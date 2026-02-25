Ulefone zaskakuje nowym pancerniakiem. Były podobne, ale nie takie
Firma Ulefone zapowiedziała swoją obecność na zbliżających się targach MWC 2026 w Barcelonie, gdzie wraz z nową submarką RugOne zaprezentuje kilka nowości, w tym model RugOne Xsnap 7 Pro. To bardzo ciekawie zapowiadająca się konstrukcja, jakiej jeszcze nie było.
Chińscy producenci pancerniaków ścigają się już nie tylko na czołgowe obudowy, przekątne ekranów, wielkości pamięci czy pojemność akumulatorów, ale też na nietypowe dodatki. I nie chodzi już nawet o takie oczywistości jak aparat termowizyjny czy noktowizor. Już nikogo nie dziwią też wzmocnione telefony z dodatkowym ekranem na pleckach, z lampą kempingową czy projektorem multimedialnym. Ostatni krzyk pancerniakowej mody to konstrukcje modułowe, gdzie dotąd brylował Oukitel.
Teraz w jego ślady idzie Ulefone, który zapowiada nowy model RugOne Xsnap 7 Pro. To też telefon o modułowej konstrukcji, ale inny niż pokazał Oukitel.
RugOne Xsnap 7 Pro z kamerą sportową
Według zapowiedzi Ulefone’a RugOne Xsnap 7 Pro to pierwszy na świecie pancerny smartfon zintegrowany z odczepianą, magnetyczną kamerą sportową.
Konstrukcja tego modułu czerpie z rozwiązań znanych z serii aparatów Insta360 GO. Jest to miniaturowa i całkowicie niezależna kamera o wielkości kciuka. Kamerka chowana jest w telefonie w okolicach wyspy aparatów, a dzięki specjalnym mocowaniom można ją będzie przyczepić na przykład do kasku czy ubrania, co pozwoli na nagrywanie wideo z perspektywy pierwszej osoby – bez angażowania rąk, nawet w trudnych warunkach terenowych. W tym pomysłowym układzie smartfon pełni funkcję stacji dokującej, zapewniając bezpieczne ładowanie kamery, podgląd kadru na żywo oraz pełne sterowanie nagrywaniem.
Poza modułem wideo nadchodzący Xsnap 7 Pro zaoferuje użytkownikom obiecujące podzespoły. Smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1.5K, z odświeżaniem obraz na poziomie 120 Hz.
Długi czas pracy z dala od gniazdka zapewni spory akumulator o pojemności 9000 mAh, działający również jako magazyn energii dla zewnętrznej kamery. W specyfikacji modelu Xsnap 7 Pro ma się także znaleźć aparat główny 50 Mpix z OIS oraz aparat noktowizyjny 64 Mpix, pozwalający na rejestrowanie obrazu w całkowitych ciemnościach.
Szczegóły poznamy już za kilka dni na targach MWC. Oficjalny rynkowy debiut modelu RugOne Xsnap 7 Pro został zaplanowany przez producenta na połowę 2026 roku.