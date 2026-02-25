Sprzęt

Samsung Galaxy Buds4 oficjalnie. Takich funkcji jeszcze nie było

Podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 2026 w San Francisco Samsung zaprezentował nową generację słuchawek bezprzewodowych. Urządzenia zadebiutowały obok flagowych smartfonów z serii Galaxy S26.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:21
0
Nowości w konstrukcji i dźwięku

Nowe słuchawki Samsunga otrzymały odświeżony wygląd z metalowym wykończeniem i zmodyfikowanym kształtem obudowy. Model Galaxy Buds4 Pro wyposażono w dwudrożny system głośników, składający się z 11-milimetrowego przetwornika niskotonowego oraz 5,4-milimetrowego głośnika wysokotonowego. Ta wersja obsługuje dźwięk o wysokiej rozdzielczości UHG 24-bit/96 kHz.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podstawowy model Galaxy Buds4 ma pojedynczy przetwornik dynamiczny o średnicy 11 mm. Producent zastosował w obu wariantach technologię Super-Wideband, która pozwala na przesyłanie głosu podczas połączeń w paśmie do 16 kHz. Słuchawki wykorzystują algorytmy DNN i moduł VPU do separacji głosu użytkownika od hałasu otoczenia.

Obie wersje korzystają ze standardu łączności Bluetooth 6.1. Wariant Pro może się pochwalić certyfikatem odporności IP57, natomiast model standardowy spełnia normę IP54.

Sterowanie gestami i sztuczna inteligencja

Samsung wprowadził nowe sposoby interakcji z urządzeniem bez użycia rąk. Słuchawki rozpoznają gesty głową, co pozwala na odbieranie połączeń poprzez skinienie lub ich odrzucanie przez potrząśnięcie. Standardowe sterowanie odbywa się za pomocą uszczypnięć i przesunięć na panelach dotykowych.

Urządzenia są zintegrowane z asystentami AI, takimi jak Gemini oraz Bixby. Użytkownik może wydawać polecenia głosowe (Galaxy Buds4 Pro) dotyczące odtwarzania muzyki, regulacji głośności czy sprawdzania powiadomień. Funkcja Tłumacz (Interpreter) umożliwia korzystanie z translacji w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez słuchawki (oba modele).

System Adaptive Noise Control automatycznie dostosowuje poziom redukcji szumów do panujących warunków. W modelu Pro dostępna jest pięciostopniowa regulacja trybu ANC.

Czas pracy i parametry techniczne

Galaxy Buds4 Pro zasilane są akumulatorami o pojemności 61 mAh w słuchawkach oraz 530 mAh w etui ładującym. Pozwala to na maksymalnie 30 godzin pracy przy wyłączonej redukcji szumów. Z włączonym ANC czas ten skraca się do 26 godzin łącznie z zapasem energii w etui. Bez etui mamy odpowiednio 6 lub 7 godzin (bez ANC lub z ANC).

Model Galaxy Buds4 wyposażono w ogniwa 45 mAh w słuchawkach i 515 mAh w etui. Urządzenia oferują do 30 godzin działania bez ANC lub 24 godziny z aktywną redukcją hałasu (5 lub 6 godzin bez etui). Pełny cykl rozmów telefonicznych na jednym ładowaniu wynosi około 3,5 do 5 godzin, w zależności od modelu i ustawień.

Dostępność i ceny w Polsce

Słuchawki są już dostępne w przedsprzedaży w kilku wariantach kolorystycznych (regularna sprzedaż ruszy 11 marca). Model Galaxy Buds4 Pro będzie dostępny w kolorach czarnym, białym oraz różowym złocie. Podstawowe Galaxy Buds4 będzie można kupić w kolorze czarnym oraz białym.

Ceny urządzeń na polskim rynku zostały ustalone na następującym poziomie:

Sprzęt współpracuje z ekosystemem Galaxy, oferując automatyczne przełączanie się między telefonami, tabletami i telewizorami tego producenta.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Samsung