się, że ograniczenia podaży będą stanowić przeszkodę dla branży gier w pierwszym kwartale roku finansowego 2027 i później. Chociaż bardzo chcielibyśmy mieć większą podaż, uważamy, że przez kilka kwartałów sytuacja będzie bardzo napięta. Jeśli sytuacja poprawi się do końca roku, będzie można pomyśleć o tym w kategoriach wzrostu rok do roku, ale na razie jest jeszcze za wcześnie, aby to stwierdzić.

powiedziała Kress.